Pääluottamusmiehen mukaan kuljettajat hakeutuvat muille aloille palkan ja työolojen takia.

Pula raitiovaunukuljettajista on johtanut siihen, että raitiolinjojen aikatauluja on harvennettu.

Raitiovaunuliikennettä hallinnoivan Kaupunkiliikenne oy:n mukaan 46 raitiovaununkuljettajaa on irtisanoutunut omasta pyynnöstään alkuvuoden aikana.

Yhtiön mukaan raitiovaununkuljettajia oli vuoden kolmannen neljänneksen lopussa 372.

Ammattijärjestö JHL:n pääluottamusmies Pekka Hirvosen mukaan vaihtuvuutta on normaalia enemmän. Hän kertoo ennustaneensa, että Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) viimesyksyinen yhtiöittämispäätös johtaa alanvaihtajiin, mutta määrä on silti hänellekin yllätys.

Hirvonen kertoo, että yhteensä raideliikenne­kuljettajia on lähtenyt yhtiöittämis­päätöksen jälkeen noin 80. Lukuun sisältyvät raitiovaunukuljettajien lisäksi myös metro- ja kaupunkiraide­liikenne­kuljettajia, mutta Hirvosen mukaan valtaosa lähtijöistä on nimenomaan raitiovaunu­kuljettajia.

”Raitiovaununkuljettajat hakeutuvat muille aloille palkan ja työolojen vuoksi. Ihminen arvioi sitoutumistaan omista lähtökohdista, myös HKL:n entiset kuljettajat. Lisäksi muut alat imevät tällä hetkellä raitiovaunu­kuljettajia”, Hirvonen sanoo.

”Lähes jokaisella kuljettajalla on koulutus toiselle alalle. On hoitajia, kirvesmiehiä sekä kuljetusalan ammattilaisia. Imua on ja vaihtaminen on helppoa.”

Hirvonen sanoo, että ala on tällä hetkellä uudenlaisessa tilanteessa, kun se joutuu kilpailemaan työvoimasta. Aiemmin se on tottunut siihen, että alalle on uusia halukkaita.

”On selvää, että jokainen linjalla oleva kuljettaja parantaa tilannetta. Tulevat ja nykyiset kuljettajat täytyy myös saada pidettyä alalla”, Hirvonen toteaa.

Ratikkaliikennettä vaivaa kuljettajapula, minkä takia raitiolinjojen aikatauluja harvennettiin maanantaista 31. lokakuuta alkaen.

Raitiovaunu­liikennettä nykyisin hallinnoivan Kaupunkiliikenne oy:n väliaikainen toimitusjohtaja Petri Lumijärvi sanoo kuljettajapulan johtuvan myös siitä, että raitiovaunukuljettajan kurssien pitämisessä on ollut taukoa.

”Kun liikenne väheni koronapandemian alettua, kuljettajakurssia ei järjestetty. Pandemian alkamisen jälkeen tänä vuonna on yksi kuljettajakurssi valmistunut ja toinen kurssi valmistuu loppuvuoden aikana.”

Uusia kuljettajia valmistuu kuljettajakurssilta joulukuussa, jolloin kuljettajapulan pitäisi helpottaa.

Lumijärven mukaan tämänhetkinen kuljettajapula johtuu lisäksi siitä, että sairauspoissaoloja on ollut keväästä lähtien hieman tavallista enemmän.

”Raitiovaunun kuljettajia on niin ikään poistunut alalta tavanomaista enemmän. Työmarkkinoilla vaihdetaan nyt paljon työpaikkoja.”

Myös raitiovaunu­kuljettaja­kurssien hakijamäärät ovat pienentyneet.

”Hakijoita on ollut vähemmän kuin huippuvuosina. Hakijat ovat kuitenkin toistaiseksi olleet hyväntuntuisia.”