Hus mylläsi koko johtajakerroksen ja teki historiallisen muutoksen: Yhden tulosalueen johtoon nousi erikoissairaanhoitaja, ei lääkäri.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on myllännyt kokonaan johtajaportaan. Mylläyksen seurauksena tehtiin kaksi merkittävää uudistusta: Yhtä tulosaluetta johtaa nyt ensimmäistä kertaa sairaanhoitaja, ei lääkäri.

Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja Raija Kontio nousee tulosaluejohtajaksi vuodenvaihteessa aloittavassa HUS-yhtymässä.

Kontio on Husin historiassa ensimmäinen johtaja, jolla ei ole lääkäritaustaa. Hän on koulutukseltaan psykiatrian ja mielenterveystyön erikoissairaanhoitaja sekä diakonissa. Kontio on terveystieteiden tohtori ja dosentti.

Hänen tulosalueeseensa kuuluvat sisätaudit ja kuntoutus, sydän- ja keuhkokeskus, tulehduskeskus sekä lähisairaaloiden tietyt palvelut.

Kontio suhtautuu hyvin luottavaisesti Husin uuteen aikaan. Vuoden vaihteessa vanhat sairaanhoitoalueet lakkautetaan, ja niiden sijasta toimintoja johdetaan tulosalueiden mukaan.

””Potilaille tämän uudistuksen ei pitäisi näkyä ollenkaan. He saavat lähisairaalassaan tarpeenmukaista hoitoa kuten aina ennenkin”, Kontio sanoo.

Kontio on ollut mukana uuden organisaatiomallin valmistelussa, ja hän uskoo, että nykyistä selkeämpi johtamismalli vahvistaa Husia. Hän on tyytyväinen siitä, että valmistelua on tehty yhdessä henkilöstön kanssa.

”Husia on kautta aikain moitittu siitä, että sen organisaatio on byrokraattinen, jopa sekava sekä työntekijöille että potilaille. Nyt on luvassa malli, joka tarjoaa yhdenvertaisia palveluita kaikille riippumatta heidän kotikunnastaan.”

Kontio on ennättänyt johtaa Hyvinkään sairaanhoitoaluetta neljä vuotta, mutta hänellä on kaikkiaan 29 vuoden kokemus erilaisista asiantuntija- ja johtamistehtävistä Husissa.

Uusia tulosalueita on yhteensä viisi, mikä on aiempaa vähemmän. Kontion lisäksi väistyvän kuntayhtymän hallitus valitsi johtotehtäviin lääketieteen tohtorit Ville Pursiaisen, Matti Holin, Antti Vennon, Leena Vikatmaan sekä asiakkuusjohtajaksi Visa Honkasen.

Hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava (kok) tulosaluejohtajien valintaa ja Husin toimintamallin muutosta väistyvän hallituksen tärkeimpänä päätöksenä tänä syksynä.

”Nyt tehdyt henkilövalinnat ovat uudistuksen takuuhenkilöitä, kun uutta organisaatiota viedään läpi”, Rautava sanoo.

Väistyvä hallitus käsitteli omalta osaltaan Husin taloutta viime maanantaina, mutta ensi viikolla kokoontuva yhtymähallitus saa eteensä vuoden 2023 budjettiesityksen.

Budjettiesitykseen on sisällytetty 5–55 miljoonan euron karsintatavoite. Karsinnoista tehdään käytännön päätöksiä joulukuussa.

Yhtymähallitus perui lokakuussa laajat toimintojen karsinnat kuten Malmin, Lohjan ja Porvoon päivystysten lakkauttamisesitykset.

