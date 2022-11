Aiemmin aikuiset lapset palasivat lapsuudenkodin lähistölle, nyt lähtevät liikkeelle heidän vanhempansa. Oululainen Satu Kreivi-Palosaari muutti ruuhka-Suomeen Vantaalle ja kertoo nyt elämänsä mullistumisesta.

Kirjoittaja on Oulussa pitkään asunut, alun perin Lapin Pellon Orajärveltä kotoisin oleva pappi ja toimittaja. Lapissa isoäitiä kutsutaan usein ämmiksi, isoisää äijiksi.

Syyskuun viimeisenä päivänä uuden vantaalaisen kerrostalon parkkipaikalla on erikoinen näky. Ainakin 15 muuttoautosta puretaan tavaroita koteihin yhtä aikaa. Ilmassa sinkoilee kysymyksiä: Missä täällä ovat varastot? Tietääkö joku, missä on sauna?

Muuttokuormamme tulee vasta illalla, mutta tytär tien toiselta puolelta juoksee pahvirulla kainalossaan meitä vastaan. Uuden kodin lattiat on suojattava. Hetki on mullistava kaikille.

Muuttopäivä.

Muutamme Oulusta Vantaalle, minä isoäiti, ämmi, joka olen saanut pätkätyön Haagan seurakunnan pappina, eläkkeelle jäänyt mieheni ja aikuinen kehitys­vammainen poikamme.

Päätös on kaikilla mittareilla järjetön. Ihana koti Oulun keskustassa, vakituinen papin virka, lappilaisilla ihmisillä pohjoinen ilma iholla. Tuttavat ja sukulaiset kohdattiin Rotuaarilla viikoittain sopimatta tapaamisia.

Kahdenkymmenen Oulun-vuoden aikana matkustin vain kerran bussilla. Muuttopäivään saakka on epävarmaa, saammeko autopaikkaa edes oman kodin pihasta. Koti on 30 neliötä pienempi kuin Oulussa, mutta vuokra on satasen enemmän.

Lasten ja lastenlasten vuoksi pääkaupunkiseudulle muuttanut Satu Kreivi-Palosaari sai työpaikan Haagan seurakunnasta.

Elämää sodan varjoissa

Helmikuussa 2018 kännykkääni napsahtaa tieto, että ensimmäinen lapsenlapseni on syntynyt. Aluksi ajattelen, että tapaan lapsenlastani kerran kuukaudessa. Se tuntuu kipurajalta, jotta pysyn kasvussa mukana. Nopeasti käy ilmi, että suunnitelma on liian kunnian­himoinen. Kerran kahdessa kuukaudessa onnistuu paremmin. Lisäksi jouluna ja kesällä viikko.

Maaliskuussa 2020 kaikki muuttuu. Tulee korona ja sulku Uudellemaalle. Vuoden aikana tapaan lapsenlapseni kaksi kertaa. Helmikuussa 2022 Venäjä hyökkää Ukrainaan. Korona onkin pieni ongelma. Nyt eletään sodan varjoissa. Huhtikuussa tyttäreni perheeseen syntyy toinen vauva. Puhutaan lamasta, energiakriisistä, varautumisesta vaikeampiin aikoihin.

Neljän päivän ikäinen vauva katsoo minua niin kuin neljän päivän ikäinen katsoo.

”Muutamako Vanthaale”, sanon miehelleni.

”Muutama vain”, hän vastaa.

Muutamme lähelle lapsenlapsiamme, lähemmäksi aikuisia lapsiamme. Kun ajat ovat vaikeat, on perheellä sentään toisensa. Ostan lääkekaappiin jodia, kaikille. Ennen muuttoa luen artikkelin Suomessa vallitsevasta Helsinki-vihasta, johon saan kosketuksen jo Oulussa. Ei siellä voi asua, ystäväni valistaa. Mitä järkeä muuttaa ruuhka-Suomeen, työkaverini tivaa.

Vauvan elämää.

