Katujengien ammuskelu keskellä lähiötä on Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käsittelyssä tänään maanantaina.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään maanantaina tuomionsa Vantaalla syksyllä 2021 tapahtuneesta ammuskelusta.

Tuomiossa on syyttäjän mukaan kyse kahden pääkaupunkiseudulla toimivan katujengin aseellisesta yhteenotosta. Jengit tapasivat syytteen mukaan toisensa suunnitellusti Vantaan Leinelänkaarella.

Tilanne ajautui aseelliseksi yhteenotoksi pikavauhtia. Molemmilta ammuttiin laukauksia ja kaksi ihmistä vahingoittui tilanteessa.

Syytettynä on yhteensä yhdeksän miestä, joista seitsemälle syyttäjä vaatii rangaistusta murhan yrityksestä. Syytettynä on myös helsinkiläinen someräppäri Milan Jaff, joka on viime kuukausina ollut syytteissä myös vakavista seksuaalirikoksista.

Syyttäjän mukaan Jaff ampui haulikolla kohti autoa, jossa oli kolme espoolaisjengin jäsentä. Jaffia uhkaa 10 vuoden vankeusrangaistus.

Pistoolilla helsinkiläisiä päin ampuneelle miehelle syyttäjä vaatii yhdeksän vuoden vankeusrangaistusta.

Syytetyt ovat suurilta osin kiistäneet syyllisyytensä.

Vantaan Aviapoliksessa käyty oikeudenkäynti sai poikkeuksellisia piirteitä, kun Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen kohdistettiin uhkaus toisena käsittelypäivänä.

Uhkaus saapui käräjäoikeuteen sähköpostitse ja se uhkasi ihmisten terveyttä. Käräjäoikeuden mukaan uhkaus liittyi kesken olevaan katujengioikeudenkäyntiin.

Poliisi sai epäillyn uhkauksen tekijän myöhemmin kiinni ja totesi hänet vaarattomaksi. Epäillyllä ei poliisin mukaan ollut yhteyksiä katujengeihin.

Syyttäjä hakee tekijöille rangaistusta yhteensä 13 rikoksesta. Vakavimmat ovat Vantaalla tapahtuneet ampumisiin liittyvät syytteet murhan yrityksistä. Lisäksi käräjäoikeudessa käydään läpi useita syytteitä ampuma-aserikoksista ja vähäisistä huumausainerikoksista.

Osan syytettyjen tuomioita halutaan koventaa sillä perusteella, että rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Kyse on syyttäjän mukaan Jaffin johtamasta Kurdish mafia tai 47 -nimillä tunnetusta jengistä.

Syytetyt kiistivät oikeudessa olevansa osa mitään ryhmää, tai että tällaista ryhmää on olemassakaan.