Lautakunta jätti Esplanadin uudistusesityksen vielä pöydälle.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti tiistai-illan kokouksessaan ottaa aikalisän Esplanadin ajokaistojen vähentämisprosessissa. Esityksen mukaan sekä Etelä- että Pohjoisesplanadilta poistettaisiin yksi ajokaista, jolloin kumpaankin suuntaan kulkisi vain yksi ajokaista.

Lautakunta päätti tiistaina jättää asian vielä pöydälle.

Kaistojen poistamisen lisäksi myös kadunvarsipysäköinnit poistettaisiin. Jalkakäytäviä puolestaan levennettäisiin.

Helsingin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen ei yllättynyt päätöksestä. Lautakunta käsittelee asiaa uudestaan viikon kuluttua.

”Kiinnostavat ja merkittävät asiat yleensä jäävät pöydälle, kun päättäjät haluavat lisätietoja. Sinänsä tässä ei ole mitään uutta”, hän totesi kokouksen jälkeen tiistai-iltana.

Manninen kertoo tavoitteen olevan, että esityksen mentyä läpi kokeilua aletaan valmistella heti.

”Pyritään siihen, että vappuna se pystyttäisiin lanseeraamaan ainakin osittain.”

Jollei vappuna, viimeistään juhannuksena Esplanadin pitäisi Mannisen mukaan olla kaksikaistainen, mikäli poliitikot kokeilun siunaavat.

Kaistojen vähentäminen on kokeilu, jonka on määrä kestää siihen asti, kun Esplanadi avataan viemäröinnin vuoksi. Manninen on arvioinut, että remontti alkaa vuosien 2027–2028 aikana.

Viemäröintiprojektin aikataulusta päättää sen toteuttaja eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Se on laajempi eriytyshanke, joka vaatii katujen avaamista.

Jos kokeilu alkaa suunnitelmien mukaisesti ensi kevääseen mennessä, Esplanadi on siis kaksikaistainen neljän–viiden vuoden ajan.