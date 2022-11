Vantaa haluaa uuden tapahtuma-areenan Kivistöön. Kylkeen tulisi 250 huoneen hotelli.

Vantaan Kivistöön suunniteltu tapahtuma-areena, Arena 3.3, on etenemässä.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina vuokrata areenahankkeelle maa-alueen, johon sovitellaan areenan lisäksi hotellia ja pysäköintilaitosta.

Kaupunki vuokraa 3,7 hehtaarin suuruisen maa-alueen Hämeenlinnanväylän ja Kivistön aseman välistä 50 vuodeksi. Tämä edellyttää sitä, että areena myös rakennetaan.

Hankeyhtiöllä on aikaa rakennusluvan hakemiseen ensi vuoden elokuulle saakka. Maankäytöstä vastaava apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttilan muistuttaa, että maanvuokrasopimuksiin on jyvitetty korotuksia, jos rakennusluvan saanut kohde ei lähde toteutumaan.

Yrittäjillä on rakennusluvan saamisesta aikaa kolme vuotta ennen kuin maanvuokra alkaa nousta ensin 10 prosentilla, ja sitten vuosittain viidellä prosenttiyksiköllä.

Tapahtuma-areenan kaavamuutos on kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä tiistaina. Hankkeen koko on kasvanut suunnittelun aikana 64 000 kerrosneliöön.

Areenaa on tarkoitettu sekä jalkapallo-otteluiden, mutta myös tapahtumien keskuspaikaksi. Kongressihotelliin on tulossa huoneita noin 250.

Matkanvarrella on areenan ravintolamaailma on monipuolistunut. Areenan ja hotellin kylkeen on soviteltu viisikerroksinen parkkihalli, jossa autopaikkoja on tuhannelle autolle. Pysäköintilaitoksen maanvuokrasopimus on 40 vuotta.

HS:n haastattelussa vuosi sitten projektin vetäjä Jouko Harjunpää kertoi, että areenahankkeeseen on sitoutunut 14 kiinteistökehittäjää osakkaiksi.