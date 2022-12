Ulla-Maija ja Kaj Grönroos muuttivat Helsingin Viikistä Hyvinkäälle päästäkseen lähelle lapsenlapsiaan.

Keski-Uudenmaan kunnat ovat perinteisesti houkutelleet pääkaupunkiseudulta varsinkin lapsiperheitä ja nuoria lapsettomia pariskuntia. Hyvinkää muodostaa poikkeuksen, koska se vetää puoleensa erityisen paljon eläkeläisiä ja ulkomailta muuttavia.

”Hyvinkään muuttovoitto eläkeläisissä on merkittävästi suurempi kuin muualla Keski-Uudellamaalla”, sanoo asiantuntija Rasmus Aro väestötietoja jalostavasta Aluekehittämisen konsulttitoimistosta MDI:stä.

Keski-Uuteenmaahan luetaan useimmiten Hyvinkään lisäksi Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Nurmijärven ja Tuusulan kunnat.

Myös Hyvinkään ikärakenne on erilainen kuin muissa Keski-Uudenmaan kunnissa. Hyvinkäällä yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on selvästi suurempi. Aro kertoo, että heidän osuutensa kaupungissa on 23,3 prosenttia ja muualla Keski-Uudellamaalla 18,8 prosenttia.

Hyvinkään väestönkasvun ennustetaan olevan selvästi pienempi kuin muiden Keski-Uudenmaan kuntien. MDI:n julkaiseman väestöennusteen mukaan Hyvinkään väestö kasvaisi 1 382 asukkaalla nykyisestä vuoteen 2040 mennessä.

Järvenpäässä asukasluvun kasvu olisi ennusteen mukaan 8 449, Keravalla 6 405 ja Tuusulassa 4 352 asukasta.

Erityisesti eläkeläisten määrän kasvu näkyy Hyvinkään viime vuoden väestötiloissa, kertoo Hyvinkään kaupungin strategia-asiantuntijana työskennellyt Taru Härkönen. Hiljattain hän siirtyi Karkkilan kehityspäälliköksi.

”Viime vuonna eläkeläisiä muutti selvästi aiempaa enemmän.”

Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan vuonna 2021 Hyvinkään muuttovoitto oli 356 ihmistä. Siitä 197 tuli maan sisäisestä muutosta. Ulkomailta Hyvinkäälle muutti 159 ihmistä enemmän kuin ulkomaille lähti.

”Vuonna 2021 Hyvinkäälle muutti 222 yli 65-vuotiasta. Kun heitä muutti myös pois, jäi Hyvinkään muuttovoitto eläkeläisissä 70:een”, Rasmus Aro kertoo.

Näkymä Grönroosien uuden asuinpaikan pihalla voisi olla aivan hyvin vaikka jostain Helsingin kaupunginosasta keskustan ulkopuolelta.

Tämän vuoden tammi–syyskuun luvut näyttävät kovin erilaisilta. Suomen kuntien välisessä muutossa Hyvinkään muuttotappio oli 280 ihmistä, mutta ulkomailta tuli 251 ihmistä enemmän kuin ulkomaille lähti. Muuttotappio oli siis 29 ihmistä.

Kokonaismuuton tappiosta huolimatta tänäkin vuonna Hyvinkäälle on muuttanut 151 yli 65-vuotiasta. Kun määrästä vähennetään pois muuttaneet yli 65-vuotiaat, Hyvinkään muuttovoitoksi tässä ikäryhmässä jää 39.

”Maahanmuutossa Hyvinkää saa joka vuosi muuttovoittoa mutta maan sisäisessä muutossa tilanne vaihtelee”, Härkönen kertoo.

Hänellä on tulkintansa siitä, miksi vuodesta 2022 näyttää tulevan muuttotappiollinen. Normaalisti opiskelemaan lähtevät nuoret jättävät Hyvinkään, koska kaupungissa ei juuri ole opiskelupaikkoja. Korona-aikana moni nuori kuitenkin jäi kaupunkiin suorittamaan etäopintoja.

Nyt kun on palattu lähiopiskeluun, nuoria on lähtenyt usean vuosikerran verran, mikä näkyy negatiivisina muuttolukuina, Härkönen arvioi.

”Nuoret muuttavat opiskelupaikkakunnille tietyssä iässä, ja niin on tapahtunut Hyvinkäällä aina.”

Hyvinkäälle muuttajat tulevat Härkösen mukaan pääosin pääkaupunkiseudulta, muualta Keski-Uudeltamaalta sekä Kanta-Hämeestä Lopelta, Hausjärveltä ja Riihimäeltä.

Rasmus Aro huomauttaa, että on tyypillistä, etteivät ihmiset ikääntyessään halua muuttaa kauas. Siksi on luontevaa, että eläkeläismuuttajat tulevat lähikunnista.

”Ikääntyneet haluavat pysyvyyttä.”

Härkönen sanoo, ettei kaupungilla ole tarkkaa tietoa, mikä Hyvinkäällä vetää eläkeläisiä puoleensa.

