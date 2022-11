Helsingin pormestaristo vaatii valtiolta yli 300 miljoonan euron vuosittaista tukea seudun joukkoliikenteelle.

Helsingin pormestariviisikko on saanut valmiiksi tavoitteet, joita kaupunki aikoo ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen lobata seuraavaan hallitusohjelmaan.

Pormestaristo vaatii valtiolta esimerkiksi yli 300 miljoonan euron vuosittaista tukea seudun joukkoliikenteelle.

Pormestari Juhana Vartiainen (kok) sekä apulaispormestarit Paavo Arhinmäki (vas), Nasima Razmyar (sd), Daniel Sazonov (kok) ja Anni Sinnemäki (vihr) ovat hioneet yhteensä 22 toiveen listan, joista mahdollisimman monta Helsingin ylin poliittinen johto yrittää puskea Suomen uuden hallituksen agendalle.

Vaatimus valtiolta tulevan joukkoliikennetuen nostamisesta noin 320 miljoonaan euroon vuodessa on rohkea.

Valtio siis tukisi suurten kaupunkien joukkoliikenteen perusrahoitusta yhteensä noin 150 miljoonalla eurolla, ja valtion osuus Helsingin seudun kuntien liikenteen rakentamishankkeista olisi vähintään 170 miljoonaa euroa vuodessa.

Joukkoliikenteestä vastaavan Helsingin seudun liikenteen (HSL) rahoituskriisi osuu kipeästi myös matkustajiin. Juuri päätettiin ennätysmäisistä korotuksista lippujen hintoihin. Pormestaristo huomauttaa, että valtion tuella voitaisiin hillitä lipunhintojen korotuspaineita.

Rakentamisen osalta Sinnemäki vertaa tilannetta muihin pohjoismaisiin pääkaupunkeihin sekä Göteborgiin. Tukholma ja Göteborg saavat hänen mukaansa Ruotsin valtiolta joukkoliikenteen investointeihin vuodessa noin 300 euroa asukasta kohti. Meillä vastaava luku on alle sata euroa.

Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki

”Jos haluamme päästä tilanteeseen, jossa liikenteen päästövähennykset toteutuvat siellä, missä suuret joukot liikkuvat ja missä joukkoliikenteen osuuden kasvattaminen on mahdollista, valtion pitäisi ehdottomasti osallistua sekä vuosittaiseen joukkoliikennetukeen että investointeihin lähempänä keskimääräistä pohjoismaista tasoa”, Sinnemäki sanoo.

Asetettujen ilmastotavoitteiden mukaan Helsingin tulisi olla hiilineutraali vuonna 2030 ja Suomen vuonna 2035. Samaan aikaan valtion osuus pääkaupunkiseudun liikenneinvestoinneista on alle viidennes ja tuki on ollut laskussa.

Jos Helsingin vaatimus joukkoliikennetuen kasvattamisesta menisi läpi, suurille kaupungeille maksettavan perusrahoituksen määrä kasvaisi merkittävästi. Tukea on maksettu HSL:lle sekä Tampereen, Turun ja Oulun joukkoliikenteen järjestämiseen yhteensä noin 10–15 miljoonaa vuodessa. Tästä perusrahoituksesta HSL:n osuus on tänä vuonna runsas kuusi miljoonaa euroa.

Perusrahoituksen ohella HSL on saanut kuluvalle vuodelle valtiolta noin 10,5 miljoonaa euroa ilmastoperusteista valtionavustusta. Korona-ajan tukia ei ole tässä huomioitu.

Helsinki haluaa valtion myös pois verorahakukkaroltaan.

Kaupunki on teettänyt konsulttiyhtiö Finnish Consulting Groupilla arvion, jonka mukaan Helsinki on menettämässä vuosina 2022–2030 noin 640 miljoonaa euroa verotuloja, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus siirtyy valtiolle.

”Haluamme, että Helsinki saisi pitää suuremman osan omasta verokertymästään, jotta voimme rohkeasti investoida edelleen kasvavaan kaupunkiin”, Vartiainen sanoo.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen

Helsinki esittää tavoitteissaan myös valtionosuusjärjestelmän uudistamista. Valtionosuuksilla tasataan eri kunnissa asuvien taloudellisesti eriarvoista asemaa.

Käytännössä Helsinki ja Espoo maksavat eniten verotulojaan muuhun maahan. Tasaus on kuluvalta vuodelta Helsingiltä noin 375 miljoonaa euroa.

Helsinki on sote-palveluiden järjestämisessä poikkeus. Kaupunki vastaa itse palveluiden järjestämistä, mutta palveluiden rahoitus siirtyy valtiolle.

