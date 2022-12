Imatralla asuva Sonja Nyman on entinen romanikielen opettaja, joka on päässyt tarkastelemaan kielen kehitystä läheisesti.

Romanikieltä puhuu Suomessa arviolta noin 12 000–17 000 henkilöä, mutta enää harva osaa esimerkiksi kääntää tekstiä.

Itähelsinkiläisen ostoskeskuksen ulkopuolella kuuluu huutoa:

”Kuka toi räkli on?”

Suomalaisten puhekieleen ja Stadin slangiin on 2000-luvulla uinut vierasperäisiä sanoja muun muassa arabian, englannin ja somalin kielestä. Moni vannoo nyt rennosti jumalan nimeen wallah, lupaa puhuvansa totta legit tai no cap.

Mutta slangissa vilahtaa myös satoja vuosia ”salakielenäkin” tunnettua romanikieltä. Miten Suomen romanikieli tällä hetkellä voi?

Yksi näkemys asiaan löytyy Etelä-Karjalasta.

Lue lisää: Helsingin nuoret hokevat nyt arabiankielistä uskonnollista sanaa ja vannovat Raamatun kautta – Vastaa HS:n testiin ja selvitä, ymmärrätkö nykynuorten puheesta mitään

Imatralla suuren pihan perällä aukeaa keltaisen puutalon ovi. ”Tulkaahan sisälle”, Sonja Nyman viittoo ovelta, ”tulkaahan”.

”Ongelma on, että ennen me romanit asuimme aina yhdessä, mutta nyt minäkin asustelen yksin. Kieltä tulee puhuttua vain itsekseen.”

Sonja Nymanin mukaan romanikieltä on vaikea ylläpitää, jos kieltä tulee puhuttua vain itsekseen.

Joutsenossa asuvan Vieno Lindgrenin kodin seiniä koristavat kauniit muistoesineet.

Entisenä romanikielen opettajana Nyman on päässyt tarkastelemaan kielen kehitystä läheisesti. Sen opetus perustuu yhteisöllisyyteen.

”Työskentelin romanikielen opettajana kuusi vuotta tuolla Konnunsuon vankilassa ja kolmisen vuotta Vuoksenniskan entisellä ala-asteella.”

Aikuisten vankien kanssa Nyman luki etupäässä raamattua ja käytti aikaa keskusteluun, sillä ”kielen elvytyksen kautta on mahdollista vahvistaa ihmisen omaa identiteettiä”.

Ja suusta suuhun kulkevan kieliperinteen edellytys on, että sitä täydennetään. Kieltä, joka ei kuulu valtamedioissa tai -viihteessä, on mahdoton ylläpitää, ellei sitä puhuta.

”Opetus tapahtuu parhaiten, kun arkikieltä puhutaan yhdessä”, Nyman kertoo.

”Romanikulttuuri korostaa yhteenkuuluvuutta. Se on valtava osa identiteettiä.”

Kulttuurin ohella kieli kiertää mutta ilman valtavirran tukea.

”Kun olin pieni, koulua käytiin yhdellä kielellä, vaikka kotona puhuttiin toista. Romanikieltähän on yritetty hirveästi hiljentää yhteiskunnan toimesta”, Nyman toteaa vakavana.

Tilanne ei ole juurikaan muuttunut Nymanin lapsuuden ajoista, sillä romaninuoret puhuvat yhä vähenevissä määrin omaa kieltään. Lisäksi he puhuvat sitä nykyään eri tavalla.

”Siihen aikaan, kun mie olin pieni, romanikieli kuulosti vanhempien ihmisten puhumana todella kauniilta. Nykyään nuoret eivät puhu kieltä niin kauniisti kuin vanhat ihmiset”, hän sanoo.

”Kun aiemmin puhuttiin käyttäen t-, z- ja khoo-äänteitä, niin nyt puhutaan tik too va tai dik do va.”

Se tarkoittaa ”katso tuota” mutta kuulostaa hyvin erilaiselta.

”Nuoret eivät enää käytä upeita korostuksia.”

Nyman kertoo itse puhuvansa keinuen, mutta oikeastaan ”Vieno tuolla Joutsenossa puhuu sitä vanhaa, kauniin laulavaa kieltä”.