”Uskoisin, että monipuoliset palvelut, luonto ja ulkoilumaastot sekä harrastus­mahdollisuudet. Sijainti radanvarressa helpottaa liikkumista. Usein eläkeläiset muuttavat lähelle lapsiaan ja lapsenlapsiaan”, hän pohtii.

Ikääntyessään ihmiset usein muuttavat omakotitalosta kerrostaloon palvelujen ääreen. Hyvinkää tarjoaa tähän mahdollisuuden, koska kerrostaloasuntoja on tarjolla hyvin –samoin pientaloasuntoja keskustan lähellä. Lisäksi asunnot ovat pääkaupunkiseutuun verrattuna edullisia.

Kunnat kilvoittelevat yleensä työikäisistä veronmaksajista. Mitä Hyvinkäällä tuumataan siitä, että kaupunkiin muuttaa paljon iäkkäämpää väkeä, joka tulee tarvitsemaan runsaasti sosiaali- ja terveyspalveluita?

Härkönen huomauttaa, että sotekustannuksista huolehtii vastaisuudessa hyvinvointialue.

”Hyvinkää toivottaa tervetulleeksi kaikenikäiset muuttajat.”

Grönroosien asunnon lähellä on Sahanmäenpuisto, joka on hyvä paikka koiran ulkoiluttamiseen. Seutu on mäntyvaltaista.

Lähellä asuvat lapsenlapset, levollisuus ja lyhyet asiointimatkat. Näistä kolmesta syystä Helsingin Viikissä asuneet Ulla-Maija ja Kaj Grönroos pakkasivat elokuussa muuttokuorman ja suuntasivat kohti Hyvinkäätä.

Uusi koti löytyi keskustan tuntumasta Parantolan kaupunginosasta.

”Helsinki on muuttunut hektisemmäksi. Olemme lähempänä 70:tä kuin 60:tä, joten arvostamme väljyyttä ja rauhallisuutta, jota Hyvinkäällä on”, Ulla-Maija Grönroos sanoo.

”Asiointimatkat sujuvat pääosin kävellen. Juna-asemalle, keskustaan, kauppakeskus Willaan ja kirkkoon on kävelymatkaa kilometrin verran.”

Varsinainen syy pariskunnan Hyvinkäälle muuttoon oli kuitenkin se, että yksi heidän kolmesta lapsestaan muutti perheineen Nurmijärven Rajamäelle. Hyvinkäältä on sinne lyhyt matka. HS kertoi hiljattain Grönroosien pojan perheen muutosta. Grönroosien kaksi muuta lasta asuvat Helsingissä.

Lue lisää: 40 kilometrin päässä Helsingistä on ylistetty funkkis­kylä, jossa pientalo maksaa murto-osan Hertto­niemen kerrostalo­neliöstä

Rajamäeltäkin Grönroosit katsoivat ensin asuntoa mutta sopivaa kerrostaloasuntoa ei löytynyt.

Ulla-Maija ja Kaj Grönroos ostivat asunnon Hyvinkäältä vuonna 1964 valmistuneesta kivitalosta. Rakennus on muutama vuosi sitten remontoitu perusteellisesti. Sisälläkin pinnat hohtavat kuin uudet, kun pariskunta esittelee uutta 89 neliömetrin kotiaan.

Muutaman kuukauden kokemuksen perusteella pariskunta on hyvin tyytyväinen muuttopäätökseensä.

Tuoreina hyvinkääläisinä he ovat paluumuuttajia Keski-Uudellemaalle. Grönroosit nimittäin asuivat Nurmijärven Rajamäellä 1990–2005. Kun lapset lähtivät kotoa, he muuttivat pääkaupunkiseudulle.

Kun Grönroosit myivät Viikin Hitas-asuntonsa, jäi välirahaa sen verran, että sillä voitiin tehdä uudistuksia Karjalohjalla sijaitsevalla mökillä.

Viva-koiralla on hoitopöytä trimmaamista ja föönaamista varten.

Myös vieraskielisiä muuttaa Hyvinkäälle merkittävästi enemmän kuin muualle Keski-Uudellemaalle, sanoo MDI:n Rasmus Aro.

”Nyt viron- ja venäjänkieliset ovat kaupungin kaksi suurinta vieraskielistä ryhmää, mutta esimerkiksi arabiankielisten määrä kasvaa nopeasti”, kertoo Hyvinkään maahanmuuttajatyön koordinaattori Miina Pyylehto.

Hän arvioi, että Hyvinkäälle houkuttelevat kohtuuhintaiset vuokra-asunnot, joita on riittävästi tarjolla.

”Hyvinkäällä on tarjolla paljon enemmän työpaikkoja kuin muualla Keski-Uudellamaalla”, Aro sanoo.

”Täällä on isoja työnantajia kuten Kone, Konecranes, Myllyn Paras sekä Hyvinkään sairaala, jotka kaikki työllistävät paljon myös vieraskielisiä”, Pyylehto tarkentaa.

Ulkomaalaiset myös Aron mukaan suosivat kaupunkimaisempia ympäristöjä kuin suomalaiset.