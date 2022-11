Silminnäkijän mukaan naisen käytös oli holtitonta ennen lavalla nousua.

Viime viikonloppuna Helsingin Kaapelitehtaalla järjestetyillä Sexhibition-erotiikkamessuilla tapahtunut livepornoesitys on johtanut poliisille tehtyyn rikosilmoitukseen.

Lue lisää: Seksimessuilta rikosilmoitus: Lavalla seksiaktissa ollut nainen oli humalassa

Tilanteessa kaksi ammattilaisesiintyjää on harrastanut messulavalla seksiä yleisöstä mukaan otetun vapaaehtoisen kanssa. Tilanne on aiheuttanut paljon keskustelua muun muassa sosiaalisessa mediassa, sillä yleisö on ollut huolissaan avustajan humalatilasta.

HS:n haastatteleman silminnäkijän mukaan nainen oli sekava ja silminnähden humalassa ennen lavalle menemistä. Nainen oli ollut innokas vapaaehtoinen ja keskusteli lavalle menemisestä järjestyksenvalvojien kanssa, silminnäkijä kuvailee.

”Järjestyksenvalvojat pohtivat ääneen, onko nainen liian humalassa avustajaksi, mutta päästivät hänet silti takahuoneeseen”, paikalla ollut nainen kertoo.

Hän oli istunut avustajan vieressä noin puoli tuntia ennen esityksen alkamista.

Silminnäkijän mukaan naisen käytös ennen lavalla nousua oli holtitonta ja tämä esimerkiksi löi päänsä korkeaan pöytään ja kyseli toistuvasti seurueeltaan, mihin he olivat menossa yöksi.

Lavalla mentyään nainen oli silminnäkijän mukana vaikuttanut itsevarmalta ja ilahtuneelta. Aktin aikana hän kuitenkin horjahteli eikä pysynyt pystyssä, joten esiintyjät laittoivat hänet makuuasentoon. Lavalla tapahtui muun muassa oraaliseksiä ja yhdyntää.

Silminnäkijän mukaan avustaja vaikutti esityksen edetessä apaattiselta ja tämä oli esimerkiksi pukeutunut uudelleen paitaan, jonka esiintyjä oli häneltä aiemmin riisunut.

”Kun avustaja autettiin ylös seisomaan, hän hoiperteli siinä hetken ja meinasi kaatua pari kertaa taaksepäin. Tällöin miesesiintyjä otti avustajan olkapäälleen ja kantoi pois lavalta”, silminnäkijä kertoo.

Tapahtuman järjestäjien mukaan yleisöstä tulleen vapaaehtoisen avustajan osuutta esityksessä lyhennettiin ja henkilö poistettiin lavalta esiintyjän toiveesta.

HS tavoitteli tiistaina messujen tuottajaa Terhi Westerbergiä. Tiistai-iltana järjestäjä vastasi haastattelupyyntöön nimettömästi sähköpostiviestillä, jossa todettiin, että järjestäjät eivät kommentoi tapausta asianosaisten yksityisyydensuojan takia.

Tämän jälkeen HS lähetti järjestäjille kysymykset, jotka koskivat sitä, tarkastettiinko lavalle nousseen naisen mahdollinen humalatila ja jos sellainen havaittiin, olisiko siihen pitänyt reagoida.

Järjestäjiltä myös kysyttiin, olivatko he tietoisia, että silminnäkijän mukaan järjestyksenvalvojat olivat keskustelleet naisen humalatilasta ennen kuin hänet oli päästetty lavalle.

Tähän viestiin järjestäjät eivät enää vastanneet.