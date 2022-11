Vantaa on kehittänyt keinon palkatta jääneiden työntekijöiden auttamiseksi. Palkkajärjestelmän vaihtaminen on tuonut joitain ongelmia palkkoihin.

Vantaa on tähän mennessä säästynyt Helsingin mittavilta palkanmaksuongelmilta, vaikka kaupunki otti lokakuussa käyttöön samasta Sarastia-järjestelmästä räätälöidyn Hertta-järjestelmän.

Kahden kuukauden kokemus on, että jonkin verran ongelmia ilmenee opettajien lyhytaikaisten sijaisuuksien ja erilaisten lisien maksussa. Ongelmat olivat ennustettavissa, koska opettajien palkat koostuvat monesta osasta.

Opettajien ammattijärjestön OAJ:n pääluottamusmies Sami Markkanen sanoo, että Vantaan käyttämä pikapalkkajärjestelmä on auttanut, jos jostain syystä kuukausipalkka on jäänyt saamatta. Pikapalkka maksetaan tilille ennen kuin maksatuksen ongelmaa on edes selvitetty.

”On täysin selvää, että näin ison järjestelmän käyttöönotto on vaikeaa. Pikapalkka voidaan maksaa parhaimmillaan 24 tunnissa”, Markkanen sanoo.

Ongelmia on pääluottamusmiehen mukaan ollut lyhytaikaisten sijaisuuksien ja sivutoimisten opettajien palkanmaksussa, koska niissä mahdollisia virheitä voi syntyä hyvin monin tavoin.

Ei esimerkiksi riitä, että esihenkilö täyttää kaikki tiedot oikein, tilinumero on tiedossa ja tiedot on lähetetty palkanmaksuun. Sen lisäksi sijaistetun henkilön eli vakituisen opettajan pitää hakea virkavapaata.

Markkanen sanoo, että yhteydenottoja pääluottamusmiehelle on tullut jonkin verran enemmän kuin normaalisyksynä. Muiden muassa Vantaan musiikkiopiston lukuisten sivutoimisten tuntiopettajien ja sijaisten palkanmaksussa on ollut vaikeuksia.

Lyhyissä sijaisuuksissa ongelmia voi kertyä työstä koituvan palkan ja työttömyysturvan sovittamisessa.

Vantaan henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen vahvistaa, että Hertan käyttöönotto on aiheuttanut jonkin verran ongelmia nimenomaan sijaisopettajien palkoissa.

Pikapalkkoja on kuitenkin maksettu hyvin vähän, koska kaupunki on ensisijaisesti nopeuttanut palkkojen maksua ylimääräisillä palkka-ajoilla.

”Lyhytaikaisia sijaisuuksia tekevien odotukset ovat joskus kovin optimistisia. Osa heistä ajattelee, että edellisillä viikolla tehdyt tunnit maksettaisiin seuraavalla viikolla. Normaalia on, että ne maksetaan seuraavassa palkka-ajossa, joka ajoittuu kuun viimeiseen päivään.”

Lievonen uskoo, että kun kokemuksia karttuu lisää, organisaatio oppii sisäistämään Hertan ominaisuudet ja jopa sijaisten palkanmaksu nopeutuu entisestään.