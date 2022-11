Helsingin rakennusvalvonta hyväksyi kiistellyt matalat huoneet. Asukkaat ovat tyytymättömiä ja

Viidenkymmenen asunnon ostajat reklamoivat rakennusliike JM Suomelle liian matalasta huonekorkeudesta helsinkiläisessä suuressa kerrostalokohteessa.

Helsingin kaupungin rakennusvalvonta kuitenkin antoi asunnoille tällä viikolla käyttöluvan.

Asunnon ostajat olivat viime kuukausien aikana toimittaneet rakennusvalvonnalle runsaasti todisteita talossa olleista liian matalista huoneista. Rakennusvalvonta ei kuitenkaan juuri reagoinut saamiinsa dokumentteihin.

Rakennusvalvonnalle riitti kohteen pääsuunnittelijan selvitys, että huonekorkeus on lakien ja asetusten mukainen.

JM Suomen pääsuunnittelijana kohteessa toimi Tuukka Vuori Playa Arkkitehdeilta.

JM Suomi myi kaikki Asunto Oy Helsingin Herttoniemen Läkkisepän asunnot jo ennen talon valmistumista.

Asuntonsa ostaneilla on ollut vaikeuksia saada tietoa hyväksyykö rakennusvalvonta kohteet.

Rakennusvalvonta laati 16. marraskuuta yhdessä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan viestinnän kanssa tilannekatsauksen kohteesta.

Alun perin käyttöönottokatselmuksen oli tarkoitus olla 2.marraskuuta. Se siirrettiin tämän viikon maanantaille 14. marraskuuta, koska kahden huoneiston osalta JM Suomi teki vielä liian kookkaiden alakattojen pienentämisiä.

Tilannekatsauksen mukaan ”14. marraskuuta pidettiin paikallakäynti, josta laadittiin muistio. Todettiin selvitettävät asiat, jonka jälkeen käyttöönottokatselmuksen hyväksymiselle olisi edellytykset. Rakennusvalvonta hyväksyi rakentamisen aikaisen muutosluvan 15. marraskuuta, minkä pohjalta asuntoja koskeva käyttöönotto voidaan tehdä.”

”Kun osittaisen loppukatselmuksen pöytäkirja on laadittu, rakennuksen asuinhuoneistot ja yhteiset tilat voidaan samana päivämääränä ottaa käyttöön”, katsauksessa kerrotaan.

Tilannekatsauksessa käsiteltiin myös liian matalia huonekorkeuksia. Rakennusvalvonnalle oli kuitenkin oleellista, että suunnittelija vakuutti kohteen olevan lainmukainen.

”Kohteessa on korjattu useita asuinhuoneistojen alaslaskettuja kattoja. Rakennusvalvonta lähtee siitä, että suunnittelija ja työmaan oma valvonta toimivat myönnetyn luvan sekä lain ja asetusten mukaisesti. Työmaalla tehtävä viranomaisvalvonta on suhteutettua ja pistokoemaista.”

Käytännössä tiedote tarkoittaa, että Helsingin kaupungin rakennusvalvonta myöntää käyttöoikeuden asuntoihin sillä perusteella, että suunnittelija ilmoittaa lakeja ja asetuksia noudatetun.

Rakennusvalvonta ei asiaa käytännön tasolla valvo. Se ei puuttunut asunnon ostaneiden vaatimuksiin puuttua kattokorkeuksiin.

Rakennuslehteen yhteyttä ottaneiden useiden asunnonostajien mukaan rakennusvalvontaan toimitetuista tiedoista käy yksiselitteisesti esille, että asunnot eivät täytä asetuksen vaatimusta. Epäkohdat tuotiin esiin lukuisin dokumentein.

Asukkaat ovat palkanneet juristin hoitamaan etujaan.

JM Suomen tulosyksikön johtaja Teppo Isokangas kertoo asuntojen viimeistelyn sujuneen hyvin.

”Ymmärrämme, että aihe on herättänyt asiakkaissa kysymyksiä. Rakennusvalvonnan kanssa sovitut muutokset on tehty ja kohteen katselmus on pidetty. As Oy Helsingin Herttoniemen Läkkisepän käyttöönotto etenee suunnitelmien mukaan ja ensimmäinen avaintenluovutustilaisuus pidetään maanantaina 21. marraskuuta.”