Poliisi kertoo ottaneensa kiinni useita henkilöitä, jotka olivat osallisena varhain lauantaiaamuna Vantaan Martinlaaksossa tapahtunutta tappelua.

Useita henkilöitä oli osallisena Vantaan Martinlaaksossa tapahtuneessa välikohtauksessa varhain lauantaiaamuna.

Itä-Uudenmaan tilannekeskuksen yleisjohtajan Miika Laineen mukaan Martinlaakson Alepan lähettyvillä oli hieman ennen viittä useamman henkilön välienselvittely, jossa olisi mahdollisesti käytetty myös ampuma-asetta.

”Tämän hetkisten tietojen mukaan mukana on ollut ampuma-ase, jota on käytetty tai sillä on uhiteltu”, Laine sanoo.

Yksi henkilö sai välikohtauksesta sairaalahoitoa vaativia vammoja, Laine kertoo.

Laine ei halua kertoa, kuinka monta ihmistä tapahtumassa oli osallisena.

”En luonnehtisi tapahtunutta joukkotappeluksi. Henkilöt ovat jollain tapaa tunteneet toisensa ja selvitelleet välejään, ja tilanne on edennyt tappeluksi”, Laine sanoo.

Tapahtuneesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille.

Epäillyn ampuma-aseen käytön takia tapausta oli paikalla selvittämässä useita poliisin yksiköitä.

Laineen mukaan poliisi otti paikalta kiinni useita henkilöitä. Hän ei kuitenkaan halua tarkentaa, kuinka monta ihmistä poliisi otti kiinni.

Poliisi jatkaa tapauksen tutkimista pahoinpitelynä ja ampuma-aserikoksena.