Ajokaistasta tuli remontin myötä niin liukas Haagassa, että bussipysäkit oli siirrettävä muualle.

Helsingin kaupungin katuremontilla oli odottamattomia seurauksia Vihdintiellä Etelä-Haagassa: ajorata bussipysäkkien kohdalla on osoittautunut haastavan liukkaaksi ammattikuljettajille.

Siksi kesällä remontin takia käytöstä poissa olleet bussipysäkit poistuivat tiistaina jälleen käytöstä. Pysäkit on nyt siirretty runsaat sata metriä taaksepäin tavanomaiselta paikaltaan.

Pysäkit sijaitsevat Vihdintiellä keskustan suuntaan vievällä kaistalla, mutta ne on nimetty Talontien pysäkeiksi.

Syynä pysäkkimuutokseen on se, että ajorata on pysäkkien kohdalla märällä kelillä vaarallisen liukas, kertoo HSL:n viestintäpäällikkö Johannes Laitila.

”Se on kovalla käytöllä, ja siihen on haettu kulutusta kestävää materiaalia. Nyt tässä on ilmeisesti tapahtunut virhe, ja se on kiusallista”, Laitila sanoo.

Hänen mukaansa tiedossa ei ole, kauanko tilapäinen järjestely kestää. Mahdollista on, että korjaus venyy kevääseen asti.

Helsingin kaupungilla mietitään paraikaa ratkaisua siihen, miten tienpintaa voitaisiin karhentaa.

Bussimatkustajien kannalta korjaus osuu ikävään ajankohtaan eli sateiseen syksyyn. Väliaikaisilla pysäkeillä ei ole katosta sadesuojana.

Väliaikaisia pysäkkejä ei ole katettu, mutta ne saattavat olla käytössä läpi talven kevääseen asti.

Urakasta vastaava projektinjohtaja Ismo Rantanen Helsingin kaupungilta kertoo, että asfalttiin on bussipysäkkien kohdalla sekoitettu betoniliimaa, jotta tie kestäisi kulutusta paremmin.

”Kuumalla kelillä tavalliseen asfalttiin saattaa jäädä renkaan painumat voimakkaasti näkyviin, ja pysäkin ajorata tulee epätasaiseksi.”

Eikö kenellekään tullut mieleen, että sileä pinta on märällä kelillä liukas?

”Ei ainakaan minun korviini ole tullut, että tuollaista ongelmaa olisi esiintynyt [muualla}.”

Tämä ei tosin ole ensimmäinen kerta, kun päällyste aiheuttaa harmia Talontien pysäkeillä. Viimeksi pysäkit olivat poissa käytöstä runsaan kuukauden kesä-heinäkuussa, kun päällystettä uusittiin.

Edellisen kerran päällyste uusittiin vuotta aiemmin, Rantanen sanoo.

”Se jouduttiin purkamaan, kun siinä oli betoniliimaa liian vähän. Olisi selvittämisen arvoinen asia, että onko nyt käynyt virhe toiseen suuntaan eli betoniliimaa olisi tullut liikaa.”

Samalla HSL muuttaa lähibussin 31 reittiä niin, että linja koukkaa tiistaista alkaen Pohjois-Haagan suuntaan mennessään Vanhan viertotien, Ansaritien ja Lapinmäentien kautta Vihdintielle.

Tämä tarkoittaa, ettei linja käytä enää Talontien pysäkkiä. Linja pysähtyy jatkossa Korppaantien pysäkillä, joka sijaitsee Lapinmäentiellä Vihdintien risteyksessä.