Alle 15-vuotiaista tehdyt rikosilmoitukset työllistävät Helsingin poliisia. Osan tapauksista voisi ratkaista jo koulumaailmassa, uskovat nuorten kanssa työskentelevät.

”Meillä on sellainen ongelma, että vanhemmat tekevät rikosilmoituksen liian herkästi”, sanoo rikoskomisario Marko Forss Helsingin poliisista.

Tänä vuonna Helsingissä on tehty yli 700 rikosilmoitusta alle 15-vuotiaiden teoista. Tilastoista ei selviä, kuinka moni tapauksista on tapahtunut koulussa.

Joukossa on Forssin mukaan vakavaakin rikollisuutta, jonka selvittäminen on poliisin tehtävä. Hän korostaa, että esimerkiksi pitkään jatkunut koulukiusaaminen kuuluu myös poliisille.

Suurin osa on kuitenkin tapauksia, joissa esitutkinta loppuu lyhyeen. Laissa on nimittäin määritelty, että alle 15-vuotiaiden tapauksia ei lähtökohtaisesti tutkita. Tällöin oikea taho ovat sosiaaliviranomaiset.

Lastensuojeluilmoituksen lisäksi Forss toivoo, että apua haettaisiin sovittelutoiminnasta.

”Toivomme, että koulut ja vanhemmat heräisivät siihen, että poliisi on väärä osoite selvittämään esimerkiksi yksittäistä alakoululaisten välituntitappelua”, Forss sanoo.

Tällaisissa tapauksissa poliisin tehtäväksi jää yleensä ottaa yhteyttä kaikkien osapuolten huoltajiin ja yrittää ohjata heidät sovitteluun. Forssin mukaan säästäisi poliisin voimavaroja ja kaikkien osallisten aikaa, jos tapaukset ohjattaisiin koulusta suoraan sovitteluun.

Poliisi ei ole itsekään aiheesta täysin yksimielinen. HS:n artikkelissa keskiviikkona Itä-Uudenmaan poliisi toivoi koulujen ilmoittavan oppilaiden keskinäisistä väkivaltatilanteista poliisille nykyistä herkemmin.

Lue lisää: Nuorten väkivalta räjähti pääkaupunki­seudulla: Poliisipäällikkö tietää, miksi

Marko Forssin mukaan koulut neuvovat toisinaan tekemään rikosilmoituksen varmuuden vuoksi. Siihen hän toivoo muutosta.

Sovittelua on käytetty rikos- ja riita-asioiden ratkomiseen 1990-luvulta alkaen. Siinä rikoksesta epäilty ja uhri tai riidan osapuolet kohtaavat puolueettomien sovittelijoiden seurassa. Tilannetta selvitetään keskustelemalla sovintoneuvottelussa.

Vaikka alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, korvausvelvollisuus heillä silti on.

Sovittelutoiminnan tuloksena voi olla rikotun tai varastetun omaisuuden korvaamista.

Korvaukset voivat olla myös lääkärikulujen kattamista. Esimerkiksi pitkäkestoisessa kiusaamisessa kyseeseen voi tulla henkisten vammojen hoitamiseen liittyvien kulujen korvaaminen.

Helsingissä sovittelussa on kuluneen vuoden aikana selvitetty alaikäisten kanssa esimerkiksi kiusaamistapauksia, varkauksia ja erilaisia vahingontekoja.

Korona-ajan eristäytymisestä oli seurauksena se, että oppilaat oppivat vähemmän ja voivat huonommin. Tämä näkyy nyt levottomana käytöksenä koulupäivän aikana. Näin sanovat Kannelmäen peruskoulun rehtori Kirsi Juuti sekä kuraattori Emnet Tarer.

”Koulun tietoon alkoi tulla viime lukuvuonna lisääntyvässä määrin huoltajien alle 15-vuotiaista tekemiä rikosilmoituksia ”, kertoo Juuti.

Kannelmäen peruskoulua käy yli 1 200 lasta neljässä eri toimipisteessä. Kyseessä on Helsingin kaupungin suurin yhtenäiskoulu, jossa opiskellaan ensimmäisestä luokasta peruskoulun loppuun saakka.

Elokuusta alkaen koulu on ollut myös sovittelutoiminnan pilottikoulu.

Sovittelutoiminnan pilottikouluksi Kannelmäen koulu valikoitui Helsingin poliisin ja Aseman lasten katusovittelun tekemän yhteistyöaloitteen kautta.

Tarerin mukaan sovittelutoiminnasta oli kiinnostuttu jo aikaisemmin. Etenkin viime lukuvuonna niin koulun työntekijät kuin oppilaatkin olivat väsyneitä selvittämään jatkuvasti usein vapaa-ajalla alkaneita riitoja, joita jatkettiin koulussa.

