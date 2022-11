Hartwall-areenana aiemmin tunnetun hallin omistava yhtiö pitää parhaillaan yhtiökokousta. Halli on ollut Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta lähtien tyhjillään.

Hartwall-areenana tunnettu halli on ollut tyhjillään Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Helsinki-hallin omistavassa yhtiössä määräysvaltaa käyttävät suuromistajat ovat HS:n tietojen mukaan päättäneet myydä omistuksensa areenasta. Halliyhtiö pitää parasta aikaa yhtiökokousta areenalla.

Määräysvaltaa areenasta käyttävät venäläiset oligarkit Roman Rotenberg ja Gennadi Timtšenko. Areena on jäänyt Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tyhjäksi, koska sen omistajiin kohdistuu kansainvälisiä pakotteita.

Halliyhtiön hallitus tiedotti yhtiön muille omistajille perjantaina yhtiökokouksessa, että venäläisliikemiesten osakkeiden myynti etenee ”kohtuullisesti”. Liikemiehet omistavat yhtiötä Arena Events -nimisen yhtiön kautta.

Muille yhtiön sijoittajille annetun tiedotteen mukaan perjantainen yhtiökokous tulee olemaan viimeinen, jossa Arena Events on mukana osakkeenomistajana.

Helsinki-hallin kohtalo on ollut suuri huolenaihe muun muassa Helsingin kaupungille.

Tilanteessa, jossa pääomistajat ovat kansainvälisten pakotteiden kohteena, tapahtumanjärjestäjät eivät ole halunneet järjestää areenalla tapahtumia. Tästä johtuen Helsingissä on sodan alusta lähtien ollut suuri pula sisäareenasta, jossa voisi järjestää esimerkiksi suuria konsertteja ja muita tapahtumia. Ongelman merkitys on Helsingille suuri.

Lue lisää: ”Hutera” hanke, jota maan johtokin arvosteli – Kuvat näyttävät Helsinki-hallin nousun ja syöksyn

Se, mitä venäläisliikemiehet aikovat omistuksellaan tehdä, on tähän asti ollut hyvin epäselvää. Pakotteiden vuoksi myynnistä tulevia rahoja ei voida asiantuntijoiden mukaan maksaa suoraan heille. Asiantuntija-arvioiden mukaan kauppa voitaisiin suorittaa niin, että rahat sijoitetaan jäädytetylle tilille, joka vapautetaan mahdollisesti sodan loputtua.

Halliyhtiön hallitus ei ota tiedotteessaan kantaa siihen, miten kauppa on tarkoitus suorittaa. Yhtiö korostaa kuitenkin, että kauppa hoidetaan lakeja ja asetuksia kunnioittaen.

Pakotteista johtuen kaupan toteuttaminen ei ole yksinkertainen tehtävä. Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok) totesi HS:lle aiemin, että mahdolliseen kauppaan tarvitaan ulkoministeriön lupa.

”Ulkoministeriö on toki tietoinen Helsinki-hallia koskevasta tilanteesta”, Vartiainen sanoi.

Hallitus ei ota kantaa myöskään siihen, kuka määräysvaltaiset osakkeet on ostamassa. Hallituksen mukaan ”ikonisen kiinteistön” määräysvalta on kuitenkin houkuttanut useita vakavasti otettavia toimijoita.

HS on kertonut aiemmin, että ostajatarjokkaita on useita. Julkisuuteen asti heistä on tullut energiayhtiö St1:n omistaja Mika Anttonen.

Omistajille annetussa tiedotteessa todetaan, että Arena Events ei kommentoi meneillään olevaa kauppaprosessia enempää.