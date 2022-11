”Tämä on ihan kuollut”, huudahtaa herralounaalla ollut Timo Sahi Aleksin nykytilasta

Asukkaat tunnistavat ydinkeskustan muutoksen. Etenkin isojen ketjuliikkeiden valta vaivaa monia.

Helsingin keskustassa riittää vilskettä tavallisena tiistaipäivänä. Keskusta ei ensisilmäyksellä näytä näivettyvältä.

Kun asiaa tiedustelee keskustassa liikkuvilta ja asioivilta ihmisiltä, saa selvän vastauksen: ydinkeskusta on muuttunut palveluiltaan aiempaa yksipuolisemmaksi, tyhjiä liiketiloja on aiempaa enemmän, ja niihin näyttäisi olevan entistä vaikeampaa saada pysyvää yritystoimintaa.

Yhden seikan keskustan elinvoimasta mainitsevat lähes kaikki HS:n kaduilla haastattelemat ihmiset: pikkuliikkeet katoavat ja tilalle muuttaa lähes poikkeuksetta iso ketjuliike.

Aleksanterinkadulla Samuel-koiraa ulkoiluttava Ella Snellman ja Henry Laine ovat sitä mieltä, että ongelma on seuraavanlainen: keskusta on muuttunut yksipuoliseksi.

”Täällä on vain näitä huippuliikkeitä. Keskustaa ei ole tehty kansalaisille vaan turisteille. Päivittäisiä palveluja ja matalan kynnyksen kahviloita ei oikein ole”, Snellman sanoo.

Keskustan vetovoiman parantamiseksi on esitetty esimerkiksi enemmän tilaa jalankulkijoille autoilijoiden kustannuksella ja Keskuskadun kattamista.

Keskustassa lähes päivittäin asioivalta pariskunnalta ne saavat kannatusta.

”Autottomana Helsingin keskustassa asuvana se tuntuu hyvältä, mutta joillain rekoilla ne meidän kahvit ja bagelit pitää tänne tuoda”, Laine sanoo.

Snellman kaipaa keskustaan lisää tilaa haahuiluun ja hengailuun, sellaisia pikkukujia kuin on esimerkiksi Tukholman Vanhassa kaupungissa. Tylsiä läpikulkupaikkoja ja oikoteitä on hänestä jo riittävästi.

Timo Sahi, Marja Leppo ja Päivi Linna kaipaavat Helsingin keskustaan lisää muun muassa kulttuuritarjontaa.

Samansuuntaisia ajatuksia on seurueella, joka vaihtaa kuulumisia Aleksanterinkadulla. Sisarukset Marja Leppo ja Päivi Linna ovat palaamassa taidenäyttelystä, vanha tuttu Timo Sahi ”herralounaalta” Helsingin suomalaiselta klubilta.

”Tämä on ihan kuollut. Liikkeitä lopettaa, ja jos tilalle tulee jotakin, se on jokin ketju. Se on vähän aikaa ja lähtee pois”, Sahi sanoo.

”Olen ihmeissäni ja huolissani.”

Leppo ja Linna nyökkäilevät vieressä. He arvelevat, että taustalla on kulttuurin muutos.

”Ihmiset menevät autoilla kauheisiin kauppakeskuksiin ympäri kaupunkia”, Leppo sanoo.

Hän käy keskustassa joka toinen päivä, Linna pari kertaa viikossa ja Sahi joka toinen viikko. Mitä keskustaan pitäisi heidän mielestään lisätä, jotta se houkuttelisi nykyistä enemmän?

”Ainakaan en kaipaa enempää juottoloita”, Sahi sanoo.

Lepon mielestä keskustassa tulisi olla lisää kulttuuritarjontaa.

”Minulle riittää Stockmann ja Akateeminen kirjakauppa. Ne ovat kantapaikat. Jos ne häipyvät, sitten minäkin”, Linna sanoo.

Keskuskadun kattamista hän kannattaa.

”Milanon tyyliin!”

Virpi Andersson ei viihdy Helsingin keskustassa eikä keksi keinoja, joilla houkuttelevuutta voisi lisätä.

Entisiä työkavereitaan tapaamassa ollutta helsinkiläistä Virpi Anderssonia Milanon tyyli ei lämmitä.

”Ihan sama! Ihmettelen vain, jos on rahaa panna tuollaiseen.”

Helsingin keskusta ei häntä muutoinkaan houkuttele eikä hän keksi keinoa, jolla sen vetovoimaa saisi lisättyä.

”Hoidamme ostokset muualla.”

Toisin on Katajanokalla asuvan Eemeli Volasen laita. Hän ei ole huomannut, että keskusta olisi menettänyt hohtoaan.

”Varmaan sille on pohjaa, mutta ne palvelut, joita itse tarvitsen, eivät ole hävinneet. Käyn salilla Kämpissä ja käytän muutamia muita palveluja päivittäisiin asioihin”, Volanen sanoo Pohjoisesplanadilla.

”En tiedä, mitä palveluja ihmiset kaipaavat.”

Vaikka Volanen liikkuu jalan ja pitää käveltävästä keskustasta, hänestä autoilun mahdollisuuksia ei pitäisi hankaloittaa nykyisestään. Tilaa jalankulkijoille on hänestä yllin kyllin.

”Eihän tänne kohta jää juuri reittejä autoille.”

Eemeli Volanen asioi lähes päivittäin Helsingin keskustassa. Siellä on kaikki hänen tarvitsemansa palvelut.

Aleksanterinkadun tyhjät liiketilat Volanenkin on huomannut, mutta hän ei allekirjoita väitettä siitä, että keskusta olisi menettänyt elinvoimansa.

”On kiva kävellä kaksi korttelia ja istua lasilliselle ja kävellä kaksi korttelia ostoksille.”

Hän ei usko, että Keskuskatua kattamalla saadaan houkuteltua lisää ihmisiä keskustaan.

”Katon alla voi olla kotonakin.”

Keskuskadulla liikkuva Suvi Holopainen, Tellu Loikkanen ja Peppi Pellosniemi kannattavat tilan vähentämistä autoilta.

Hälyisyys, meluisuus ja saasteisuus karkottavat keskustasta, Holopainen sanoo.

”Rauhoitetut alueet, joissa ei moottoroiduilla ajoneuvoilla liikuta, olisi hyvä juttu.”

Kolmikon mielestä keskustan vetovoimaa lisäisi myös se, että siellä olisi nykyistä enemmän pieniä toimijoita ja ei-kaupallisia tiloja tapaamisiin ja työntekoon.

”Se vie ainakin minua pois, jos on paljon ketjupaikkoja”, Pellosniemi sanoo.

Paraikaa uutta liiketilaansa Aleksanterinkadun ja Mikonkadun kulmassa viimeistelee H&M-konserniin kuuluva Arket-vaateliikeketju.

