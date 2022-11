Etsivät nuorisotyöntekijät voivat tehdä vuosien ajan työtä, jotta saavat luotua luottamuksellisen yhteyden nuoreen ja pystyvät näin ohjaamaan häntä parempaan suuntaan elämässä.

Nyrkit heilahtavat Espoon lauantai-illassa.

Kun rystyset iskeytyvät vastakkain, toinen nyrkinheilauttaja, nuorisotyöntekijä Ville Sirviö sanoo: ”Moi, miten menee?”

Nuori vastaa hymyillen, että hyvin. Hän on menossa kavereineen Espoon Leppävaarasta Matinkylän monitoimitalolle.

Sirviö ja Sauli Taipale ovat Espoon etsiviä nuorisotyöntekijöitä, jotka ovat kaupungilla tapaamassa nuoria. He eivät vain moikkaile eivätkä varsinaisesti ole myöskään valvomassa. Kaksikko on tarkkailemassa. Lisäksi he yrittävät saada nuoriin kontaktin ja luoda luottamuksellisen yhteyden.

Heidän tavoitteensa on yksinkertainen: jos yksikin nuori voidaan pelastaa huonoon tilanteeseen joutumiselta, se on suuri voitto.

”Olemme täällä ulkona kaikkien nuorten vuoksi. Monet heistä leimataan häiriköiksi koulussa. Silloin heille syntyy helposti identiteetti, jonka mukaan he tuottavat vain ongelmia. Me emme ole tuomitsemassa ketään”, Taipale sanoo.

”Olemme rinnalla kulkijoita ja kannustajia”, Sirviö sanoo.

Etsivillä nuorisotyöntekijöillä on mukanaan nuorten mahdollisesti tarvitsemia asioita heijastimista ensiapulaukkuihin ja kondomeihin.

Etsivien nuorisotyöntekijöiden työ on viime aikoina korostunut, kun lasten ja nuorten väkivalta on muuttunut entistä raaemmaksi.

”En sano, että raakaa väkivaltaa ei olisi ollut aiemmin, mutta kynnys sen käyttämiseen tuntuu madaltuneen”, Taipale sanoo.

”On puhuttu, että raa’an väkivallan lisääntyminen oli havaittavissa jo ennen kuin katujengikeskustelu alkoi.”

Nuorisotyöntekijät tekevät tarvittaessa voitavansa estääkseen tappeluita tai muuta väkivaltaa.

Jo työsuojelusyistä he eivät voi mennä väliin pahoihin tilanteisiin. He voivat kuitenkin kutsua avuksi järjestyksenvalvojia ja poliisin. Itse he pyrkivät estämään tilanteen kärjistymistä väkivallaksi omalla erityisosaamisellaan eli puhumisella.

Etsivien nuoriso-ohjaajien työillassa kertyy nuorten tapaamisten lisäksi runsaasti käveltyjä kilometrejä.

Kaksikon mukaan aikuisten puuttuminen auttaa usein. Taipale kertoo tapauksesta, jossa nuorisotyöntekijät olivat saaneet kuulla, että eräälle espoolaiselle rautatieasemalle valmisteltiin joukkotappelua.

He pyysivät virka-apua poliisilta. Lopulta asemalla päivysti poliisin ennaltaehkäisevä partio, järjestyksenvalvojia ja nuoriso-ohjaajia.

”Määräaikana junasta nousi laiturille nuoria. He katselivat hetken ympärilleen, nousivat takaisin junaan ja jatkoivat matkaa”, Taipale kertoo.

Hänen mukaansa ratkaisevaa silloinkin oli se, että paikalla oli niin monia aikuisia.

Monet tällaiset tappelut ovat etukäteen sovittuja. Nuoret ovat perustaneet sosiaalisessa mediassa jopa omia ryhmiä, joissa on ollut molemmat porukat. Ryhmissä vastapuolet ovat siis yhdessä sopineet tappeluiden ajoista ja paikoista.

Taipale sanoo, että usein tappelut järjestetään varta vasten paikassa, jossa on aikuisia. Silloin osapuolet voivat olla varmoja, että kahakoihin puututaan ennen kuin ne riistäytyvät pahasti käsistä.

