HS kysyi keskustan yrittäjiltä ja keskustassa työskenteleviltä, onko keskusta näivettynyt.

Helsingin keskustassa toimivat pienyrittäjät ovat huomanneet hiljentymisen.

Ihmisiä on liikkeellä selvästi vähemmän kuin ennen, sanoo parturi-kampaamo Jaffissa Yrjönkadulla työskentelevä Adnan Husein Ahmad. Etenkin satunnaisten läpikulkumatkalla olevien määrä on vähentynyt.

”Tuntuu, että Yrjönkadulla liikkuu vain kadun asukkaita. Forumista tullaan hyvin harvoin vieressä olevaa käytävää pitkin ulos Yrjönkadulle”, Ahmad sanoo tarkoittaen parturi-kampaamon vieressä Forumista Yrjönkadulle johtavaa uloskäyntiä.

Ahmad ei osaa sanoa, kuinka Yrjönkatu saataisiin elävämmäksi.

”Vaikea kysymys. Ehkä Yrjönkadulle pitäisi saada enemmän kauppoja ja ravintoloita. Pitäisi myös saada ilmaisia parkkipaikkoja.”

Lelukauppaa kadun toisella puolella pitävä Kristina Lönnberg kertoo samanlaisista havainnoista.

”Yrjönkatu oli työntekijöiden läpikulkuväylä ennen etätöiden alkamista. Aikaisemmin tiesi, että asiakkaita tuli ennen työpäivän alkua, lounasaikaan sekä työpäivän jälkeen. Nyt asiakkaita käy tasaisesti pitkin päivää.”

Myös kauppa on hieman hiipunut, eikä ole palannut koronaa edeltävien aikojen tasolle.

”Poikkeusolojen jälkeen myynti on hieman piristynyt. Saa nähdä, kuinka pitkään näin jatkuu. Asiakkaat jaksavat tulla erikoiskauppaan. Toisaalta etätyö on tullut jäädäkseen. Ihmiset eivät käy keskustassa, vaan Prismoissa ja muissa ja tekevät ostoksensa sieltä.”

Pysäköinti nousee esille myös Lönnbergin keinoissa pitää keskusta elinvoimaisena.

”Kannan huolta ilmastojalanjäljestä. Yrittäjänä minun on kuitenkin ajateltava, että asiakkaiden on päästävä mahdollisimman lähelle kauppaa autolla. Asiakkaissa on paljon isovanhempia. Ostoksissa on niin ikään paljon isoja tavaroita, jotka on kannettava. Pysäköintipaikkoja tarvitaan lisää”, Lönnberg perustelee.

Muotiliikkeessä Della Margassa Pohjoisesplanadilla on huomattu myös sodan seuraukset kaupankäynnissä.

”Sodan alkamisen jälkeen turisteja on ollut vähemmän asiakkaina. Suomalaisia asiakkaita on myös vähemmän”, sanoo Della Margan johtaja Leena Lahti-Taillon.

Hän löytää syyn kehitykseen autoilun vaikeutumisesta.

”Esplanadin tietyöt tai se, ettei parkkipaikkaa löydy, ovat saattaneet vaikuttaa suomalaisten asiakkaiden vähentymiseen. Ihmiset ovat miettineet, mihin auton saa pysäköityä. Asiakkaitamme näkyy toisinaan liikkeen viereisen taksitolpan jonossa.”

Ydinkeskustaan olisi hänen mielestään jatkossakin päästävä autolla.

”Pitäisi olla vihreä, palkkani tulee kuitenkin myymälästä. Tarvitsemme kaikkia asiakkaita, emme vain kävelijöitä. Emme myy postimerkkejä, vaan suurempia tuotteita”, Lahti-Taillon perustelee.

”Esplanadin kävelykatualueen laajentaminen vaikuttaa ihan varmasti siihen, että Esplanadilla liikkuu vähemmän ihmisiä”, Lahti-Taillon jatkaa.

Hieman myönteisempi kuva tilanteesta syntyy ostoskeskus Kämp Galleriassa Pohjoisesplanadilla.

Väkeä on riittänyt, arvioi hattukauppaa pitävä Jussi Tiilikka.

”Myynti on kehittynyt oikeaan suuntaan. Kämpin brändi on vahva ja se vetää asiakkaita. Keskustassa riittää ehdottomasti väkeä. Vaikea sanoa, onko jalankulkijoita tullut enemmän.”

Tiilikalla ei ole suoraa kantaa siihen, pitäisikö Esplanadin jalankulkualuetta leventää.

”Paha kysymys. Asiakkaistamme monet ovat jalankulkijoita. Ostokset kulkevat helposti mukana. En käytä autoa. En tiedä, mitä autoilijat miettivät tilanteesta. Ymmärrän kyllä, että päivittäistavarakaupassa tekevät ostoksensa muualla, jos keskustaan on hankala tulla autolla”, Tiilikka pohtii.