Poliisi kertoo puuttuvansa asiaan heti, jos se havaitsee, että ratikan takapuskurissa roikutaan.

Nuorten vaarallinen leikki tallentui kuvaan maanantaina Helsingin Töölössä: Kaksi nuorta matkusti liikkuvan ratikan takapuskurissa.

Lukija lähetti toimitukseen kuvan nuorten hengenvaarallisesta puuhasta Helsingin Töölöntorilla.

Maanantaina 7. marraskuuta iltapäivällä otetussa kuvassa kaksi nuorta seisoo liikkeellä olevan raitiovaunun takapuskurin päällä pitäen kiinni ratikan takaseinästä. Kuva on otettu Töölöntorin ratikkapysäkiltä.

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja ylikomisario Dennis Pastersteinille ilmiö on uusi. Poliisin tietoon ei ole aikaisemmin tullut, että ratikan takapuskurissa roikuttaisiin.

Pasterstein sanoo poliisin puuttuvan asiaan heti, jos se havaitsee ratikan takapuskurilla roikkumista.

”Ratikan takapuskurissa roikkuminen on vaarallista pelleilyä. On hengenvaarallista, jos ratikan takapuskurilta putoaa, kun ratikan nopeus on noin 30-40 kilometriä tunnissa.”

Vaaraa lisää entuudestaan raitioteiden vieressä olevan tietyömaat ja muut liikenne.

”Liikun paljon keskustassa, mutta en ole aikaisemmin nähnyt, että raitiovaunun takapuskurissa seistäisiin.”