Merihaan uusien tornitalojen tieltä aiotaan purkaa yksi kerrostalo ja kaksi pysäköintitaloa.

Helsingin Merihakaan nousee useita uusia kerrostaloja, jos suunnitelmat toteutuvat.

Helsingin kaupunki työstää paraikaa suunnitteluperiaatteita, joissa linjataan muun muassa, minkä tyyppistä uudis- tai täydennysrakentamista alueella voisi tulevaisuudessa olla.

Suurimmat muutokset koskevat kahta pysäköintitaloa Hakaniemenranta 10:ssä ja Haapaniemenkatu 10:ssä sekä Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) kerrostaloa Hakaniemenranta 12:ssa.

Pysäköintitalot on tarkoitus purkaa. Niiden tilalle tulisi yhteensä kolme kerrostaloa, joista korkeimmassa olisi 15 kerrosta, kertoo Merihaan kiinteistökehityshankkeesta vastaava projektijohtaja Pekka Aalto.

Asuntojen lisäksi taloihin on suunniteltu liiketiloja ja palveluja. Uudet pysäköintitilat rakennettaisiin kerrostalojen alle.

Hoasin opiskelija-asuntolan osalta vaihtoehtoina on rakennuksen peruskorjaaminen, korottaminen tai purkaminen ja uudisrakentaminen.

Jos Hoas päätyy purkamaan rakennuksen, tilalle voisi alustavien suunnitelmien mukaan tulla kaksi kahdeksankerroksista kerrostaloa.

Suunnitteluperiaatteiden on määrä valmistua alkuvuodesta 2023, minkä jälkeen ne etevät kaupungin poliittiseen päätöksentekoon viimeistään vuoden 2024 aikana. Kaavamuutosprosessi kestää noin puolitoista vuotta.

Vastaavia suunnitelmia kuin Merihaassa on vireillä toisellakin 1970-luvulla rakennetulla asuinalueella, Itä-Pasilassa. Siellä asukkaat ovat arvostelleet kovin sanoin tiiviin uudisrakentamisen suunnitelmia.

Myös Merihaassa suunnitelmat herättävät huolta. Osa asukkaista pelkää Merihaan identiteetin menettämisen puolesta. Esimerkiksi kuvataiteilija Harri Kivi luonnehtii asuinaluettaan uniikiksi betonibrutalismin kokonaistaideteokseksi.

”On silkkaa hulluutta, että kiinteistöjä puretaan. Tuntuu ihmeelliseltä, että tämmöisinä aikoina on varaa purkaa ja rakentaa uudestaan vain 40 vuoden jälkeen”, Kivi sanoo.

Hänestä olemassa on riski, että Merihaasta tulee sillisalaatti.

”Se on peruuttamaton syvän arven jättävä teko, jos keskeisiä osia puretaan pois. Asuin- ja liikekiinteistöihin ei pitäisi kajota.”

Aallon mukaan tarkoituksena on suunnitella uudisrakennukset Merihakaan henkeä kunnioittaen.

”Merihaassa on asukkaita pyöreästi noin 2 500. Mielipiteitä on laidasta laitaan.”

Suunnitelmat uudisrakennuksista ovat saaneet alkunsa huonokuntoisista pysäköintitaloista, Aalto sanoo.

”Pysäköintitalojen korjausvelka on runsaat 30 miljoonaa euroa. Jollakin peruskorjaukset pitää rahoittaa. Yksi vaihtoehto on se, että sinne luodaan kaavamuutoksen kautta rakennusoikeutta.”

Aallon mukaan hankkeen tavoitteena toteuttaa laajat ja vaativat peruskorjaukset niin, että Merihaassa asuvien asumiskustannukset eivät nouse.

Hoasin kiinteistöjohtaja Kim Lindholm sanoo, että Merihaan kiinteistön tulevaisuus on tullut pohdittavaksi samasta syystä: vuonna 1983 valmistunut rakennus alkaa olla peruskorjauksen tarpeessa.

Hänen mukaansa Hoas ei ole vielä lyönyt lukkoon mitään päätöksiä.

”Seuraamme, mihin kaavoituskeskustelu menee, ennen kuin teemme varsinaisia päätöksiä. Olemme avoimia kaikille vaihtoehdoille.”

Lindholmin mukaan rakennuksessa on paljon soluasuntoja, joihin on vaikeaa löytää vuokralaisia. Yhteensä asuntoja on noin 120.

”Me emme aina saa kiinteistöä ihan täyteen, vaikka se on mitä loistavimmalla paikalla.”

Mahdollista on, että Hoas myös muuttaa soluasuntoja nykyistä suuremmiksi asunnoiksi saneerauksen yhteydessä, Lindholm sanoo.

Hänen mukaansa kiinteistön myynti ei kuitenkaan ole harkinnassa, toisin kuin Vantaan Koivukylässä, jossa Hoas yrittää tällä hetkellä kaupata 1970-luvun kerrostalojaan.