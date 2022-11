Twitterin uusi omistaja Elon Musk on saanut osan käyttäjistä lähtemään alustalta. Vantaan kaupunki kohahdutti kysyessään, pitäisikö kaupunkien jatkaa Twitterissä.

Vantaan kaupunki on pohtinut läsnäoloaan Twitterissä. Kuvassa Tikkuraitin ja Orvokkitien kulma Tikkurilassa Vantaalla. Kuva on viime syksyltä.

Pitäisikö Vantaan ja muiden kaupunkien jatkaa Twitterissä? Näin kysyi Vantaan kaupunki Twitter-tilillään eilen 2. marraskuuta.

Twiitin taustalla on Twitterin uuden omistajan miljardööri Elon Muskin aiheuttama keskustelu alustan tulevaisuudesta.

Musk on saanut osan käyttäjistä lähtemään alustalta kokonaan. Uusi omistaja on kaavaillut esimerkiksi sananvapauden lisäämistä ja Twitterin muuttamista maksulliseksi vahvistetuille käyttäjille.

Helsingin Sanomat kysyi, onko Vantaan kaupunki poistumassa Twitteristä?

Vastaus oli selvä: Vantaan kaupunki ei ole lähdössä Twitteristä.

Vantaan kysymystä on kommenttikentän perusteella pidetty hyvin erikoisena. Twiitti onkin saanut osakseen runsaasti kritiikkiä.

”Somepäivittäjän toiveena oli vain herättää avointa yhteiskunnallista keskustelua siitä, mikä nyt tuntuu yleisesti puhututtavan”, Vantaan kaupungin viestintäpäällikkö Kaisu Tolvanen kertoo.

Toive toteutui, sillä twiitistä heräsi moninaista keskustelua sekä asian puolesta että vastaan.

”Hyvä, että ihmiset ovat ryhtyneet tähän keskusteluun. Somekeskustelu on välillä aika värikästä, mutta se on yksi somen rikkauksista. On sananvapaus ja mahdollisuus omiin tunteisiin”, Tolvanen sanoo.

Sosiaalisen median alustat ovat keskenään erilaisia. Twitterissä jaetaan lyhyitä ytimekkäitä viestejä eli twiittejä. Twitter onkin noussut yhteiskunnallisesti merkittäväksi.

Vantaan kaupungille Twitter on päätösviestinnän kanava, ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa on tärkeää. Tolvanen toivookin avointa keskustelua siitä, mitä sosiaalista mediaa ihmiset käyttävät.

”Haluaisin tietää, mihin aktiiviset Twitter-käyttäjät siirtyisivät, jos jostain syystä siitä luovuttaisiin.”

Twitteristä lähteneet ihmiset ovat siirtyneet lähinnä Mastodonin ja Discordin kaltaisiin somekanaviin, HS:lle kerrottiin aiemmin tällä viikolla.