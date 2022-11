Helsinki sai valtiolta märän rätin kasvoilleen: ministeriö poisti kaikessa hiljaisuudessa rahoituksen koulutuksesta, jossa päivähoidon työntekijöitä valmistuu.

Helsingin yliopisto ei saa lisärahoitusta varhaiskasvatuksen opettajien lisäpaikkoihin eikä muuntokoulutukseen, jolla esimerkiksi lastenhoitajat voisivat täydentää koulutustaan.

Yliopisto sai epäävän päätöksen viikko sen jälkeen, kun tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) järjesti hätäkokouksen varhaiskasvatuksen akuutista henkilöstö­pulasta.

Kielteistä päätöstä opetus- ja kulttuuriministeriö perustelee sillä, ettei hankkeeseen ole määrärahoja.

Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom tunnustaa olevansa hämmentynyt.

”Miksi järjestää hätäkokous, jos kerran ei edes aiota antaa niitä ratkaisun välineitä?”

Yliopisto haki vuosi sitten joulukuussa yhteensä 10 miljoonan euron rahoitusta, jolla olisi voitu järjestää yhteensä 700 varhaiskasvattajan ammatillinen koulutus.

Näistä 300 paikkaa oli ajateltu kohdistaa maisteriohjelmaan, jossa aiemmin myönnettyjen lisäpaikkojen rahoitus on jo osittain katkolla. Suomenkielisiä koulutus­paikkoja oli ajateltu olevan 240 ja ruotsinkielisiä 60.

Muuntokoulutukseen oli haettu varoja yhteensä 400 koulutuspaikalle: 320 suomen­kieliselle ja 80 ruotsinkieliselle opetukselle.

”Jo se oli hämmentävää, että hakemukseemme ei tullut vastausta ennen hätä­kokousta. Vielä oudompaa on, että viikko hätäkokouksen jälkeen hakemus hylätään”, Lindblom ihmettelee.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöpula on ollut ongelma kaikissa suurissa kaupungeissa jo pitkään. Muutamia vuosia sitten suomalaiset yliopistot tekivät yhteisen aloitteen ministeriön suuntaan pääosin verkossa tapahtuvasta muuntokoulutuksesta.

”Suunnittelimme ohjelman vielä niin, että ihmiset olisivat voineet suorittaa koulutusta omassa päiväkodissaan”, Lindblom sanoo.

Kun tämä aloite tyrmättiin varojen puutteen vuoksi, Helsingin yliopisto yritti yksin rahoitusta, joka helpottaisi työvoimapulaa etenkin pääkaupunkiseudulla.

Tutkimusten perusteella opiskelijat tyypillisesti asettuvat töihin opiskelupaikka­kunnalleen.

”Pelko on, että ministeriö yrittää sysätä vastuuta peruskoulutuksesta alueiden vastuulle. Sieltä on aiemmin viestitetty, että kaupungit voisivat tilata yliopistoilta lisää koulutusta. Mutta onko kaupunkien tehtävä järjestää alan peruskoulutusta”, Lindblom kysyy.

Pääkaupunkiseudun virkamiesjohto järjesti poikkeuksellisesti tiedotustilaisuuden varhaiskasvatuksen henkilöstökriisistä marraskuun alussa.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok) kertoi, että kaupungit palkkaisivat välittömästi 2 200 työntekijää, jos pätevää henkilökuntaa olisi tarjolla.

Työntekijöiden tarve on kasvamassa 6 000 ihmiseen vuoteen 2030 mennessä.

Vartiaisen mukaan valtion olisi syytä puuttua koulutuksen tarjontaan, sillä koulutus­paikkojen määrä ei ole hänen mukaansa riittävä suhteessa alueen asukasmäärään.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) on ministeriön linjauksesta ihmeissään.

”Suoraan sanottuna tämä on ihan valtavan suuri pettymys. Puheissa on annettu täysin toisenlainen kuva tilanteesta. On pidetty kriisikokouksia ja tunnistettu Helsingin erittäin hankala tilanne henkilöstön saatavuudessa, mutta nyt teot eivät vastaa niitä.”

Esimerkiksi Stadin ammattiopistolle on haettu viime vuosina lupaa lastenhoitajien kouluttamiseen, mutta opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole sitä myöntänyt.

Ministeri Petri Honkonen perustelee päätöstä sillä, että pelkästään koulutuspaikkojen lisäys ei ratkaise ongelmaa, koska lähes puolet varhaiskasvatuksen opettajista siirtyy muihin tehtäviin.

”Työnantajien, kaupunkien ja kuntien pitää huolehtia alan vetovoimasta niin, että työn­tekijät, joita me koulutamme, pysyvät alalla”, hän sanoo.

”Koulutusmäärät eivät tätä ratkaise, jos varhaiskasvatuksen opettajilla ei esimerkiksi ole palkkauksensa vuoksi varaa asua pääkaupunkiseudulla.”

Mikä näyttävän kriisikokouksen idea oli, jos ministeriössä ei ole todellista tahtoa ratkaista kriisiä? Oliko tämä jo vaalikamppailua ja äänestäjien kalastelua?

”Mielestämme oli parempi käydä keskustelua saman pöydän ääressä kuin sanailla julkisuudessa niin kuin tässä nyt taas tehdään.”

Honkonen sanoo tehneensä valtion ensi vuoden talousarvioon täydentävän esityksen siitä, että varhaiskasvatuksen korotettua aloituspaikkatasoa rahoitettaisiin runsaalla kuudella miljoonalla eurolla.