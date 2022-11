Suomen ympäristökeskus kaipaa uusimpien havaintojen tueksi kansalaisten havaintoja liejutaskuravusta varsinkin uusilta esiintymisalueilta.

Vuonna 2009 Suomen rannikoille ilmaantunut, taskurapuihin kuuluvasta liejutaskuravusta on tehty loppukesästä havaintoja Kirkkonummen, Espoon ja Helsingin edustalta, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke).

Liejutaskurapu levisi Suomessa alun perin Naantalin vesiltä Saaristomerelle. Viime vuosina se on jatkanut levittäytymistään Suomenlahdelle. Lajia on havaittu myös Pohjanlahdella, jossa pohjoisimmat havainnot on tehty Rauman seudulla. Lisäksi laji elää Ahvenanmaan vesillä.

Syke pyytää uusimpien havaintojen tueksi kansalaisten havaintoja liejutaskuravusta varsinkin uusilta esiintymisalueilta pääkaupunkiseudulta ja Pohjanlahdelta.

Syken tutkijat Katriina Könönen ja Maiju Lehtiniemi muistuttavat tiedotteessa, ettei taskurapuja saa siirtää alueelta toiselle. Lisäksi havaitut yksilöt tulee poistaa merestä.

Pienikokoinen liejutaskurapu on vieraslaji, joka on kotoisin Pohjois-Amerikasta. Sen lisääntymispotentiaali on suuri, ja kerran runsastuttuaan siitä on lähes mahdotonta päästä eroon, Syke kertoo.

Laji elää matalilla rannoilla, ja runsastuttuaan se voi vaikuttaa alkuperäisiin Itämeren lajeihin. Laji on hyvin kaikkiruokainen: se syö muun muassa äyriäisiä, kotiloita, simpukoita ja erilaisia matoja.

Tutkija Maiju Lehtiniemi toteaa tiedotteessa, että liejutaskuravut saattavat aiheuttaa haittaa rakkolevälle. Lehtiniemen mukaan liejutaskuravut vähentävät rakkolevän pinnalla eläviä äyriäisiä ja kotiloita, jotka pitävät rakkolevän puhtaana muista levistä.

Lehtiniemen mukaan liejutaskuravut voivat myös tukkia vedenottamoita ja häiritä kalastusta syömällä kaloja verkosta.

Syke neuvoo tekemään mahdollisesta liejutaskuravusta tai muusta vieraslajista tehdystä havainnosta ilmoituksen kansallisessa vieraslajiportaalissa. Mukaan kannattaa liittää tarkka lähikuva lajista, jotta havainto voidaan varmistaa.

Lue lisää: ”Olemme pelonsekaisesti odottaneet, milloin laji leviää Suomenlahdelle” – Haittaa aiheuttavan liejutaskuravun leviäminen on varmistunut