Hus on investoinut kehnona pidettyyn Apotti-järjestelmään rahaa sekä henkilöstö- ja koulutusresursseja. Husin hallituksen puheenjohtaja näkee järjestelmässä hyvääkin.

Apotti-järjestelmä on herättänyt lääkäreissä turhautumista ja nurinaa. Husin hallituksessa ei ole puheenjohtaja Risto Rautavan mukaan keskusteltu järjestelmän vaihtoehdoista, mutta sen ongelmia pyritään ratkaisemaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäinen tietojärjestelmä Apotti kuulosti paperilla mahtavalta.

Sen perusideana oli korvata eri alueiden ja toimijoiden vanhat, yhteensopimattomat järjestelmät. Samalla Apotti säästäisi ammattilaisten aikaa, ja helpottaisi kansalaisten pääsyä tiedon äärelle.

Apotti ei kuitenkaan ole toiminut, kuten luvattiin. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat olleet järjestelmään tyytymättömiä.

HS:n Kuukausiliitteessä lauantaina ilmestyneessä jutussa kerrotaan laajasti järjestelmän sudenkuopista. Lääkärit ovat turhautuneita ja lannistuneita kehnoon järjestelmään. Apottia on heidän mukaansa vaikea käyttää, se on epälooginen ja muutenkin kaikkea sitä, mitä sen ei pitäisi olla.

HS on käsitellyt aihetta aiemminkin. Syyskuussa uutisoitiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin lääkäristä, joka päätyi irtisanoutumaan työstään Apotin vuoksi.

Apotti-järjestelmä otettiin Husissa käyttöön kolmessa eri vaiheessa: marraskuussa 2018, helmikuussa 2020 ja lokakuussa 2020.

Husin hallituksen puheenjohtaja ja helsinkiläinen kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Risto Rautava vastaa puhelimeen pyhäinpäivän aamuna.

Hän on jo ehtinyt lukea Kuukausiliitteen tuoreen jutun aiheesta.

Rautava myöntää, että järjestelmän käytössä on ilmennyt ongelmia, mutta siitä on tullut esiin hyviäkin puolia.

Husissa varmasti arvioidaan tilannetta, hän kertoo.

”Selvää on, että aiheesta on keskusteltu hallituksessa paljon. Mitään päätöksiä ei ole toistaiseksi tehty”, hän sanoo.

Rautavan mukaan tulee muistaa, että Apottiin on ”pistetty jo esimerkiksi hirvittävä määrä sekä rahaa että koulutusta”.

Apotista on tullut myös hyvää palautetta esimerkiksi Husin leikkaustoiminnan puolelta.

”Heillä se toimii hyvin. Apottiin liittyvät kysymykset eivät ole täysin yksiselitteisiä, koska kannanotot ovat olleet keskenään hyvinkin ristiriitaisia.”

Rautava kertoo, että Apotista on tullut lisäksi positiivista palautetta esimerkiksi nuorilta terveydenhuollon ammattilaisilta.

”On totta, että järjestelmässä on ongelmia. Niitä ei pidä väheksyä. Nyt on katsottava, miten niitä pystytään ratkomaan.”

Rautava muistuttaa, että sama järjestelmä on käytössä useissa muissakin maissa. On myös maita, joissa hänen saamiensa tietojen mukaan järjestelmä toimii.

”Sellaista keskustelua, että koko järjestelmästä tultaisiin luopumaan, ei ole käyty ainakaan hallituksen sisällä. Jos näin tehtäisiin, sitten pitäisi miettiä, mikä olisi vaihtoehto”, Rautava sanoo.

Hus ei siis ole toistaiseksi pohtinut vaihtoehtoja Apotille?

”Ei, ei ole. Mutta korjauksia on tehtävä.”

Apotin kaltaisten mittavien järjestelmien hankaluus on Rautavan mukaan se, että niihin on taloudellisten resurssien lisäksi pantu muun muassa henkilöstö- ja koulutusresursseja. Yhtälö ei ole helppo, kun päätökset on tehty jo vuosia aiemmin.

Rautava myöntää, että jonkinlaisia Apotin käyttöä koskevia ratkaisuja joudutaan joka tapauksessa tekemään.

”Oma kompetenssini ei kuitenkaan riitä siihen, että alkaisin itse ilman valmisteluita pohtia, mitä nämä ratkaisut olisivat”, hän sanoo.