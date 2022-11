Ilmatieteenlaitoksen meteorologi ei kutsuisi lauantain kuurottaisia lumisateita vielä lumimyräkäksi, vaikka kohtalainen tuuli paikoin pöllyttääkin lunta. Sunnuntaina lunta saadaan todennäköisesti lauantaita enemmän.

Tulevana viikonloppuna on tiedossa lunta Etelä-Suomeen. Koira ihmetteli yön aikana satanutta ohutta lumikerrosta aamulenkillään Espoon Suvelassa lähes päivälleen vuosi sitten, 23. marraskuuta 2021.

Pääkaupunkiseudulle odotetaan viikonlopun aikana lumisateita.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Henri Nyman kertoo, että lunta sataa etelärannikolla Espoo–Helsinki-linjalla lauantaina keskimäärin noin viisi senttimetriä.

”Aamupäivällä ei vielä mitään ihmeempää tapahdu, näillä näkymin lumikuurot ovat saapumassa etelästä puolenpäivän aikoihin. Sadealue oli aamukahdeksan aikoihin Tallinnan eteläpuolella”, Nyman sanoo.

Helsingissä lumisade alkaa kello 12–13. Silloin tuuli kääntyy merelle päin, ja lunta voi sadella paikoin voimakkaastikin.

”On hyvin mahdollista, että pääkaupunkiseudun ylle tulee lumikuuronauha. Yhden maissa iltapäivällä lunta voi tulla hyvinkin sakeasti, mutta lumisade kestää tunnin, pari, ja heikkenee aika paljonkin sen jälkeen”, kertoo Nyman.

Lunta saattaa kuitenkin sataa kuuroittain iltaan asti.

Ensimmäisiä lumisateita voi odottaa juuri etelärannikolla. Kovin tarkkaa paikkaa on sitten jo hankalampi arvioida, Nyman kertoo.

”Sanotaan näin, että kun mennään tuonne Vantaan puolelle, lumisade on todennäköisesti selvästi heikompaa kuin vaikkapa Kaisaniemessä. Lumisade heikkenee aika nopeasti sisämaahan mentäessä.”

Nyman arvioi, että kovimmat lumisateet sijoittuvat lauantaina Helsingissä Kaisaniemi–Kumpula–Pasila-linjalle.

”Pääkaupunkiseudulla myös Espoo on tyypillisesti sellaista aluetta, johon lumikuuronauhat aika usein osuvat. Kun mennään esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoaseman suuntaan, lunta voi tulla paljon heikommin.”

Voimakkaimmat lumisateet sijoittuvat siis lauantaina Kehä III:n sisäpuolelle.

Tuuli pysyy lauantaina ennallaan. Merellä tuuli on paikoin kovaakin.

”Tuuli on kohtalaista, keskituuli on aika kovaakin. Esimerkiksi Kumpulanmäellä tuuli on kahdeksan metriä sekunnissa, joten kyllä se lunta jonkin verran pöllyttää”, Nyman sanoo.

Lauantaille ei siis ole odotettavissa pääkaupunkiseudulle osuvaa varsinaista kovaa lumimyräkkää.

”Tämän päivän niin kutsuttu myräkkä kestää sen pari tuntia, jos sitä nyt myräkäksi haluaa nimittää”, Nyman naurahtaa.

Sunnuntaina pääkaupunkiseudulle saapuvat uudet lumisateet, joiden arvioidaan kestävän pidempään.

Lauantaina lunta saadaan noin viisi senttimetriä sellaisille paikoille, joille lumikuurot parhaiten osuvat.

Sunnuntaina lunta saadaan lisää koko pääkaupunkiseudulle.

Helsingin keskustan alueelle ja esimerkiksi Espoon etelärannikolle sataa viikonlopun aikana 10–15 senttiä lunta.

”Esimeriksi Porkkalanniemi on yksittäisistä paikoista sellainen, johon lumisateet herkästi osuvat. Siellä lunta voi pelkästään sunnuntaina sataa jopa 15 senttiä”, sanoo Nyman.