Kaupunki houkuttelee henkilöstöä miljoonan euron lisärahalla.

Vantaa yrittää tosissaan parantaa vantaalaisen kouluruoan laatua 400 000 euron lisärahalla ensi vuonna.

Kaupungin nuorisovaltuusto otti tiukan kannan kouluruoan laatuun lokakuun puolivälissä.

Kovasanaisessa Instagram-kritiikissään nuorisovaltuusto esittää, että kaupungin pitäisi purkaa kaupungin oman palveluyhtiö Vantin asema, ja kilpailuttaa kouluruoka avoimilla markkinoilla.

Aivan näin pitkälle eivät poliittiset puolueet halunneet mennä. Vantin pilkkomisesta ja mahdollisesta myynnistä on tehty lukuisia selvityksiä, joista uusin valmistuu ensi vuonna.

Vantaan ensi vuoden budjettiin lisättiin kuitenkin poliittisten ryhmien välisissä neuvotteluissa 400 000 euroa.

”Ei riitä, että kouluissa tarjoiltavan ruuan laatu paranee. On tärkeää selvittää myös juurisyitä, miksi kouluruoka ei maistu. Me haluamme satsata kouluruokaan lisäeuroja, mutta myös kehittää kouluruokakulttuuria”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Minna Räsänen (sd) ryhmän tiedotteessa.

Kaupunki yrittää ensi vuoden budjetissa tilkitä ammattitaitoisen henkilöstön vajetta sijoittamalla miljoona euroa henkilöstön hyvinvointiin ja rekrytoinnin tehostamiseen.

Lisäkeinoja tarvitaan, koska kasvavassa kaupungissa pitäisi palkata lisää opettajia ja varhaiskasvattajia. Ensi vuoden budjettiin on kirjattu 122 uutta perusopetuksen virkaa ja vakanssia. Varhaiskasvatukseen on luvassa 51 uutta kasvattajaa.

Kaupunki ei voi olla alkuunkaan varma, että avoimiin työpaikkoihin tulee päteviä hakijoita, koska sama henkilöstöpula vaivaa kaikkialla pääkaupunkiseudulla.

”Olen todella tyytyväinen, että pystyimme sopimaan merkittävästä lisäpanostuksesta kasvatukseen ja koulutukseen. Budjettineuvotteluissa varmistettiin muun muassa 33 erityisopettajan palkkaus, mikä vahvistaa pienryhmäopetusta ja oppimisen tukea”, sanoo neuvotteluja vetänyt kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala (kok).

Multalan mukaan ryhmien välisissä neuvotteluissa monet ryhmät esittivät parannuksia samoihin kohteisiin, mikä helpotti neuvottelutuloksen syntymistä.

Budjettineuvotteluissa tehtiin näiden muutosten lisäksi melko vähän määrärahalisäyksiä kaupunginjohtaja Ritva Viljasen pohjaesitykseen.

Budjetissa oli jo sisällä kaupungin uusi myönteisen erityiskohtelun ohjelma. Ohjelman tavoitteena on kaupungin asukkaiden ja sen eri alueiden hyvinvointierojen kaventaminen vuosina 2023–2025.

Sen toteutukseen budjetoidaan kaksi miljoonaa euroa vuosittain, yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Ryhmien välisissä neuvotteluissa ohjelmaan lisättiin miljoona euroa, jolla saadaan paikattua perusopetuksen tasa-arvorahan kutistuminen maan hallituksen karsintojen vuoksi vuoden 2023 syksyllä.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tuli 100 000 euroa vahvistamaan jalkautuvaa nuorisotyötä. Nuorten pitkäaikaistyöttömien palveluihin palkataan kaksi uutta omavalmentajaa.

Vantaa on viime vuosina lyhentänyt velkojaan 250 miljoonaa euroa, ja on nykyisin yksi vähiten velkaisista suurista kaupungeista. Hyvinvointialueuudistus muuttaa kaupungin toimintaa ja taloutta, ja toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Ensi vuonna Vantaan kaupungilla on paljon merkittäviä investointihankkeita, joista valtaosa kohdistuu uudis- ja korjausrakentamiseen. Vuonna 2023 valmistuu viisi päiväkotia. Vantaan ratikan ja Elmon uimahallin suunnittelu jatkuu.

Varian suuri investointihanke Vehkalaan etenee. Tikkurilaan suunnitellaan Jokiniemen isoa oppimiskampusta. Kuusijärven kehittäminen tärkeäksi luontokohteeksi jatkuu.

Kivistön kauppa- ja palvelukeskus tulee pitkän odotuksen jälkeen valmiiksi ja kaupunki siirtää keskukseen palvelujaan.