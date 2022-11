Helsingin kaupunki julkistaa torstaina Eteläsataman Makasiinirannan suunnittelukilpailun voittajan.

Ensi torstaina 24. marraskuuta ratkeaa, kenen ehdotus muuttaa Helsingin näkyvimmän merenrantamaiseman pysyvästi.

Helsingin kaupunki julkistaa silloin Eteläsataman Makasiinirannan alueen suunnittelukilpailun voittajan.

Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan kilpailun tavoitteena oli, että Makasiiniranta olisi jatkossa osa käveltävää keskustaa ja Helsingin rantoja kiertävää rantareittiä. Lisäksi se on uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sijaintipaikka.

Loppusuoralle on selvinnyt neljä ehdotusta: Ahti, Boardwalk, Makasiinipromenadi ja Saaret.

Kaupunkilaiset saivat kommentoida ehdotuksia Helsingin kaupungin sivuilla elokuun loppuun asti. Tällöin yli viidensadan kommentoijan joukossa suosikiksi nousi Makasiinipromenadi.

Torstaina nähdään, onko tuomaristo samalla kannalla.

Tuomariston arviointi painottuu Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan ”suunnitelman kokonaisuusratkaisuun ja siihen, miten ideasuunnitelma sopeutuu Eteläsataman maisemaan ja sen arvoihin”.

Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota suunnitelmien kaupunkikuvalliseen laatuun, konseptin toimivuuteen ja toteutettavuuteen, kävely-ympäristön ja kaupunkitilan laatuun sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutumista edistäviin ratkaisuihin.

Tärkeää on myös uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon, Vanhan kauppahallin ja satamarakennuksen huomioiminen osana kokonaisuutta.

Ensimmäinen ehdotuksista on nimeltään Ahti. Sen takana on työryhmä Elävä Eteläsatama.

Ahti-ehdotuksessa rakennukset ovat perinteisen suorakaiteen muotoisia ja niiden väliin on jätetty paljon tyhjää tilaa.

Kilpailuehdotus Ahti Laivasillankadulta katsottuna.

Ehdotuksen erikoisin rakennus on valkoista kulhoa muistuttava museo. Museosta järjestetään kuitenkin myöhemmin erikseen arkkitehtuurikilpailu, joten tässä kuvassa oleva museo on vain ehdotus.

Ahtia kuvaillaan sen esittelytekstissä näin: ”Ahti täydentää historiallisen Helsingin kaupunkikuvaa, sen rakennuksia, puistoja ja katuverkostoa. Uudet korttelit ovat linjassa vanhan kaupungin ruutukaavan kanssa ja luovat ympäristöön yhtenäisyyden tunteen.”

Toinen ehdotus on nimeltään Boardwalk. Sen takana on AALTO Development Oy:n vetämä työryhmä.

Boardwalk-ehdotus poikkeaa eniten kilpailijoista. Sen valkoiset rakennukset ovat erikokoisia ja -muotoisia ja niissä on veistoksellisia ratkaisuja. Rakennuksessa on jotakin samaa kuin Finlandia-talossa. Myös tässä ehdotuksessa on paljon avointa tilaa.

Tältä näyttää kilpailuehdotus Boardwalk. Havainnekuvassa näkymä Laivasillankadulta pohjoiseen.

Boardwalk Tähtitorninvuorelta katsottuna.

Esittelytekstissä Boardwalk-ehdotusta kuvaillaan näillä sanoilla. ”Kilpailuehdotus on harkittu yhdistelmä julkisia toimintoja eri puolilla aluetta. Se tukee ja kunnioittaa Helsingin pyrkimystä tulla terveellisemmäksi, vihreämmäksi ja sosiaalisesti integroituneemmaksi kaupungiksi. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitetut reitit on asetettu etusijalle.”

Kolmannen ehdotuksen nimi on Makasiinipromenadi. Sen on laatinut South Harbour -niminen ryhmä.

Joissakin havainnekuvissa rakennus maastoutuu niin hyvin ympäristöön, että sitä täytyy etsiä. Tämä johtunee hieman vanhahtavan oloisesta julkisivusta.

Tässä kilpailuehdotus nimeltään Makasiinipromenadi. Havainnekuvan näkymä on Laivasillankadulta etelään päin.

Tältä näyttää Makasiinipromenadi mereltä päin katsottuna.

Esittelytekstissä Makasiinipromenadia kuvaillaan näin: ”Prom suhtautuu kunnioittavasti sitä ympäröivään kaupunkiin. Se täydentää ja lisää luontevasti alueen palveluita ja luo uuden paikan, jossa kävijät ovat pääroolissa. Alue on kestävän rakentamisen näyteikkuna, ydinkeskustan puurakentamisen hiilineutraali edelläkävijä.”

Neljäs ehdotus on nimeltään Saaret. Sen takana on Konsortium Gran -ryhmä. Saaret- ehdotuksen rakennuksissa on paljon pienistä ikkunoista muodostuvia lasiseiniä. Ja ainakin havainnekuvissa rakennusten reunoille ja katoille on kaavailtu paljon kasveja.

Saaret-ehdotuksen rantareitti näyttää havainnekuvassa tältä.

Tähtitorninvuorelta katsottuna Saaret-ehdotus näyttää tältä.

Rakennuksia esitellään näin: ”Saaret muuttaa suljetun terminaalialueen vilkkaaksi julkiseksi ranta-alueeksi. Uusi rakennettu ympäristö luo luonnollisen jatkumon Helsingin merelliseen kansallismaisemaan. Vähähiilisen uudisrakentamisen ja kekseliäiden käyttötarkoituksen muutosten yhdistelmä muodostaa uuden maamerkin ilmastoviisaalle Helsingille.”

Vielä jonkin aikaa Makasiinirannan alue on terminaalitoimintojen ja pysäköinnin käytössä. Kun Makasiinirannan rakentaminen alkaa, siirtyy Tukholman laivaliikenne Katajanokalle. Helsingin satama keskittää Tallinnan liikenteen Jätkäsaareen.