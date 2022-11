Saaret-nimisen projektin on tarkoitus muuttaa suljettu terminaalialue vilkkaaksi julkiseksi ranta-alueeksi Helsingin paraatipaikalla.

Helsingin Eteläsataman Makasiinirannan arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin ehdotus nimeltään Saaret.

Voittajasuunnitelma antaa suuntaviivoja siihen, miten Helsingin ehkä tärkeintä merellistä paraatipaikkaa tullaan kehittämään ja rakentamaan.

Alueen suunnittelusta järjestettiin kilpailu, jossa tavoitteena on kehittää Makasiinirannasta osa käveltävää keskustaa ja Helsingin rantoja kiertävää rantareittiä. Alueelle tulee myös uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo.

Helsingin pormestari ja kilpailun tuomariston puheenjohtaja Juhana Vartiainen (kok) piti tiedotustilaisuudessa pitämässään juhlallisessa puheessa Eteläsatamaa tärkeänä paikkana kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta. Hän kuvaili sitä Helsingin sydämeksi.

Vartiaisen mukaan arvokkaan merellisen alueen kehittämisessä on tarkoituksena kunnioittaa vanhaa mutta myös tarjota kaupunkilaiselle jotakin täysin uutta.

Finaaliin selvisi neljä ehdotusta: Saaren lisäksi Ahti, Boardwalk ja Makasiinipromenadi.

Tässä on voittajaehdotus havainnekuvissa:

Havainnekuva Saarista Kauppatorilta päin katsottuna. Havainnekuvassa on hahmoteltuna myös museorakennus.

Tältä Saaret näyttää havainnekuvassa Laivasillankadun suunnasta.

Havainnekuva Saaret-voittajasta, joka avaa Makasiinirannan kaupunkilaisille avoimeksi tilaksi.

Voittajaehdotuksen taustalla on Konsortium Gran -niminen ryhmä. Ehdotuksen rakennuksissa on paljon pienistä ikkunoista muodostuvia lasiseiniä. Havainnekuvissa rakennusten reunoille ja katoille on istutettu runsaasti kasvillisuutta.

Saaret suunnitellut ryhmä kuvailee rakennusten muuttavan suljetun terminaalialueen vilkkaaksi julkiseksi ranta-alueeksi.

Havainnekuva Saarista Katajanokan suunnalta nähtynä.

Saarissa on runsaasti kasvillisuutta paitsi katutasolla myös rakennusten katoilla. Havainnekuva näyttää näkymän Tähtitorninvuorelta.

Ryhmän mukaan uusi rakennettu ympäristö luo luonnollisen jatkumon Helsingin merelliseen kansallismaisemaan.

”Vähähiilisen uudisrakentamisen ja kekseliäiden käyttötarkoituksen muutosten yhdistelmä muodostaa uuden maamerkin ilmastoviisaalle Helsingille”, ryhmä toteaa.

Kaupunkilaisten suosikki kilpailun ehdotuksista oli Makasiinipromenadi. HS:n kyselyssä parhaana pidettiin puolestaan Boardwalkia ja Saaret pääsi toiselle sijalle.

Saaria HS:n lukijat kuvailivat hennoksi, kauniiksi ja merelliseksi. Sitä pidettiin myös helposti lähestyttävänä.

