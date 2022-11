Santeri Kokkonen on odottanut palkkojaan yli puoli vuotta – Helsinki pitää tilannetta ”valitettavana”

Palkkavirheiden kohteeksi joutuneet ihmettelevät virheiden hidasta selvittelyä.

Helsingin kaupungin työntekijä Santeri Kokkonen odotti satojen eurojen saataviaan Helsingin kaupungilta yli puolen vuoden ajan.

Kokkonen toimii sivutoimisena opettajana Stadin Ammattiopistossa. Häneltä jäi keväällä saamatta noin 800 euroa palkkaa. Vielä marraskuun 7. päivään mennessä rahoja ei ollut kuulunut.

”Minulla on vielä maksamattomia palkkoja noin 800 euron verran huhti-toukokuulta. Niiden saaminen ei ole edennyt mihinkään, vaikka olen aktiivisesti kysellyt perään", Kokkonen kuvaili aiemmin.

HS kertoi torstaina, että ammattiliitot ovat nyt päättäneet viedä Helsingin palkkasotkun oikeuteen.

Asian tekee mutkikkaaksi se, että Kokkosella ei ole sivutoimisena opettajana oikeutta katsoa omia palkkatietojaan.

”Esihenkilöni on selvittänyt asiaa. 7. marraskuuta sain esihenkilöltä tiedon, että selvittämisessä menee jonkin aikaa”, Kokkonen kertoi HS:lle.

Kokkonen kertoo pitäneensä kirjaa tunneistaan ja siitä, mitä niistä maksettiin. Hän epäilee, että ei olisi huomannut virhettä, ellei olisi itse ollut aktiivinen.

”Maksaminen ei voi olla niin vaikeaa. Tyhmää, että asian selvittäminen vie aikaa. Kaupunki on iso instituutio. Se ei voi unohtaa maksamista”, Kokkonen summaa tuntojaan.

Helsingin kaupungin taloushallinto­palveluliikelaitoksen, Talpan, toimitusjohtaja Anniina Kitula sanoo olevan valitettavaa, että saatavien saaminen on kestänyt näin kauan.

”Yksittäiseen tapaukseen en voi ottaa kantaa. Tilanne on valitettava. Olemme saaneet paljon yhteydenotto- ja palvelupyyntöjä. Olemme käsitelleet pyynnöt siinä järjestyksessä kuin ne ovat tulleet. Olemme myöskin priorisoineet. Jos jollakin on puuttunut koko palkka, olemme selvittäneet asian ensin.”

Tukalassa tilanteessa ovat myös työntekijät, jotka ovat saaneet liikaa rahaa.

Liian suuret tulot voivat aiheuttaa monenlaisia harmeja: Ne vaikuttavat verotukseen, mahdollisiin etuisuuksiin ja esimerkiksi työeläkemaksuihin.

Helsingin kaupungilla lastenhoitajana työskentelevä nainen sai ensin aivan liikaa palkkaa, ja heti sen jälkeen jäi kokonaan ilman palkkaa.

Hän ei esiinny omalla nimellään oman asemansa vuoksi.

Nainen sai elokuussa hieman yli 10 500 euroa palkkaa. Se on moninkertainen summa hänen kuukausipalkkaan verrattuna.

”Kuukausipalkkani on verojen jälkeen noin 1 750 euroa. Kuitenkin elokuussa minulle maksettiin 10 590 euroa, syyskuussa ei mitään ja lokakuussa 864 euroa”, nainen kertoi HS:n kyselyssä.

Virheen selvittäminen on edennyt hitaasti. Palkkahallintoon yhteyden saaminen voi pitkien jonojen vuoksi kestää. Päivätöiden ohessa tuntien jonottaminen ei kuitenkaan naiselta onnistu.

"Jonotusaika on aina yli 30 minuuttia, mitä en voi jäädä töissä odottamaan. Verkkosivulla tekemiini selvityspyyntöihin ei ole vastattu.”

Ylimääräisestä palkasta nainen otti yhteyttä jo elokuussa. Viime viikolla 9. marraskuuta naisella oli tieto, että summaa ollaan vihdoin perimässä takaisin.

”Sarastian systeemi on kömpelö. Henkilökuntaa ei ole tarpeeksi koulutettu käyttämään järjestelmää”, nainen miettii.

Helsingin Anniina Kitula pahoittelee myös naisen hankaluuksia asiassa.

”Myös tämä tapaus on valitettava. Puhelinpalvelussamme on ollut jonoa. Olemme saaneet parannusta tilanteeseen, 7. marraskuuta alkaneella viikolla palvelussa ei ollut hetkellisesti lainkaan jonoa. Olemme tehneet useita rekrytointeja, jotta selvityspyyntöihin vastattaisiin nopeammin. Jälkikäteen viisaampana on sanottava, että palkanmaksun muutos olisi pitänyt resurssoida paremmin”, Talpan toimitusjohtaja Kitula sanoo.

