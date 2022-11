Poliisi epäilee 23-vuotiasta miestä postinjakajan murhasta. Naapurit kertovat epäillyn olleen ystävällinen, mutta aiheuttaneen toistuvasti häiriöitä.

Naapurit kuvailevat postinjakajan murhasta epäiltyä miestä ystävälliseksi ja kiltiksi naapuriksi, jonka asunnosta kuului toistavasti kovaa meteliä.

Poliisi epäilee 23-vuotiasta miestä henkirikoksesta, joka tapahtui Vantaan Myyrmäessä torstain vastaisena yönä. Pahoinpitelyn kohteena oli postinjakaja, joka kuoli saamiinsa vammoihin lauantaina. Epäillyllä on taustallaan useampia rikostuomiota. Niistä viimeisin on tullut törkeästä ryöstöstä toukokuussa.

Lue lisää: Postinjakajan murhasta epäilty vangittiin: Miehellä on rikollinen tausta

Osoitetietojen mukaan epäilty asuu Helsingin kaupungin vuokratalossa Pikku Huopalahdessa.

Hänen seinänaapurinsa kertoo HS:lle nähneensä epäiltyä rappukäytävässä ja sanoo joskus ojentaneensakin miestä. Epäilty oli usein päihtynyt, naapuri kertoo. Asunnosta kuului usein kolinaa ja ryminää, joskus huutoakin.

Naapureiden mukaan kyseessä on tukiasunto, johon sijoitetaan usein nuoria tuen tarpeessa olevia ihmisiä. Sen asukkaat ovat aiheuttaneet rapussa paljon häiriötä. Aiemman asukkaan aikana samassa asunnossa on naapureiden mukaan syttynyt muun muassa tulipalo.

Nykyinen asukas on vieressä asuvan naisen mukaan vaikuttanut ystävälliseltä, mutta asunnosta on kuulunut toistuvasti seinien hakkaamista. Naisen mukaan nuori mies on saanut usein raivokohtauksia, jotka kuuluvat seinien läpi. Kerran nainen on soittanut paikalle poliisit, kun seinän takaa kuului taas huutoa ja hakkaamista.

”Kuulosti siltä, että siellä olisi ollut kaksi ihmistä, mutta ehkä hän olikin vain yksin”, nainen sanoo.

Hän kertoo olevansa muuttamassa jatkuvan rauhattomuuden vuoksi. Naapurit ovat omissa viestikeskusteluissaan kummeksuneet sitä, millä kriteereillä tukiasuntoon sijoitetaan uusia asukkaita.

”On se vähän kummallista, että sijoitetaan rikostaustan omaava ihminen lapsiperheen viereen.”

Epäillyn asunnon oveen ilmestyi herjaava ”vitun homo” -teksti viime kesänä, naapurit kertovat.

Kumpikaan HS:n haastattelemista naapureista ei ole nähnyt miehen käyttäytyvän aggressiivisesti ketään muuta kohtaan.

Naapurit eivät olleet aivan varmoja siitä, milloin mies on muuttanut asuntoon, mutta kyse on noin vuoden ajanjaksosta. Viime kesänä oli tilanne, jossa rappukäytävässä kolistettiin asukkaiden postiluukkuja ja miehen asunnon oveen raapustettiin herjaava teksti.

Naisen mukaan mies vaikutti kohdatessa aina ystävälliseltä. Miehellä näytti olevan ongelmia, johon hän ei naapurin mukaan saanut tarpeeksi apua tai valvontaa.

”Hän tuli kerran soittamaan ovikelloa ja pyysi soittamaan puhelimeensa, jonka hän oli hukannut. Hän sanoi että on ’kova poika juomaan’ ja pyysi soittamaan ovikelloa, jos tarvitsee olla hiljempaa.”

Naapurit ovat kertomansa mukaan tehneet valituksia tukiasunnon asukkaiden aiheuttamista häiriöistä jo ennen kuin mies on muuttanut asuntoon.