Sonja Nyman kertoo puhuvansa romanikieltä hieman keinuen, vanhoja korostuksia mukaillen.

Joutsenossa asuva Vieno Lindgren ompelee yhä itse käsin romanikulttuurille ominaisia asusteita.

Sonja Nyman virkkaa mielellään pitsiesineitä – ja myy niitä Facebook-sivuston kautta.

Joutsenossa 92-vuotias Vieno Lindgren istuu eteisessä ja hymyilee. Otetaan pieni lepohetki yhdessä. Saisiko olla rinkeleitä, hän tiedustelee.

Lindgrenin kodin seiniä koristavat kuvat suuresta perheestä. Naisilla on pitkät, hulmuavat hiukset. Monissa valokuvissa on hevosia.

Kun Lindgreniltä kysyy, millaista elämä on ollut, hän vastaa pohtien, että ajoittain on ollut ”aika kurjaa”. Kymmenhenkistä perhettä koetteli köyhyys, mutta kotona kukoisti romanikulttuuri.

Lindgrenin isä oli romanitaustainen, ja vaikka äiti oli syntyjään suomenruotsalainen, molemmat puhuivat lapsille romanikieltä. Koulussa kieltä ei sopinut puhua.

Lindgren kokee, että omaa kieltä on vaikea ylläpitää, sillä hänen luonaan ”ei käy kettään, joka puhuisi”.

”Kenenkään kanssa ei voi jutella. Nuori romanikansa ei kieltä puhu, kun eivät ne ole saaneet oppia sitä mistään. Minä kyllä ossaan sitä”, Lindgren vakuuttaa.

Pyynnöstä hän alkaakin hitaasti lausua:

Kaikkia sanoja Lindgren ei heti muista, ja puhe kuulostaa alkuun hieman haparoivalta. Sitten hän pääsee vauhtiin, ja silmät kirkastuvat:

”Minulla on hyvät lapset, he käyvät minua hoitamassa.”

Kun sanat hukkuvat, mukaan solahtaa hieman suomen kieltä.

”Niin se kieli unohtuu. Ennen oli hyvä olla romani, kun olimme kaikki yhdessä”, Lindgren huokaisee.

92-vuotias Vieno Lindgren ehdottaa kotonaan Joutsenossa lepohetkeä. Siihen sopisivat rinkelit ja kuuma kahvi.

Vieno Lindgrenin kodin seinät kertovat romanikulttuurin perhekeskeisyydestä. ”Ennen oli hyvä olla romani, kun olimme kaikki yhdessä”, Lindgren huokaisee.

Helsingin yliopistolla romanikieltä opettava Anette Åkerlund kertoo, että Suomessa kieltä puhuu arviolta noin 12 000–17 000 henkilöä. Ruotsin puolelta löytyy noin 2 000–3 000 romanikielen puhujaa.

Kielen asema täällä on Ruotsiin verrattuna heikko. Naapurissa romanikieli kuuluu maan viiteen kansalliseen vähemmistökieleen. Sitä suojelee laki.

Åkerlundin mukaan Suomessa puhuttavan romanikielen tila olisi tärkeä turvata kattavammalla lailla. Esimerkkinä voisi käyttää esimerkiksi saamen kielten aktiivisempaa elvytysprosessia.

Tärkeää olisi myös se, että kieli, jota moni puhuu kotonaan, näkyisi myös muualla elämässä. Romanikieltä voisi kuulua enemmän radiossa, sitä voitaisiin puhua tv:ssä, ja sillä voitaisiin tehdä esitystaidetta.

Åkerlundin mukaan tutkimukset osoittavat, että romanikieltä osataan Suomessa nyt huonommin kuin 1950-luvulla.

”Suomessa sellaisia, jotka osaavat esimerkiksi kääntää tekstiä, on enää vähän”, hän kertoo.

Anette Åkerlund opettaa romanikieltä Helsingin yliopistossa.

Romanikieli kuuluu indoarjalaisiin kieliin, ja se on hindin, urdun ja marathin ohella Intian sanskritin sukulaiskieliä. Suomessa puhuttava romanikieli on sen pohjoista murretta, kaaloa. Suomen romanien puhuma murre poikkeaa muiden maiden romanimurteista, esimerkiksi lovari-murteesta.

