Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa valmistaudutaan mahdollisiin sähkökatkoihin hyvin yksityiskohtaisella ohjeistuksella: Ulostepusseilla, kynillä, liitutaululla ja paristoilla toimivilla radioilla.

Tarkat ohjeet toiminnasta ja varautumisesta jakoi Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Suomen sähköverkkoa hallinnoiva Fingrid on varoittanut alueellisista sähkökatkoista sähköpulan sattuessa.

Helsingissä sähkönjakelussa sähkönkäyttäjät on luokiteltu toimintojen kriittisyyden perusteella. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialat kuuluvat toiseksi korkeimpaan luokkaan monien muiden julkisten palveluiden tapaan.

Käytännössä se tarkoittaa sähköpulatilanteessa tunnin mittaisia kiertäviä sähkökatkoja.

Perusopetusta, varhaiskasvatusta ja esiopetusta jatketaan sähkökatkoista huolimatta päivän loppuun saakka. Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset pidetään auki mahdollisuuksien mukaan.

Henkilöstölle on jaettu tarkat ohjeet varautumiseen. Työntekijöitä neuvotaan käsittelemään sähköpulaa lasten ja nuorten kanssa pedagogisesti.

Varhaiskasvatuksessa pidemmät, yli 12 tuntia kestävät sähkökatkot saattavat estää toiminnan mikäli sisätilat alkavat merkittävästi jäähtyä.

Kaupunki suosittelee lämmintä pukeutumista henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Kouluissa henkilökunta kehotetaan varautumaan perinteisien menetelmien käyttämiseen. Kaupungin listalta löytyvät liitutaulut, paperikirjat sekä vihkot ja kynät.

Mahdolliset sähkökatkot vaikuttavat myös vessojen käyttöön. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kehotetaan hankkimaan ”jätöksille sopivia jätepusseja” sekä kannellisia sankoja, joihin jätökset laitetaan.

Kaupunki esittää, että tilanteessa, jossa käymälän vetäminen ei ole mahdollista, tarpeet tehtäisiin ”istuimiin vuorattuihin muovipusseihin”.

Varavalaistukseksi neuvotaan hankkimaan otsa- ja taskulamppuja. Sen lisäksi jokaiseen oppimisryhmään tulee hankkia paristoilla toimiva radio. Kynttilöiden polttaminen on kielletty.

Koulut ja varhaiskasvatuksen toimipisteet maksavat sähkökatkoon varautumiseen liittyvät hankinnat omista käyttövaroistaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas kertoo, että eniten henkilöstö on kysynyt juuri wc-käynteihin liittyvistä järjestelyistä.

”Mutta ei tämä ole niin dramaattista. Etenkin isompien lasten kanssa lyhyisiin sähkökatkoihin on helppo varautua”, Järvenkallas sanoo.

Keskustelu henkilökunnan kanssa käynnistettiin viime viikolla. Henkilöstölle on järjestetty myös webinaareja ja heiltä on kerätty kysymyksiä varautumiseen liittyen. Niihin vastauksia on luvassa Järvenkallaksen mukaan tulevalla viikolla.

Yleisesti ottaen Järvenkallas pitää positiivisena asiana, että varautumissuunnitelmia päivitetään.

”Sähkökatkoja voi tulla normaalioloissakin", Järvenkallas muistuttaa.