Tyttäreni perheessä, naapurissamme, eletään kahden kodin mallia. Lähellä on myös toinen mummula. Alan ymmärtää, että on jättimoka puhua Helsinkiin muutosta, jos asuu Vantaalla. Luen sosiaalisesta mediasta, että vantaalaiset kiertävät asuinpaikan mainitsemista puhumalla pääkaupunkiseudusta. Miksi ei voi sanoa asuvansa Vantaalla?

Minusta on kätevää puhua pää­kaupunki­seudusta, jos asuu Vantaalla, käy töissä Helsingissä ja yksi muuttavista perheen­jäsenistä saa kotinsa Espoosta. Voiko sanoa, että elämämme tapahtuu pää­kaupunki­seudulla?

Onko pakko tunkea yhtä aikaa?

Yhtenä päivänä opin, että Tikkurilan bussiterminaalissa on 16 bussilaituria, joista 15 on sievästi vierekkäin, mutta juuri se tarvittava laituri numero 16 toisella puolella tietä. Oppimisen hinta on bussista myöhästyminen.

Minua huolestuttaa koko ajan, ehdinkö ajoissa junaan. Muutaman kerran se on lähtenyt nenäni edestä. ”Onko pakko tunkea yhtä aikaa?” kivahtaa nainen minulle ärtyisästi junan ovella. Luikahdan ovesta sisään. Jatkossa kannattaa päästää junasta tulevat ulos ennen kuin yrittää itse sisälle.

Kuukauden aikana olen sosiaalistunut julkisessa liikenteessä siihen outoon olotilaan, jossa olemme – yleensä kännykän avulla – kukin omassa maailmassamme. Samaan aikaan on oltava valppaana humalaisia, huumepäihtyneitä tai muuten oudosti käyttäytyviä silmällä pitäen.

Kuherruskuukausi.

Majoitun ensimmäiset kolme viikkoa ennen varsinaista muuttoa tyttären perheen sohvalla. ”Sä saat ämmi lainata mun hammasharjaa”, sanoo lapsenlapsi.

Kauanko kuherruskuukausi kestää? Lastenlasten pääkaupunkiseudun mummu vie pikkuisia tottuneesti autolla sisarusuintiin. Etäisovanhempana hemmottelu on ollut sallittua. Kun lapsenlapset matkustivat Ouluun saakka, lahjoja ja jäätelöä ei laskettu. Nelivuotias muistaa asian. ”Ämmilässä on aina herkkuja!” hän julistaa.

Yli 55-vuotiaat muuttoliikkeessä

Kun helmikuussa 2018 saan vauvan ensimmäistä kertaa syliini, ihmettelen, kuinka joku voi olla niin rakas ja tutun oloinen ja silti samaan aikaan vieras ja uusi ihminen. Kehoni löytää 25 vuotta kadoksissa olleet liikeradat. Kun nousen lattialta vaipanvaihdosta, selkääni vihlaisee. Yö vauvaperheen sohvalla on katkonainen. Sumuiset aivoni tajuavat makuuhuoneesta kuuluvan itkun ja sen, että enää en jaksa valvoa.

Silti koronaan ja maailmantilanteeseen liittyvät huolet – ja myös tarve kokea vielä uusi raide työelämässä – ovat kuljettaneet tähän pisteeseen, joka on yllättänyt kaikki ystävät.

Uudet kotikulmat.

Väestöliitto teki vuonna 2019 katsauksen lähes sataan iso­vanhemmuus­tutkimukseen. Tutkimuskatsauksen perusteella aktiivinen isovanhemmuus hyödyttää eniten niitä isovanhempia, jotka eivät asu lastenlastensa kanssa, mutta jotka osallistuvat näiden elämään.

Muuttoliiketutkija Timo Aron mukaan 2000-luvulla ja erityisesti kymmenen viime vuoden aikana yli 55-vuotiaiden muuttaminen kasvukeskuksissa asuvien lasten ja heidän perheidensä lähelle on selvästi kiihtynyt.