Edessä lienee neuvotteluita, joissa kaupungin rahoista halutaan siirtää lisää valtion vastuulla olevien palveluiden järjestämiseen.

Ensimmäisiä merkkejä rahoituspaineista on jo nähty: Malmin päivystys oli rahavajeen takia sulkemisuhan alla.

Sitten kaupunki taipui ohjaamaan aiottua suuremman osan sote-rahoituksestaan Husille, ja sulkemiselta vältyttiin.

Helsingin sote-palveluiden rahoitus on Sazonovin mukaan lähivuosina vähenemässä noin sata euroa asukasta kohti.

Helsingille olennaista olisi huomioida esimerkiksi vieraskielisen väestön määrästä tai päihteiden käytöstä ja asunnottomuudesta johtuvia tarpeita. Sazonov pitää laskentatapaa Helsingille epäoikeudenmukaisena.

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Daniel Sazonov

”Nykyisessä rahoitusmallissa Helsinki on suurin häviäjä. Tavoite on, että epäoikeudenmukaista rahoitusmallia korjataan, jotta helsinkiläisten palveluiden riittävä rahoitus voidaan varmistaa”, Sazonov sanoo.

Vieraskielisen väestön osuus on väestöennusteiden mukaan kasvamassa Helsingin nykyisestä noin 17 prosentista noin 26 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.

Erityisesti hoito- ja hoiva-alojen työvoimapula on kriisiytynyt. Pormestaristo vaatii, että korkeakoulujen aloituspaikkoja on nostettava pysyvästi tekijäkadon riivaamilla aloilla.

”Koemme suurta huolta siitä, miten tulevaisuudessa pystymme takaamaan lakisääteisiä palveluita. Pelkäämme, että se mitä varhaiskasvatuksessa nähdään nyt, tapahtuu kouluissa viimeistään kymmenen vuoden päästä”, Razmyar sanoo.

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar

Työvoimapulan ratkaisemiseksi Razmyar esittää, että vähintään 600 varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tulisi aloittaa vuosittain opinnot pääkaupunkiseudulla.

Nyt paikkoja on kaupungin mukaan varhaiskasvatuksen kanditutkintoon ja jo alalla olevien täydennyskoulutukseen tarkoitettuun monimuotokoulutukseen yhteensä noin 220–260.

”Väkeä eläköityy ja lasten määrä on ollut pitkään kasvussa. Varhaiskasvatuslakia on muutettu niin, että korkeakoulutettujen osuutta on nostettu mutta korkeakoulutusta ei ole lisätty riittävästi”, Razmyar sanoo.

Lisäksi Helsinki on pormestariston mukaan hakenut tuloksetta kolme kertaa järjestämislupaa lastenhoitajien ammatilliseen kouluttamiseen.

”Se, mitä valtakunnan politiikassa on tapahtunut, heijastaa vähättelevää suhtautumista varhaiskasvatukseen. Kaupungissa, joka kasvaa ja muuttuu yhä monikielisemmäksi, varhaiskasvatus on avainkysymys siinä, miten pärjäämme kansakuntana”, Vartiainen sanoo.

Lasten ja nuorten vointi on Helsingin huolena erityisesti koronapandemian jälkeen. Katujengeistä koituu vaikeuksia, ja yhä vakavammat ongelmat kasautuvat pienelle joukolle nuoria.

”Meillä on nuoria, jotka eivät tunnu kuuluvan mihinkään. He ovat usein Suomessa syntyneitä ja kasvaneita, mutta he eivät koe, että heidät hyväksytään yhteiskunnassa”, Arhinmäki sanoo.

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki

Arhinmäki kantaa huolta kaikkien lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Yksi Helsingin hallitusohjelmatavoitteista on lisätä pitkäjänteistä rahoitusta kaikkeen nuorisotyöhön, liikuntapalveluihin ja kulttuurin tuottamiseen.

Tähän on jo olemassa keino eli harrastamisen Suomen malliksi kutsuttu valtion tukimuoto.

Kyseinen rahoitus on Arhinmäen mukaan ollut viime vuosina valtakunnallisesti 14,5–17,5 miljoonaa euroa. Siitä Helsinki on saanut 650 000–950 000 euroa. Helsingin osuus ei Arhinmäen mukaan ole riittävä, koska kaupungissa on sekä väestöä että lapsia ja nuoria enemmän kuin mitä tuen osuus Helsingille nyt on.

”Ratkaisu jengiytymiseen ja nuorisoväkivaltaan ei ole lisätä poliisien määrää. Tarvitsemme nuoriso-ohjaajia”, Arhinmäki sanoo.