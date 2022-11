Tulevan vuoden talousarvion käsittelyyn keskittyneessä kokouksessa päätettiin kiinteistöverosta sekä kunnallisverosta, jonka todellisuudessa määrää valtio.

Helsingin kunnallisveroprosentti on ensi vuonna 5,36.

Helsingin kaupunginvaltuusto vahvisti kunnallisveron sekä kiinteistöveron keskiviikkoisessa kokouksessaan.

Kunnallisveroprosentti on ensi vuonna 5,36. Veroprosentti on huomattavasti pienempi kuin vuoden 2022 kunnallisvero, joka on ollut 18.

Taustalla on sote-uudistuksen tuomat muutokset. Jatkossa tuloista maksetaan enemmän veroa valtiolle ja vähemmän kunnalle.

Sote-uudistuksen vaikutuksesta vuoden 2023 kunnallisveroprosentti muodostuu vuoden 2022 kunnallisveroprosentista, jota leikataan lainsäädännössä määritellyn prosenttiyksikkömuutoksen verran. Näin ollen ansiotuloverotuksen taso säilyy ennallaan.

Vuonna 2023 kiinteistöveroprosentti pysyy entisellään. Kaupunginvaltuusto päätti, että yleinen kiinteistöveroprosentti on ensi vuonna 0,93. Kyseessä on matalin sallittu kiinteistöveroprosentti.

Kiinteistöveroa maksavat helsinkiläiset, jotka asuvat omistustontilla.

Vakituisten asuinrakennusten prosentti on 0,41 ja muiden asuinrakennusten 0,93.

Ensi vuodelle kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan talousarviossa 300 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 tilitysarvio on 295 miljoonaa euroa.

Helsingin verotulot ovat kasvaneet viime vuosina, ja suunta näyttää nousujohteiselta myös vuoden 2022 osalta.

Tuleva vuosi tuo kuitenkin mukanaan merkittävän muutoksen. Sote-uudistus siirtää osan Helsingin verotuloista valtiolle sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille vuodenvaihteessa.

Uudistuksen myötä Helsinki säilyy ainoana kuntana, jolla on näiden palveluiden järjestämisvastuu. Valtio rahoittaa palvelut myös Helsingissä.

Ensi vuonna sote-alueet saavat jokseenkin saman rahan valtiolta kuin ne olisivat saaneet kunnilta. Vuoteen 2029 mennessä rahoitus muuttuu portaittain malliin, jossa osa hyvinvointialueista suhteellisesti menettää ja osa voittaa.