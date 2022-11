Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on Helsingin ydinkeskustan suurin yksittäinen kiinteistönomistaja. Ilmarisen kiinteistösijoitusjohtaja uskoo, että keskustan vaikeuksia helpotettaisiin asuntorakentamisella.

Aleksanterinkadulla Helsingin keskustassa oli perjantaina hiljaista. Yli 15 prosenttia keskustan liiketiloista on tyhjillään.

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kiinteistösijoitusjohtaja Tomi Aimonen pitää yhtenä ratkaisuna Helsingin keskustan elinvoimaisuuden parantamiseen sitä, että kaupunki sallisi toimistotilojen muuttamisen osittain asunnoiksi.

Aimosen mukaan tämä toisi alueelle lisää palvelujen käyttäjiä, kun etätyö on vähentänyt keskustan liikennettä. Aimonen kokee, että uusien asuntojen rakentaminen tai remontoiminen ydinkeskustaan on tehty kohtuuttoman vaikeaksi.

Keskustaan koitetaan nyt kyllä tuoda eloa rakentamisella, mutta suunnitteilla on ennen kaikkea uusia toimistotiloja.

”Esimerkiksi kehitettävän Elielinaukion kilpailuohjemassa rajattiin asuntokäyttö pois.”

Asuntoja ei ole näillä näkymin tulossa myöskään uuteen Makasiinirantaan, jonka suunnittelukilpailun voittajan Helsingin kaupunki julkisti viime viikolla. Se, että alueella ei ole asuntoja, johtaa helposti sen tyhjenemiseen iltaisin.

Aimosen näkemyksen mukaan toimistotilan tarpeesta huolta kantava Helsingin kaupunki kaavoittaa keskustaa liian jäykästi. Hän kannattaa rakennusten muunneltavuutta aina kulloisenkin käyttötarpeen mukaan.

”Jos kaavoista tehtäisiin käyttötarkoituksen näkökulmasta joustavia, markkina aina kussakin ajassa etsisi tehokkaimman käytön.”

Viimeaikaisia puheita ydinkeskustan kitkuttelusta Aimonen pitää silti liioiteltuina.

”Ei keskusta ole mielestäni kuollut, vaikka pandemia on toki muuttanut tapaa tehdä töitä eikä matkustaminen ole palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle”, hän sanoo.

Helsingin ydinkeskustassa erityisesti tavaroiden myyntiin keskittyvät kaupat ovat ajautuneet ahtaalle. Esimerkiksi ravintoloihin ja muihin palveluihin kriisi ei ole iskenyt yhtä kovaa. Kehitys myötäilee jo pitkään ennakoituja globaaleja trendejä, joihin lukeutuu muun muassa verkkokaupan voimakas kasvu.

Ilmarinen on Helsingin ydinkeskustan suurin yksittäinen kiinteistön omistaja. Sillä on Aimosen mukaan vain muutama tyhjä liiketila Aleksanterinkadulla, Fabianinkadulla, Mikonkadulla, Pohjoisesplanadilla ja Unioninkadulla.

Lisäksi yhtiö omistaa entisen Aleksi 13 -tavaratalokiinteistön, jota muutetaan parhaillaan toimistoiksi.

Kaikkiaan ydinkeskustan liiketiloista on kuitenkin tyhjillään yli 15 prosenttia. Yritysten liikevaihto on pahasti nuupallaan ja ydinkeskustan kävijämäärät ovat romahtaneet.

Entistä Aleksi 13 -tavarataloa muutetaan toimistoiksi.

Yhdeksi syyksi ydinkeskustan yrittäjien ahdinkoon on julkisessa keskustelussa nimetty alueen kova vuokrataso. Aimosen mukaan Ilmarinen on pyrkinyt pitämään kiinni vuokralaisistaan erilaisilla vuokrahelpotuksilla. Vuokrasopimukset eivät ole julkisia, joten HS:llä ei ole mahdollisuutta tarkistaa yksittäisten tilojen vuokria.

”Ravintoloiden, erikoistavarakauppojen ja hotellien kanssa on etsitty ratkaisuja, joilla päästään pandemian yli. Sitä on aina tarpeen mukaan päivitetty yhdessä asiakkaiden kanssa.”

Tällä hetkellä yhtiön kaikissa liiketiloissa on vähimmäisvuokra, jonka päälle tulee erikseen sovittu, liikevaihtoon perustuva prosenttiosuus.

Vuokralaiset ilmoittavat myyntilukunsa Ilmariselle viikoittain.

Ruotsalainen muotiketju Arket uskoo Helsingin keskustan vetovoimaan. Se avaa ensimmäisen liikkeensä Aleksanterinkadulla Pohjolan talossa marraskuun lopulla.

Usko keskustan vetovoimaan ei ole kokonaan mennyt. Siitä kertoo esimerkiksi se, että ruotsalainen vaatteita ja kodin tuotteita myyvä Arket-ketju avaa ensimmäisen Suomen-myymälänsä Helsingin Aleksanterinkadulla keskiviikkona.

Miten uusi ulkomainen toimija päätyi Helsingin keskustaan, jonka elinvoima on vähentynyt ja josta monet yritykset ovat kaikonneet?

Arketin toimitusjohtaja Pernilla Wohlfahrt sanoo, että yrityksessä pohdittiin tarkkaan, minne uusi myymälä avataan. Hänen mukaansa yksi vaihtoehdoista oli kauppakeskus Tripla Pasilassa. Lopulta yritys päätyi kuitenkin Aleksanterinkadulle.

Samassa korttelissa sijaitsevassa Kämp Galleriassa on jo Arketin sisarbrändin Cosin myymälä, joka menestyy Wohlfartin mukaan hyvin.

Merkitystä oli myös sillä, että yritys sai liiketilan juuri Pohjolan talosta, Wohlfahrt sanoo.

”Se on kaunis historiallinen rakennus, josta olemme hyvin ylpeitä. Naapurustossa on myös muita liikkeitä, joista asiakaskuntamme on kiinnostuneita.”

Wohlfahrtin mukaan ihmiset etsivät nyt elämyksiä, johon Arket pyrkii osaltaan vastaamaan. Arketin liikkeessä on esimerkiksi kasvisruokaa tarjoileva kahvila.

”Sinne tullaan viettämään aikaa, ei vain tekemään ostoksia. Voi nauttia vaikka kupin kahvia ja korvapuustin.”

Katutason suuressa lippulaivamyymälässä liiketilaa on 720 neliötä.