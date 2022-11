HS:n piparikisassa käynnistyy kymmenes kausi. Juhlavuoden teema on Tulevaisuuden Helsinki 2099. Mallipiparin leipoi humoristi Kasper Strömman.

HS:n kaupunkitoimituksen piparikisa täyttää kymmenen vuotta. Inspiraatioksi muille leipureille graafinen suunnittelija ja humoristi Kasper Strömman on suunnitellut Tonttutunneli Tallinnaan -nimisen pipariteoksen. Juhlavuoden mallipipari korostaa materiaalia brutalismiin asti.

Strömmanin teoksessa yhdistyy mobiilipeleistään tunnetun Peter Vesterbackan ajatus merenalaisesta Tallinna-tunnelista ja viime vuosien suosittu idea tonttuovista.

”Pieni Peter Vesterbacka voi helposti alittaa Suomenlahden”, Strömman kuvaa pipariteostaan.

Juhlavuoden teema on Tulevaisuuden Helsinki 2099. Haemme tänä vuonna siis piparitöitä, joissa luodaan tulevaisuuden utopioita tai dystopioita pääkaupunkiseudusta.

Teoksessa Tonttutunneli Tallinnaan yhdistyy Peter Vesterbackan idea ja suosittu jouluajatus tonttuovesta.

Lue lisää: Peter Vesterbackan ajama Tallinna-tunneli ajautui vastatuuleen Virossa: ministeri kritisoi valmistelua puutteelliseksi ja selvityksiä riittämättömiksi.

Valearkkitehdiksi itseään kuvaava Strömman tunnetaan myös ”pipar-Kassuna”. Hän on aiemmin suunnitellut kokonaisen kirjallisen pipariteoksia. Pipar-Kassulla on unelma tuottaa helppoja pipariteoksia, joissa kuitenkin on vitsi ja sen myötä leipomisen iloa.

”Voi nähdä kirjoja, joissa työt ovat masentavan monimutkaisia. Jollei ole sokerileipurin tutkintoa, sellaisia ei pysty tekemään.”

Pipariteoksella on hyvät mahdollisuudet pysyä koossa, kun sen sisään piilottaa piparisia välitukia.

Siksi Strömmanin valinta on funktionalismi ja piparibrutalismi. Se tarkoittaa, että koristelua on niukasti ja pipari erottuu lopputuloksessa sekä materiaalina että rakenteiltaan.

”Elementtien taivuttelu on niin uuvuttavaa. Olen kuin punk-muusikko.”

Eli kun soittotaidot eivät riitä progressiivisen rockin soittamiseen, voi valita punkkarin suoruuden ja tuottaa juurevaa peruspiparia.

Pipari on hirvittävän hauras rakennusmateriaali. Pipar-Kassu luottaa kaupan pakastealtaan valmistaikinaan, onhan se nopein väylä pipariarkkitehdiksi. Ehjään lopputulokseen pääsemiseksi on kikkansa.

Pipariteoksen osista ei kannata tehdä liian ohuita. Uunista ottamisen jälkeen Strömman antaa osien kuivua vuorokauden.

”Eikä kuivuvan pyykin vieressä.”

Kuten usea aiempikin piparitaiteilija piparikisan historiassa, myös Strömman vannoo elintarvikeliimana myydyn pipariliiman nimeen. Pipariliima kovettuu napakaksi saumaksi eikä aiheuta palovammojen vaaraa, kuten sokerin sulattaminen.

Pipariliima on turvallinen valinta. Sen avulla pipariteos pysyy Kasper Strömmanin kokemuksen mukaan napakasti koossa.

”Kun osia liimaa yhteen, kannattaa antaa yhden puolen saumojen kovettua vuorokauden. Sitten työn voi kääntää ja liimata toisen puolen.”

Ja jos saumasta vähän irvistää liimaa, se sopii piparibrutalismiin.

Tärkeä niksi on myös isojen osien tukeminen. Kuten oikeassakin arkkitehtuurissa, teoksen sisään kannattaa lisätä välirakennelmia, jotka pitävät työn koossa.

”Ne voivat olla ylimääräisiä paloja leipomisesta. Tai voi leikata kaupan pipareita kahtia.”

piparikisassa on mahdollisuus luoda uutta piparikulttuuria. Siihen Strömmankin kannustaa, sillä hänestä on jopa yllättävää, kuinka usein tehdään perinteinen Hannun ja Kertun sadusta tuttu omakotitalo.

”Ihmiset eivät enää asu sellaisissa mökeissä. Tehdään palvelut koko pipariarkkitehtuurin kentälle ja avataan spektriä!”

Tässä juhlan kunniaksi linkit ensimmäisen piparikisan tuloksiin vuodelta 2013.

Lue lisää: Huippuarkkitehdit loihtivat piparista tulevaisuuden Helsingin.

Lue lisää: Sellistin sormista syntyi huikea piparinen rautatieasema.

Kasper ”pipar-Kassu” Strömman luottaa pipariarkkitehtuurissaan konstailemattomaan rakennelmaan ja vitsikkääseen ideaan.

Näin osallistut piparikisaan

Kilpailun sääntöjen mukaan pipariteoksen aihepiirin pitää olla Helsingistä tai sen naapurikaupungeista.

Tänä vuonna kisan teema on Tulevaisuuden Helsinki 2099. Taiteile siis visiosi siitä, millaista Helsingissä tai sen naapurikaupungeissa on vuonna 2099. Ota pipariteoksestasi valokuva ja lähetä se HS:lle.

Kilpailuun voi osallistua tiistaihin 6. joulukuuta asti lähettämällä valokuvan osoitteeseen hs.kaupunki@hs.fi. Kirjoita viestin otsikoksi Piparikisa 2022 ja laita mukaan myös puhelinnumerosi. Kerro, missä kaupungissa asut.

Tänäkin vuonna kilpailussa on sekä lasten että aikuisten sarja. Lasten sarjaan saavat osallistua 12-vuotiaat ja sitä nuoremmat. Mukaan voivat ilmoittautua esimerkiksi koululuokat tai perheet, jos tekijät ovat pääosin enintään 12-vuotiaita.

Kummankin sarjan voittajat palkitaan kirjoin.

Lue lisää: Legendaariseen HS:n piparikisaan tulvi kilpailijoita – Tässä ovat 20 tämän vuoden upeinta teosta, äänestys on päättynyt.

Lue lisää: HS:n legendaarisen piparikisan voittaja on poikkeuksellisen kunnianhimoinen ylistys luonnolle – työn takaa paljastuu yllättävä kaksikko.