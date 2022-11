Helsinkiin on iskemässä viikonloppuna lumimyräkkä

Helsinkiin iskee viikonloppuna todennäköisesti lumimyräkkä. Lumisateet voivat alkaa heikkoina jo perjantai-iltana.

Tulevana viikonloppuna on tiedossa lunta Etelä-Suomeen. Lähes päivälleen kaksi vuotta sitten Helsingissä oli lumesta valkoinen maa.

Helsinkiin on luvassa viikonloppuna loppuvuoden ensimmäinen lumimyräkkä.

Erityisesti Suomenlahden rannikolle on tiedossa idänpuoleista tuulta, joka tuntuu erityisesti Helsingin seudulla. Meren puolella tuuli saattaa äityä jopa myrskytuuliksi, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne.

Helsingin edustalla on perjantaina ja lauantaina luvassa heikompia lumisateita, ja Rinteen mukaan on pienestä kiinni, että tuulet tuovat ne Helsingin päälle.

”Tällä hetkellä näyttää, että tänään perjantaina lumisateita tulee korkeintaan ajoittain, jos ollenkaan. Lauantaina tuulista lumisadetta on tulossa etelärannikolle, ja erityisesti kaupungissa se tuntuu”, Rinne sanoo.

Lauantaina on etelärannikolle on tiedossa 2–5 senttiä lunta. Kun tämä yhdistetään tuuleen, joka saattaa puhaltaa noin kymmenen metriä sekunnissa, Helsingin keskustaan on luvassa lumimyräkkä.

Rinteen mukaan on hilkulla, ulottuvatko lumisateet ja siten lumimyräkkä lauantaina Helsingin pohjoisiin kaupunginosiin.

Sunnuntaiksi lumisateet leviävät todennäköisesti koko Uudenmaan alueelle. Lumisadetta on rinteen mukaan tiedossa yli viisi senttiä koko rannikon alueelle. Idän- ja kaakonpuoleinen tuuli pysyy voimakkaana.

”Veikkaan, että pääkaupunkiseutu ja ehkä koko Uusimaa on aluetta, missä on myräkäntuntuista säätä”, Rinne sanoo.

”Tuulta on sunnuntaiaamuna yli kymmentä metriä sekunnissa. Se vähän heikkenee päivän edetessä, mutta etenkin Helsingin alueella ja etelärannikolla saa pitää hatustaan kiinni, kun tulee vaakalunta.”

Rinteen mukaan tuulet eivät kuitenkaan ole niin voimakkaita, että sunnuntaille olisi odotettavissa tuulituhoja.

Forecan ennusteen mukaan lunta sataa etelässä viikonlopun aikana yhteensä 5–15 senttimetriä.

Lauantain päivälämpötila on Forecan mukaan laajalti 0–5 pakkasastetta. Sunnuntain vastaisena yönä suuressa osassa maata jäädään alle 10 pakkasasteeseen.

Sunnuntain pakkaslukemat ovat lauantain kaltaisia. Lumet ovat näillä näkymin jäämässä maahan, sillä etelässä pakkassäätä on tiedossa myös ensi viikon alkupuolella. Alkuviikon lumisateet ovat todennäköisesti paikallisia ja melko heikkoja, Foreca arvioi.