Yhdestä vanhasta putkesta alkanut ketjureaktio paljasti Helsingin vesijohtoverkoston rapistuneisuuden.

Helsingin putkirikkojen syy ovat liian vanhat putket.

Todennäköisyys putken pettämiseen kasvaa, kun sille tulee ikää, arvio Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen. Hän vastaa vesijohtoverkostosta.

Fleminginkadulla kulkevasta ison runkolinjan rikkoutuminen aiheutti sunnuntaina putkirikkojen sarjan, jonka vuoksi pahimmillaan sadat asukkaat olivat ilman käyttövettä.

Uusia putkirikkoja ilmeni vielä maanantaina aamulla keskustan Kaivokadulla ja Vaakatiellä Haagassa.

Vanhojen putkien liitokset ja mutkat eivät välttämättä kestä poikkeuksellista vedenpainetta.

Esimerkiksi Vallilassa kulkeva runkolinja on rakennettu vuonna 1940. Myös putki, josta putkirikkojen ketjureaktio alun perin alkoi, on rakennettu vuonna 1940.

Vesihuoltotekniikan professori Riku Vahala kertoo, että putkirikkojen ketjureaktio alkaa siitä, kun ensimmäinen vuotokohta eristetään.

”Kun tulee suuri vesivuoto, vuoto halutaan tukkia nopeasti, että vuoto ei jatku maailman tappiin ja tyhjennä koko vesijohtoverkostoa.”

Tyypillisesti vuotokohta on Vahalan mukaan sellainen, että sen ympärillä olevat venttiilit täytyy sulkea. Tämä johtaa siihen, että vuotokohtaan tuleva vesi törmää venttiiliin ja pyrkii kimpoamaan vastakkaiseen suuntaan. Törmäyksessä veden liike-energia muuttuu äkillisesti paine-energiaksi ja putkistoon syntyy paineiskutilanne.

”Kun valtavat vesimassat alkavat törmäillä toisiinsa putkistossa, syntyy erisuuntaisia mekaanisia voimia, jotka rikkovat putkiston sen heikosta kohdasta.”

Äkillisiin putkirikkoihin varautuminen on vaikeaa. Joihinkin runkovesijohtoihin on suunniteltu muun muassa ilmaventtiilejä paineiskujen hallintaa varten, mutta kaikissa putkistoissa niitä ei ole.

Vahalan mukaan putkirikkotilanteissa vahinkoja voi estää vain siten, että venttiilit suljetaan hitaasti.

”Venttiilin sulkemisnopeus on tärkeä. Jos vesi saadaan hidastamaan nopeutta hallitusti, voidaan mahdollisesti estää tilanteen paheneminen.”

Vanhoissa putkistoissa edes tämä ei välttämättä auta.

Pelkkä ikä ei kuitenkaan kerro kaikkea verkoston kunnosta. Heinonen kertoo, että ennen sotia rakennettu vesijohtoverkosto saattaa olla paremmassa kunnossa kuin viime vuosisadan puolivälissä rakennettu verkosto.

”Voimakkaan kaupungistumisen aikaan laadukkaammasta materiaalista oli pulaa”, Heinonen sanoo.

Selvää kuitenkin on, että Helsingin katujen alla on runsaasti korjausta kaipaavaa vesijohtoverkostoa.

HSY:n toiminta-alueella vesijohtoverkostoa on noin 3 200 kilometriä.

Sen ikä vaihtelee: Uutta verkostoa rakennetaan jatkuvasti uusille asuinalueille, ydinkeskustassa taas sijaitsee vesijohtoja aivan järjestelmän alkuvuosilta. Vanhimmat ovat 1800-luvun loppupuolelta.

Eniten vesijohtoja on rakennettu 1960–1980-lukujen välisenä aikana. Putkistojen kunto ja jäljellä oleva käyttöikä vaihtelevat.

