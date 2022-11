HSL:n hallituksessa joutuivat alennusryhmien liput ja joukkoliikenneliput vastakkain.

Joukkoliikenteen lipunhintoihin on tulossa isot korotukset ensi vuonna. HSL:n hallituksessa joutuivat alennusryhmät ja normiliput vastakkain, vaikka varapuheenjohtaja Pekka Saurin mielestä tämä vastakkainasettelu on hedelmätöntä.

Kiivas taistelu Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkalippujen hinnoista on tältä erää ohi, mutta kurja taloustilanne takaa ongelmia myös ensi vuonna. Lipunhintoja korotettiin keskimäärin kahdeksalla prosentilla.

HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Sauri (vihr) kokosi kokemuksista blogin, jossa hän perää HSL:n yhdeksältä jäsenkunnalta selkeitä linjauksia vastaista päätöksentekoa varten.

Kovilta hinnankorotuksilta ei tällä kertaa vältytty, koska jäsenkunnat viestittävät, ettei niillä riitä verovaroja paikkaamaan joukkoliikenteen kustannuksissa ammottavaa aukkoa 55 prosenttia enempää.

Joukkoliikenteen kuluista lipunhinnoilla on katettu noin puolet ja verovaroista se toinen puoli. Pandemiavuosina kuntaosuudet nousivat selvästi isommiksi, koska matkustajakato syöksi HSL:n ahdinkoon, josta on ollut hyvin vaikea nousta.

”Hallituksen liikkumavara oli hyvin pieni, kun olimme yhdessä sopineet, ettei palvelutarjontaa lähdetä karsimaan. Erityisen ikävänä koen sen, että päätöksenteossa vastakkain olivat alennusryhmät ja normiliput. Niinhän ei pitäisi käydä”, Sauri sanoo.

Ehdotetuista isoista karsinnoista luopuminen tarkoitti käytännössä sitä, että normilippujen hintoja korotettiin enemmän, mikä vaikuttanee vähentävästi matkustajamääriin.

HSL:n Hallitus päätti lopulta säilyttää lastenvaunujen kanssa kulkevien ja koululaisryhmien matkojen maksuttomuuden sekä muutti opiskelija-alennuksen perusteen opintotuen saannista opiskelun täyspäiväisyyteen.

Sekä opiskelijoiden että 70 vuotta täyttäneiden alennusprosentti laskee vuoden vaihteessa 45 prosentista 40 prosenttiin.

Tarjolla oli jo koululaisryhmien ilmaismatkoihin ratkaisu, jossa jäsenkunnat olisivat ostaneet haluamallaan summalla näitä matkoja.

Puheenjohtaja Matias Pajula (kok) veti esityksensä pois, kun ilmeni, ettei kaikilla jäsenkunnilla ollut enää mahdollisuuksia muokata ensi vuoden budjettia.

Sauri on kuitenkin Pajulan kanssa samoilla linjoilla siitä, että jäsenkuntien tulisi päättää joukkoliikennettä koskevista sosiaalipoliittisista linjauksistaan itse.

”Jos kunnat haluavat tehdä sosiaalipolitiikkaa joukkoliikenteen kautta, niiden tulisi päättää asiasta. Ei tämän tarvitse olla HSL:n hallituksen sisäistä kamppailua.”

Taustalla hiertää myös vaikeasti hahmotettava HSL:n infrasopimus, jonka tuottama paine lipunhintoihin näkyy paljaana nyt, kun länsimetro on valmistunut.

Infrasopimuksen mukaisesti ratahankkeen rakennuskuluja kierrätetään HSL:n lipunhintojen kautta. Alun perin ajatuksena on ollut jakaa infran käytöstä johtumaa kulumaa jäsenkuntien matkustajamäärien suhteessa. Infrakorvaus on henkisesti samanlainen kirjanpidollinen käsite kuin poistot.

Kunnille maksettavien infrakorvausten määrä on ensi vuoden budjetissa 200 miljoonaa euroa eli summa vastaa jo liki neljännestä HSL:n menoista.

”Infrakorvausten muuttaminen on erityisen vaikeaa, koska koskaan ei ole sille sopivaa ajankohtaa”, Sauri hymähtää.

Esimerkiksi Espoo tuskin haluaa luopua infrakorvauksista nyt, kun se on saamassa niitä merkittävässä määrin. Kolikolla on kääntöpuolensa: Espoo o joutuu kuntaosuuksissa rahoittamaan infrakorvauksia yhä enemmän, koska länsimetron matkustajista valtaosa on espoolaisia.

Kuntaosuuksissa Espoo tukee ensi vuonna omien asukkaittensa matkoja jo liki 70 prosentilla.

”Tärkeätä olisi ymmärtää, että infrakorvaukset ja kuntaosuudet ovat yhtä ja samaa asiaa. Niiden kohtalo on omistajapoliittinen asia jäsenkunnissa. Ne eivät ole HSL:n asia”, Sauri sanoo.

HSL on toteuttamassa jäsenkuntiensa tahtoa eikä sen hallituksella ole päätösvaltaa kuntien yli.

Isojen jäsenkuntien talousjohtajat pohtivat parhaillaan, mitä infrakorvauksille pitäisi tehdä. HSL:n talousennusteen perusteella infrakorvausten loppusumma nousee yli 250 miljoonan euron muutaman vuoden kuluttua.