”Aika tyypillinen tapaus on, että lapset ovat myöhään illalla alkaneet kinastella jostain meidän aikuisten näkökulmasta pienestä asiasta sosiaalisessa mediassa. Sitten kun seuraavana päivänä tavataan koulussa, tulee se fyysinen yhteenotto”, Juuti kuvaa.

Tänä syksynä tilanne on sekä Juutin että Tarerin mukaan ollut jo parempi. He uskovat, että se on ainakin osittain sovittelutoiminnan ansiota.

Kannelmäen peruskoulussa sovittelutoimintaa järjestetään monessa muodossa.

Koulun henkilökunnasta monet ovat käyneet yhden tai useamman sovittelijakoulutuksen. Myös oppilaita on koulutettu vertaissovittelijoiksi.

Haastavimmissa tilanteissa kutsutaan apuun ulkopuoliset sovittelijat. Sellainen saadaan koululle tiukan paikan tullen päivässä.

Toisinaan rikosilmoitus on välttämätön. Silloin, kun kyse on seksuaalisesta ahdistelusta tai tilanteeseen liittyy esimerkiksi teräaseita tai huumeita, on kyseessä poliisiasia.

Lievemmissä tapauksissa rikosilmoitus voi kuitenkin turhaan hidastaa asian selvittelyä, uskoo rehtori Kirsi Juuti. Ilmoitusten käsittely voi kestää kuukausia, ja epäselvä tilanne painaa osapuolia koko odotteluajan.

Usein poliisikin lopulta ohjaa oppilaat sovitteluun, jos se vain vanhemmille sopii. Aina näin ei ole.

”Pääsääntöisesti vanhemmat suhtautuvat sovitteluun myönteisesti. Toisinaan, jos oma lapsi on joutunut teon kohteeksi, saattaa sovittelu tuntua epäreilulta”, Juuti sanoo.

Juuti ei kuitenkaan usko, että perinteiset rangaistukset olisivat aina toimivin tapa ratkaista lasten konfliktit.

Sovittelussa osapuolet tapaavat toisiaan rauhallisessa ympäristössä. Mukana on huoltajien lisäksi myös koulun henkilökuntaa sekä mahdollisesti ulkopuolinen sovittelija.

Saman pöydän ääressä on tarkoitus kuulla molempien osapuolten näkemys ja tehdä mahdollisesti myös sopimus siitä, miten tulevaisuudessa toimitaan. Sen toteutumista seuraa tehtävään nimetty aikuinen.

Tapaamisia voidaan tarvita useampi ennen kuin ratkaisu löytyy. Tarerin mukaan tärkeintä on, että keskusteluissa rakentuu luottamus ja kaikki osapuolet tulevat kuulluksi.

Kun lapsilta kysyy ratkaisuehdotusta tilanteeseen, syntyy Tarerin mukaan usein pitkä hiljaisuus. Sitä pitää vain kestää.

”Usein huoltajat haluavat ehdottaa jotain, mutta silloin me muistutamme, että lasten pitää antaa yrittää”, Tarer kertoo.

Useimmiten ratkaisu löytyy, mutta aina siinä ei onnistuta. Silloin tapaus palautuu poliisille, jos asiasta on tehty rikosilmoitus.

Mutta yleensä lapset ja nuoret ovat Tarerin mukaan tyytyväisiä.

Kannelmäen koulussa on käytössä vertaissovittelu-ohjelma. Sen avulla lapset voivat oppia käsittelemään riitatilanteita, kertoo Emnet Tarer.

Sovittelutoiminta on valtakunnallinen maksuton palvelu, jota kunnat ja järjestöt tarjoavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimana. Sovittelupalvelua tarjotaan myös kouluille, joissa sovitteluja vetää esimerkiksi Aseman Lapset ry.

Aloitteen sovitteluun voi poliisin ja syyttäjän lisäksi tehdä koulu, sosiaaliviranomaiset, riidan osapuolet tai heidän vanhempansa.

Sovittelun tavoite ei ole, että mitään konflikteja ei enää koskaan tulisi, Tarer sanoo.

”Tarkoitus on, että lapset oppivat käsittelemään riitatilanteita ja esimerkiksi tuomaan esiin omia tarpeitaan.”

Monet tilanteet tapahtuvat vapaa-ajalla. Iltaisin ja viikonloppuisin koulun aikuiset eivät ole mukana ratkomassa riitoja, vaikka niitä joskus kouluajalla jatketaankin.

Tarer haaveilee vielä laajemmasta verkostosta, johon myös nuoret saataisiin mukaan toimijoiksi. Apua kaivataan muuallakin kuin koulussa: nuorisotaloilla, ostoskeskuksissa – missä vain nuoret viihtyvät.

Koko kylä kasvattaa, sitä asennetta Tarer haluaisi lisätä.