Nämä noin 1 500 kilometriä putkistoa tulisi HSY:n arvion mukaan uusia noin 60–70 vuoden kuluttua käyttöönotosta eli seuraavien 20 vuoden aikana.

Nyt asennettavien vesijohtojen käyttöiäksi arvioidaan jopa 100 vuotta.

Tällä hetkellä vesijohtoverkostoa saneerataan 20–25 kilometrin vuosivauhtia pääkaupunkiseudulla.

”Määrä on saneeraushistoria ja tulevaisuus huomioiden liian pieni, ja sitä pitäisi kasvattaa”, Heinonen toteaa.

HSY:n vuoden 2021 arviointikertomuksessa todetaan, että korjausvelkaa vesijohto-, jätevesi- ja sekaviemäriverkostossa on yhteensä noin 530 kilometriä.

Seuraavalle kymmenelle vuodelle verkostojen saneerauksiin on varattu 500 miljoonaa euroa. Se ei Heinosen mukaan kuitenkaan riitä, sillä verkoston ”suuret ikäluokat” ovat tulossa saneerausikään.

Jo nyt merkittävä osa investoinneista joudutaan rahoittamaan velalla, mikä ei Heinosen mukaan ole terve ratkaisu. Heinonen kertoo, että tämä johtaa tulevaisuudessa vesitaksojen korotukseen.

Sunnuntaina käynnistynyt tapahtumasarja osoittautui poikkeuksellisen laajaksi, mutta se ei kuitenkaan yllättänyt Heinosta.

Toisinaan putkirikot johtuvat ulkoisista syistä kuten kaivurin osumasta. Tällä kertaa syy oli kuitenkin tekninen.

Fleminginkadulta käynnistyneiden putkirikkojen perimmäinen syy eli laukaiseva tekijä selviää luultavasti tämän viikon aikana, mutta jo nyt voidaan sanoa, että ensimmäisestä putkirikosta seuranneet vuodot liittyvät materiaalin pettämiseen.

Ennen kuin korjausvelka on kuitattu, putkirikkoja on odotettavissa lisää.

”Todennäköisyys putkivuodoille kasvaa sitä mukaa, kun verkosto ikääntyy”, Heinonen sanoo.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tekninen johtaja Kari Pudas sanoo, että vastuu on HSY:llä.

Kaupungilla ei ole hänen mukaansa tarkkaa tilannekuvaa siitä, missä kunnossa katujen alla kulkevat putket ovat.

”Riskit ja yleiskuva verkoston kunnosta kuuluvat HSY:n arvioitavaksi”, Pudas toteaa.

Pudas korostaa, että kuntayhtymän lakisääteinen tehtävä on huolehtia vesihuollosta toiminta-alueellaan. Se tarkoittaa myös saneerausten toteuttamista HSY:n omalla kustannuksella.

Usein HSY:n saneeraukset toteutetaan yhteishankkeina kaupungin kanssa. Kun kadun alla oleva infra kaipaa korjausta, on kaikin tavoin järkevää toteuttaa kaikki mahdolliset korjaukset yhdellä kertaa. Samalla saatetaan rakentaa kadun päälle esimerkiksi uutta raitiotieverkostoa tai pyörätieverkostoa.

Muussa tapauksessa kaikki katutyöt vaatisivat aina uuden kaivannon, mikä kävisi paitsi lompakolle, myös kaupunkilaisten hermoille.

Yhteishankkeista huolimatta kaupunki ei voi vaikuttaa HSY:n saneerausaikatauluihin, sanoo Pudas.

HSY:llä on kuitenkin omistajana aina oikeus avata katu ja ryhtyä työhön, oli kyse sitten kaapeleista tai vesijohtoverkostosta, Pudas huomauttaa.

”Kaupunki on tietenkin huolissaan asiasta ja vastaa siitä, että katu on käytettävissä, mutta operatiivinen vastuu on HSY:llä”, Pudas toistaa.