Mo džiivel kaalengo tšimb!

Eli: ”eläköön romanikieli!”

Mikä sitten olisi tehokas tapa elvyttää uhanalainen romanikieli Suomessa?

Mahdollisuuksia olisi Åkerlundin mukaan paljon. Kielen käyttöalueet tulisi ensisijaisesti laajentaa lainsäädännön kautta joukkoviestintään ja sosiaalisen median alustoille.

”Esimerkiksi romanikielinen sisältö Youtubessa olisi todella suuri asia! Se on haave.”

Tenho Nyman eli Lavaredo on vantaalainen muusikko, joka räppää myös romanikielellä.

Vantaan Koivukylän Habibi-kahvilassa Tenho Nyman hoitelee puheluita. Lavaredo-nimellä räppäävä Nyman, 18, on vantaalainen muusikko, .

Uusimmassa Bisneksii-kappaleessa lauletaan romanikielellä – ja sanoituksissa esiintyy muun muassa Itä-Helsingissä kuultu räkli. Se tarkoittaa naista tai muijaa.

Räppärin suku on sattumalta myös Imatralta, mutta hän ei ole sukua Sonja Nymanille. Juuret on aina mainittava, sillä ”on tärkeää tietää, mistä sä tuut ja kenen lapsi sä oot”.

Nyman aloitti musiikin tekemisen noin neljä vuotta sitten, kun hän oli 14-vuotias.

”Mulla on adhd ja olin erityisluokalla, mutta ei me saatu mitään aikaan.”

Ystäviensä kanssa Nyman kuitenkin kuunteli musiikkia ja räppäsi toisten artistien päälle. Suosittuja tekijöitä olivat D.S.G-yhtye ja Taisto Tapulist. Ajat olivat ”aika sekavia”, kunnes kouluun saapui avustaja, joka muutti kaiken.

Tämä vei porukan Sörnäisten Kritsiin eli Kriminaalihuollon tukisäätiön tiloihin. Siellä eräs ohjaajista sattui kysäisemään Nymanilta, oliko tämä tehnyt omia lauluja. Tarvitsisiko nuorukainen studioaikaa?

”Juksasin sitä vähän ja sanoin, että oon tehnyt. Sitten menin kotiin ja kerroin mummolle. Mummon kanssa päätettiin, että nyt tehdään yhdessä biisi.”

Ensimmäiset riimit Nyman kirjoitti tabuista ja vauhdikkaasta nuoruudesta. Siitä, millaista on lapsuus ilman vanhempia. ”Mun isä on istunut 15 vuotta”, Nyman kertoo.

”Me purkitettiin yksi biisi. Mietittiin mummon kanssa, että mulla on kyllä sanottavaa.”

Lähtökohtaisesti Nyman haluaa tehdä musiikkia, johon voi samastua, ettei kukaan jäisi yksin vaikeiden asioiden kanssa. Ensimmäisen kappaleen nimeksi tuli Isä-poika suhde.

”Se jäi julkaisematta, mutta mä huomasin, että mulla on sylkemisen lahja.”

Nyman on omien sanojensa mukaan ”tekninen räppäri”. Se tarkoittaa, että sanoilla on väliä. Hänen suurin esikuvansa on Jare ”Cheek” Tiihonen.

Mitä romanikieli Nymanille merkitsee?

”Kireissä tilanteissa romanikieli on mulle salainen ase. Voin sanoa vaikka, että jaavataan nikki – että nyt on hyvä poistua.”

Omalla salakielellä voi keskustella yleisillä paikoilla asioista, joita ei halua muiden kuulevan.

”Voin puhua vaikka rahasta ilman– että kantaväestö saa olla osallisena keskustelussa”, Nyman sanoo.

“Mangel ahtaa 50 euroa kurhaa”, hän naurahtaa.

Nyman uskoo puhuvansa Suomessa käytettävää romanikieltä mutta ei ole siitä ihan varma. Se kun vain on kieli, jota hänelle on pienenä opetettu.

”Jos saan omia lapsia niin opetan niille varmasti myös omaa kieltä, koska romanikieli on meidän juttu. Meidän ihan oma yhteys.”