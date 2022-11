Vettä on ilmeisesti kolmen putkirikon takia päässyt laajalle alueelle sekä kiinteistöihin että ajoväylille. Putkirikoista on ilmoitettu Fleminginkadulla, Violankadulla ja Bulevardilla.

Helsingin Fleminginkadulla rikkoutui vesijohto aikaisin sunnuntaiaamuna. Pelastuslaitos sai tiedon putkirikosta noin puoli seitsemän aikaan aamusta.

Vettä on putkirikon takia päässyt laajalle alueelle sekä kiinteistöihin että ajoväylille. Vettä on päässyt muun muassa parkkihalleihin sekä liiketiloihin.

Putkirikko tapahtui Satamaradankadun ja Aleksis Kiven kadun välissä.

Putkirikon takia Aleksis Kiven kadun ja Satamaradankadun välinen tie on suljettu pois liikenteeltä.

Vettä on lisäksi päässyt myös Teollisuuskadulle, jossa poliisi ohjaa liikennettä. HS:lle annettujen tietojen mukaan vettä olisi lisäksi Kustaankadulla.

Teitä on Helsingin Tieliikennekeskuksen mukaan suljettu myös muualla päin kaupunkia. Teitä on suljettu Hämeentien ja Violankadun kulmassa, Bulevardilla Hietalahdenrannan päädyssä sekä Aleksis Kiven kadun ja Satamaradankadun välissä.

Violankadulla paikan päällä oleva HS:n kuvaaja Antti Saloniemi kertoo, että vuotokohta on aivan Hämeentien kulmassa.

”Vettä on valunut Violankatua pitkin Vellamonkadullle, jonne on syntynyt tulvajärvi”, Saloniemi kertoo.

”Nyt näyttäisi siltä, että veden tulo on nyt saatu pysäytettyä.”

Helsingin kaupungin pelastuslaitos kertoi Twitterissä, että Aleksis Kiven kadulla on ”isohko” vesivahinko, jonka takia kiinteistöihin on päässyt vettä. Lisäksi katua on tapahtumapaikalla sortunut.

Pelastuslaitos kertoo, että myös Violankadulla osa katuosuudesta on sortunut ja Hämeentiellä on yksi kaista suljettuna. Lisäksi Bulevardilla, Hietalahdentorin läheisyydessä maata on sortunut ja alueella on merkittävää liikennehaittaa.

Lukijan kuva. Putkirikko haittaa liikennettä Teollisuuskadulla.

Helsingin pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Sami Lindbergin mukaan vedentulo on saatu Fleminginkadulla pysäytettyä, mutta vettä ehti vuotaa laajalle alueelle.

”Flemininginkadulla vauriot ovat aika pahat ja kestää aikansa, että vesi saadaan pumpattua pois”, Lindberg sanoo.

”Teollisuuskadun puolella vettä on vähemmän ja liikenne siellä normalisoituu varmaan tunnin parin sisään.”

Putkirikon syy ei ole toistaiseksi selvillä.