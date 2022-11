Vihreiden valtuustoryhmä ehdottaa kokeiluluontoisia autottomia sunnuntaita joihinkin osiin Helsingissä.

Helsingissä pitäisi kokeilla kaupunginosakohtaisia autottomia sunnuntaita, ehdottavaa vihreiden valtuustoryhmä.

Autottomat sunnuntait on yksi toimenpiteistä, joiden tavoitteena on vauhdittaa venäläisestä fossiilienergiasta irtautumista. Kyseessä on ryhmän valtuustoaloite, jota käsitellään Helsingin kaupunginhallituksessa ensi viikolla.

Kaupungin vastauksessa ehdotusta ei täysin tyrmätä. Vaikka autottomien sunnuntaiden vaikutus päästöihin olisi varovaisen arvion mukaisesti melko vähäinen, ne nähdään yhtenä keinona lisätä kaupungin viihtyisyyttä ja elinvoimaa rajatulla alueella.

Mikäli Helsinki ottaisi käyttöön autottomat sunnuntait laajemmalla alueella, se vaatisi yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Esimerkiksi ammattiliikenne pitäisi jättää kiellon ulkopuolelle, sillä elinkeinonharjoittamisen vapaus on perustuslaillinen oikeus.

Muuttoja tai liikuntarajoitteisia varten tulisi kehittää poikkeuslupamenettely. Kunnalla ei myöskään ole toimivaltuuksia valtakunnallisesti merkittävillä väylillä.

Laajat kieltoalueet nähdään melko epärealistisena vaihtoehtona. Jos niitä lähdettäisiin kokeilemaan, sopivia alueita olisivat esimerkiksi Helsingin keskusta tai Kallio joukkoliikenteen saavutettavuuden ja tiiviin maankäytön puolesta.

Ehdotus on osa laajempaa kokonaisuutta.

Muita ehdotettuja toimenpiteitä ovat muun muassa joukkoliikennelippujen hinnanalennukset helsinkiläisille, yhteiskäyttöautoilun helpottaminen ja työmatkalentojen vähentäminen.

Kaupunginhallitukselle laaditussa esittelijän vastauksessa todetaan, että merkittävä osa ryhmäaloitteessa esitetyistä toimenpiteistä on jo sisällytetty Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaan, jonka tavoitteena on luopua merkittävästä osasta fossiilienergian käyttöä vuoteen 2030 mennessä.