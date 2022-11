Julkisella paikalla tapahtuvat surmatyöt ovat Suomessa edelleen melko harvinaisia. Merkkejä henkirikosten raa’istumisesta kuitenkin on.

Julkisella paikalla tapahtuvat ampumatapaukset keskellä päivää ovat harvinaisia mutta eivät täysin poikkeuksellisia, arvioi tutkijatohtori Karoliina Suonpää Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista.

Helsingin Puotilassa tapahtui keskiviikkona iltapäivällä ampumavälikohtaus, jossa kuoli vuonna 1988 syntynyt mies. Poliisi epäilee murhasta vuonna 1968 syntynyttä miestä.

”Henkirikokset tapahtuvat yleensä yksityisasunnoissa, ja yleisin tekoväline on teräase. Teon sijainti ja asevalinta tekevät Puotilan tapauksesta jo sellaisen, ettei ole se tyypillinen henkirikos”, Suonpää sanoo.

Tutkijan mukaan Suomessa julkisella paikalla tehdään vuosittain noin 1–6 ampuma-aserikosta, useimmiten viikonloppuisin ja öisin.

Suonpää sanoo, että etenkin julkisella paikalla keskellä päivää tapahtuvat ampumavälikohtaukset herättävät pelkoa, koska niissä sivullisten riski joutua osalliseksi kasvaa.

Henkirikosten taustalla voi olla monenlaisia syitä. Väkivalta on kärjistynyt tapa ratkaista konflikteja, ja esimerkiksi parisuhdeväkivaltaan liittyvät henkirikokset tehdään yleensä pikaistuksissa.

Puotilan ampumavälikohtauksen yksityiskohdista tiedetään vielä verrattain vähän. Tiedossa ei esimerkiksi ole, liittyykö tapaus järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

”Usein henkirikokset linkittyvät päihdesidonnaisiin konflikteihin, jotka eskaloituvat triviaaleista jutuista laajempaan väkivaltaan”, Suonpää sanoo.

”Ryöstöt ovat jonkin verran lisääntyneet. Vaikka ilmiöstä ei vielä tiedetä riittävästi, siihen täytyy suhtautua vakavasti. Väkivallan käyttö on aina huolestuttava merkki.”

Onko Suomessa merkkejä siitä, että laki ei enää pelota? Suonpään mielestä olennaista tässä on kiinni jäämisen riski.

Suonpään pari vuotta sitten tekemän selvityksen mukaan Suomessa poliisi sai selvitettyä vaikeistakin henkirikoksista valtaosan nopeasti, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa: täällä vain pienessä osassa tapauksista selvitys kesti yli 30 vuorokautta, kun naapurissa lähes joka viides jäi kokonaan selvittämättä.

”Puhumme mielellämme rangaistuksista. Mutta mikä on rangaistuksen merkitys, jos riski jäädä kiinni laskee, kun poliisin resurssit eivät riitä? Suomessa on paljon todennäköisempää, että rikollinen joutuu vastuuseen teoistaan kuin Ruotsissa. Tämä on tärkeä tekijä sille, tuntuuko laki pelotteena.”

Suomessa on kuitenkin keskusteltu siitä, että henkirikokset olisivat jonkin verran raaistuneet.

”Yksi tapa pohtia henkirikosten raakuutta on se, tutkitaanko niitä murhina vai tappoina. Tappokin on raaka teko, mutta murhassa on omat kriteerit, joista raakuus on vain yksi”, Suonpää sanoo.

Hänen mukaansa oikeusprosessiin murhina lähtevien henkirikosten osuus on hieman kasvanut viime vuosina.

”Toinen tulkinta on, että yhteiskunta herkemmin luokittelee tietynlaisia henkirikoksia murhiksi. On aina suhteellista, kuinka kova väkivalta on poikkeuksellisen raakaa ja törkeää.”