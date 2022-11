Automaattien kautta annostellaan Helsingissä kuukausittain yli 50 000 lääkeannosta. Ne ovat vapauttaneet kotihoidon resursseja muihin tarpeisiin.

Kothoidossa käytettävien lääkeautomaattien suosio on kasvanut Helsingissä.

Kotihoidossa käytettäviä lääkeautomaatteja on tällä hetkellä Helsingissä käytössä noin 700 asiakkaalla, kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan automaattien määrä on kasvanut tasaisesti siitä asti, kun palvelu otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 2019. Nykyinen määrä on suurin maailmassa. Yhtä paljon vastaavia lääkeautomaatteja on käytössä vain Oslossa.

Automaatit tarjoavat lääkkeet asiakkaan itse otettavaksi ennalta määriteltynä ajankohtana. Tiedotteen mukaan automaattien kautta annostellaan Helsingissä kuukausittain yli 50 000 lääkeannosta. Osalla asiakkaista ne voivat korvata jonkun kotihoidon käynneistä.

Lääkeautomaatit ohjaavat asiakkaita myös äänellä. Mikäli lääkkeet jäävät ottamatta, automaatti lukitsee lääkkeet sisäänsä ja tekee ilmoituksen Palvelukeskus Helsingin hoivapalveluihin.

Lääkkeet ovat laitteen sisällä, eikä niitä voi saada enempää kuin asiakkaalle on määrätty.

Automaattien suosion suurimpia syitä on laitteen käytön yksinkertaisuus ja sen mahdollistama hoidon sujuvuus, toteaa kotihoitopäällikkö Sanna Numminen Helsingin kaupungilta.

”Useille kotihoidon asiakkaista se luo rytmiä päivään ja lisää osallisuutta omaan lääkehoitoon. Siten se ylläpitää myös asiakkaan omatoimisuutta”, Numminen sanoo tiedotteessa.

Nummisen mukaan automaatit ovat vapauttaneet myös kotihoidon aikaa aiempaa paremmin tarpeisiin, joihin ei voida automaatin avulla vastata.