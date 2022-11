1960-luvun puolivälissä valmistunut jättimäinen liikenneympyrä muuttuu täysin. Haagan liikenneympyrästä tulee Länsi-Haagan aukio.

Haagan suuren liikenneympyrän tuore suunnitelma, havainnekuva ja siitä kulkeva liikenne ovat Helsingin kaupunkiympäristön eli kympin listalla.

Poliitikot käsittelevät aihetta tiistaina kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa.

Se tarkoittaa, että liikenneympyrän liepeille suunnitellun valtavan sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä perhekeskuksen suunnitelmat etenevät nyt vauhdilla.

Lue lisää: Suomen suurinta liikenne­ympyrää odottaa mahdollinen mullistus – Havainne­kuvat näyttävät muutoksen

Laajan terveyspalvelukeskittymän lisäksi ympyrän lähialueelle on tarkoitus rakentaa kaupunkimaista asumista ja palveluita.

Helsingin kaupunki avasi keväällä kyselyn, jossa kaupunkilaiset saivat kertoa, millainen terveyskeskuskeskittymästä pitäisi tehdä.

Jättikeskukseen on luvattu laajoja aukioloaikoja ja suunnilleen yhtä laajaa valikoimaa palveluita kuin Kalasatamassa ja Kalliossa yhteensä.

Alkuvuonna 2020 arvioitiin, että keskus voisi avautua vuonna 2027.

Haagan liikenneympyrä näyttää nykyisin tältä. Se on pääkaupunkiseudun tunnetuin kokonsa ja useiden kaistojensa vuoksi.

Haagan liikenneympyrä on Suomen suurin, ja se on Helsingin merkittävimpiä sisääntulo- ja ulosmenoreitti, jollei merkittävin.

1960-luvun puolivälissä valmistunut liikenneympyrä on nyt mullistumassa täysin. Sen liepeille rakennetaan jo Raide-jokeria, Vihdintie on tarkoitus muuttaa bulevardiksi, ja ympyrän paikkeilla kohtaisi kaksi pikaraitiotietä.

Virkamiehet esittävät alueelle kaavaratkaisua, joka koskee useita katualueita ja niihin rajautuvia suojaviher-, puisto- ja virkistysalueita, rautatiealuetta sekä asemakaavoittamatonta alueita muun muassa Haagassa ja Pitäjänmäessä.

Tavoitteena on muodostaa alueelle uusi Länsi-Haagan osa-alueen keskus kahden pikaraitiopysäkin läheisyyteen. Alueelle on tarkoitus rakentaa vehreä ja viihtyisä Länsi-Haagan aukio, jolla kaupunkilaisten on helppo liikkua ja asioida kävellen ja pyöräillen.

Kaavaratkaisu mahdollistaa Vihdintien pikaraitiotien ja Läntisen kaupunkibulevardin uusien katujärjestelyjen rakentamisen Huopalahdentien pohjoisosasta Kaupintielle sekä Haagan perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja kolmen toimitilakorttelin rakentamisen kahden pikaraitiotien solmukohtaan Haagan ympyrän alueelle.

Myös Valimon aseman kohdalle muodostuisi esityksen mukaan sujuva joukkoliikenteen vaihtopaikka.