Aiemmin aikuiset lapset palasivat lapsuudenkodin lähistölle, nyt lähtevät liikkeelle heidän vanhempansa. He muuttavat tyypillisesti isojen kaupunkien lähellä oleviin pienempiin kaupunkeihin, kuten Saloon tai Hämeenlinnaan. Ratkaisut eivät ole vain rationaalisia, vaan tunteet ratkaisevat.

Päiväkotimatkalla.

Luontoelämyksiä päiväkotimatkalla

Heti muutettuamme lataamme reittioppaat kännyköihimme ja esitämme paikalliselle Alepalle ensimmäiset tuotevalikoimaa koskevat toiveemme. Vantaan tunnelma on virkistävän kansainvälinen. Puhun huonoa englantiani kuukaudessa enemmän kuin kymmenen vuoden aikana Oulussa. Taloyhtiön ohjeissa muistutetaan tasa-arvosta ja suvaitsevaisuudesta.

Työpaikallani Huopalahden kirkossa tarjoillaan vain kasvisruokaa. Pian huomaan, että kehuskelu lentokentän läheisyydellä ei kannata. Lentämistä hävetään. Liityn vaatelainaamon jäseneksi, kuten olin Oulussakin. Se kiinnostaa monia.

Pääsen mukaan hakemaan lapsenlasta päiväkodista. Matkalla nelivuotias huomaa omenoita, keppejä ja tammenterhoja. Hän esittelee ne paikat, missä kesällä oli perhosia. Olen keskellä luontoelämystä. Muutto Vantaalle rauhalliseen lähiöön ei merkitsekään siirtymistä maalta kaupunkiin, vaan ehkä pikemminkin päinvastoin, kun asuimme Oulun ydinkeskustassa.

Leikkipuistossa havaitsen, että lapset puhuvat uudella tavalla tunteistaan. ”Mulla on kivaa” tai ”mulle tuli paha mieli” kajahtaa usein.

Potkulaudalla liikenteessä.

Lauta kainalossa bussiin

Nelivuotias painaltaa isältään saamalla uudella potkulaudalla tottuneesti lähiössä. Elän Risto Räppääjä -elokuvassa! Lapsi nappaa laudan kainaloon ja nousee tottuneesti myös bussiin ja hurjan pitkiin liukuportaisiin.

Meidät opastetaan kolmantena vantaalaispäivänämme Konttiin ja Ikeaan. Helsingistä löytyvät nettikirpparilta juuri ne haluamamme kaapit, jotka kaupasta ovat loppuneet.

Laitan vanhan kirjahyllymme ilmaiseksi tarjolle Facebook-kirppikselle ja saan hetkessä kymmeniä yksityisviestejä. Sovin haun luotettavan oloisen ihmisen kanssa ja ilmoitan kahdellekymmenelle, että hylly on varattu. Hakija ei saavu paikalle.

Kulttuurielämyksiä.

Ahnehdimme museoita läkähdyksissämme. Laulamme kurkku suorana karaokea ja tanssimme Aira Samulinin kanssa Pasilan Fame-museossa. Elämässämme on HAMia, Kiasmaa ja Amos Rexiä.

Mutta entä hiihto? Tytär kertoo nähneensä edellisenä talvena kilometrin päässä hiihtoladun alun. Silti kaikki varoittavat, että lunta ei ehkä tule. Kodistamme huristaa onneksi 12 minuutissa Sipoonkorpeen. Tämä on Suomi ja metsää riittää.

Uuden elämänrytmin opettelu väsyttää. Liikenteessä nopeat siirtymät ja kiirehtiminen ovat ”perus”, mutta yhtä paljon täytyy osata odottaa: vuoroaan, junaa, bussia tai palvelua. Opin lähtemään bussipysäkille kello 8.57, kun bussi tulee paikalle 9.03.

Tällaista minuuttipeliä olen ennen nauranut ääneen.