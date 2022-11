Koska Helsingin kaupunkia vastaan on nostettu oikeustoimia, Helsingin JHL keskeyttää työtaistelutoimien valmistelun.

Helsingin JHL keskeyttää työtaistelutoimien valmistelun Helsingin palkkasotkuista, koska asiasta on aloitettu oikeustoimet, kertoi ammattiliiton paikallisjärjestön puheenjohtaja Stefan Loman HS:lle perjantaina aamulla.

Palkkasotkuja puidaan työtuomioistuimessa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on haastanut Helsingin kaupungin työtuomioistuimeen palkkasotkujen vuoksi ja pyytänyt kuntatyönantajaa tutkimaan asiaa. Ongelmat liittyvät Sarastian palkanmaksujärjestelmään.

JHL on tehnyt asiasta myös tutkintapyynnön poliisille. Samoin yksittäiset työntekijät ovat tehneet tutkintapyyntöjä.

Loman kertoo, että Helsingin yhteistyöjärjestö JHL:n hallitus päätti keskeyttää työtaistelutoimien valmistelun torstaina illalla.

Helsingin palkanmaksusotkut koskettavat tuhansia JHL:n jäseniä. Osa työntekijöistä on jäänyt vaille palkkaa, osa on saanut tuhansia euroja liikaa. Lomapäiviäkin on puuttunut.

”Palkkalaskelmien lukeminen on ollut niin vaikeaa, ettei niistä ole saanut selvää”, Loman kertoo.

Loman kertoo, että järjestö on myös tyytymätön tarjottuihin korvauksiin. Järjestö esittää suurempia korvauksia.

