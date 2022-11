Helsinkiläinen nainen joutui Helsingin kaupungin palkanlaskun kanssa linkoon, joka uhkasi viedä hänen ainoan tulonsa.

Varhaiskasvatuksessa työskennellyt nainen joutui kuukausien pyöritykseen Helsingin uuden palkanmaksujärjestelmän aiheuttamien ongelmien vuoksi.

Kaikki alkoi elokuussa, kun helsinkiläisnainen huomasi palkkapäivänä saaneensa tuhansia euroja suuremman palkan kuin pitäisi. Kävi ilmi, että hänelle oli maksettu palkka myös työstä, jonka hän oli lopettanut yli vuotta aiemmin.

Nainen oli aktiivisesti yhteydessä palkkahallintoon ja sai lopulta ylimääräisen palkan maksettua takaisin kaupungille. Mutta ongelmat eivät loppuneet siihen.

Torstaina ammattiliitot Tehy ja JHL ilmoittivat vievänsä palkkasotkun oikeuteen.

Nainen jäi elokuun lopussa opintovapaalle. Siitä alkaen hänen ainoa tulonsa oli Työllisyysrahaston maksama aikuiskoulutustuki, joka on sidoksissa tuloihin.

Lokakuussa häntä odotti uusi yllätys. Kaupunki oli ilmoittanut tulorekisteriin virheellisesti maksaneensa naiselle 4 600 euroa palkkaa. Nainen oli opintovapaalla, eikä mitään verrattain suurta palkkaa ollut maksettu.

”En ole saanut lokakuulta mitään palkkalaskelmaa eikä tililleni ole maksettu palkkaa”, nainen kertoo.

Perätön ilmoitus täysin virheellisistä tuloista oli ajaa naisen kokonaan tulottomaksi, sillä aikuiskoulutustukea haetaan tulorekisterin ansioiden mukaan.

Nainen ei esiinny nimellään, koska se voisi vaikeuttaa hänen työtilannettaan tulevaisuudessa.

Nainen oli virheestä useita kertoja yhteydessä kaupungin palkkahallintoon. Vasta kolmannella puhelulla ongelma ymmärrettiin, ja virhe luvattiin oikaista.

Työllisyysrahasto antoi naiselle aikaa marraskuun 15. päivään asti korjata virhe. Nainen jäi odottamaan. Vielä muutama päivä ennen määräaikaa virhe oli yhä korjaamatta. Kaupungin mukaan syy oli tulorekisterin ruuhkautumisessa.

Viime hetkellä kaupunki toimitti palkkatodistuksen, jonka Työllisyysrahasto hyväksyi todisteeksi.

Nainen on ollut paitsi huolissaan toimeentulostaan, myös ärtynyt. Lisäksi palkkasotkun selvittäminen on työllistänyt häntä merkittävästi.

Asian selvittely on vienyt runsaasti aikaa eikä opintovapaan vuoksi nainen tule edes saamaan henkilökunnalle luvattua 200 euron liikunta- ja kulttuurietua, jolla kaupunki hyvittelee palkanmaksuongelmien aiheuttamaa haittaa.

”Koen, että hyvityksen pitäisi koskea myös minua. Tässä on joutunut elämään pelossa kun ei tiedä, miten tuki maksetaan”, nainen sanoo.

Helsingin uuden palkanmaksujärjestelmän Sarastian käyttöönotto keväällä on aiheuttanut pitkäkestoisia ongelmia kaupungin työntekijöille.

Lokakuun lopussa selvittämättä oli yhä yli 8 000 virhettä. Palkanmaksua hallinnoivan Helsingin taloushallintopalveluliikelaitoksen Talpan tuore toimitusjohtaja Anniina Kitula uskoo, että ongelmat jatkuvat ensi vuoden puolelle.

”Minulla on luottamus siihen, että ongelmat saadaan korjattua. Mutta nyt järjestelmässä on ollut sellaisia haasteita, joita en ole muualla nähnyt aiemmin”, Kitula sanoo. Kitula on työskennellyt myös Sarastiassa useissa johtotehtävissä.

Yksittäistapauksiin Kitula ei ota kantaa, mutta kertoo naisen kuvaamien ongelmien johtuvan tyypillisesti siitä, että esihenkilö ei ole ilmoittanut työsuhteen alkamisesta tai päättymisestä.

”Ennen vanhaan palkanlaskennassa kyseltiin näiden tietojen perään, mutta digitalisaation myötä esihenkilöiden pitää itse ilmoittaa ne järjestelmään”, Kitula sanoo.

Tulorekisteriin ilmoitetut virheelliset tiedot täytyy Kitulan mukaan korjata manuaalisesti.

Helsingin haasteena on Kitulan mukaan erityisesti volyymi. Kaupungilla on lähes 40 000 työntekijää.