Pahimpia ovat väkivaltaisuudet, jotka tapahtuvat piilossa. Silloin ison joukon uhrina on usein yksittäinen henkilö, jota pahoinpidellään julmasti. Pahoinpitelyt myös useimmiten kuvataan, ja videot julkaistaan sosiaalisessa mediassa.

”Väkivalta on lisääntynyt entistä nuorempien keskuudessa. Osa on niin nuoria, ettei syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ole vielä kovin kehittynyttä. Väkivaltaa kuvataan, koska sillä saadaan mainetta.”

Kuten nuoret, myös Ville Sirviö (vas.), Sauli Taipale ja muut etsivät nuoriso-ohjaajat risteilevät yössä kuntarajoista piittaamatta.

Pelko kasvojen menettämisestä johtaa usein väkivaltaisuuksiin. Sirviön mukaan se aiheuttaa helposti vakavan koston kierteen, jolloin esimerkiksi teräaseet tulevat mukaan.

”Olen seitsemän vuoden ajan tehnyt tätä työtä. Aiemmin tilanteita pystyttiin paljon paremmin ratkaisemaan keskustelemalla. Nyt väkivalta on herkemmin läsnä, kun tilanteista on vaikea päästä irti menettämättä kasvojaan”, Taipale kertoo.

Syitä väkivallan kulttuurin pahenemiseen nuorisotyöntekijät ovat miettineet paljon. He ovat keskustelleet aiheesta usein myös nuorten kanssa.

”Ei nuorisokulttuuri tai jokin musiikkigenre ole varsinainen syy. Se voi näyttäytyä osana selitystä muttei yleensä ole juurisyynä. Nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa syynä nousee useimmiten esille näköalattomuus”, Taipale sanoo.

Etsivien nuorisotyöntekijöiden työ tähtää ongelmien ennaltaehkäisyyn ja on hyvin pitkäjänteistä. Luottamuksellisen kontaktin luominen nuoreen voi viedä vuosia.

”Meillä on sellainen käsite kuin merkitsevä moi”, Taipale kertoo.

Se tarkoittaa, että nuori on alkanut luottaa nuorisotyöntekijöihin niin paljon, että reagoi jollain tavalla heidän kohtaamiseensa. Taipaleen mukaan hänenkin kohdalleen on osunut nuori, jonka kanssa ”merkitsevän moin” kuulemiseen kului noin kolme vuotta.

Reaktion ei välttämättä tarvitse olla perinteisten kohteliaisuusnormien mukainen ollakseen tärkeä.

”Se voi olla vaikka keskisormenkin näyttämistä”, Taipale sanoo ja lisää hieman naurahtaen, että silloinkin on saavutettu jonkinlainen yhteys.

Nuoret tunnistavat etsivien nuoriso-ohjaajien univormut ja uskaltavat lähestyä heitä kaivatessaan juttuseuraa tai tukea.

Tällä kertaa Taipale ja Sirviö ovat paitsi yleisesti tapaamassa nuoria myös katselemassa, näkyisikö paria tuttua nuorta. He ovat hieman huolissaan, sillä on viitteitä, että kyseisten nuorten tilanne on vaarassa luisua huonompaan suuntaan.

Etsivät nuorisotyöntekijät tekevät kirjaimellisesti etsivää työtä. He näkevät paljon vaivaa yksittäisten nuorten tavoittamiseksi ja luottamuksen synnyttämiseksi.

Taipaleen mukaan poliisikin on todennut, että väkivaltaan ja muihin rikoksiin sotkeutuneiden alaikäisten joukossa on entistä nuorempia.

”Ja se on huono suunta.”

Porukat, joissa pahempia ongelmia on, eivät Sirviön ja Taipaleen mukaan ole välttämättä isoja.

”Yhden nuoren kautta voi vaikuttaa paljon kaveriporukkaan, joka esimerkiksi alueellisesti aiheuttaa vakavia ongelmia”, Taipale sanoo.