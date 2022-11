120-vuotias jugendhelmi Kasarmitorilla Helsingin keskustassa kunnostetaan.

Helsingin keskustassa Kasarmitorin laidalla sijaitseva Agronomitalo käy parhaillaan läpi isoa kasvojenkohotusta.

Yli 120-vuotias jugendkaunotar oli päässyt rapistumaan oletettua pahemmin, minkä vuoksi sille on jouduttu tekemään paljon enemmän toimenpiteitä kuin oli aluksi kaavailtu. Lisäksi arvotaloon on tehty uusia rakenteita: ikkunoita ja parvekkeita.

Vuonna 1901 valmistuneen rakennuksen ovat suunnitelleet siihen aikaan yhteistä arkkitehtitoimistoa pyörittäneet Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen.

Alun perin rakennus tunnettiin Lääkäritalona, koska siinä asui ja myös piti vastaanottoa useita lääkäreitä. Agronomiliiton omistuksessa rakennus on ollut vuodesta 1953. Talo on ollut jo pitkään toimistokäytössä. Lisäksi kivijalassa on useita liiketiloja.

Ullakkotilaan rakennettiin uusia kattoikkunoita.

Vanhan jugendtalon kattoikkunat nousevat katolla pyramidin muodossa (vasemmalla alhaalla). Uusia kattoikkunoita näkyy kuvassa myös oikealla alhaalla.

Agronomitalo on määritelty rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, ja se on suojeltu merkinnällä SR-1.

Arvokasta rakennusta on remontissa kunnostettu julkisivulta, vinttitiloista, tekniikan osalta ja katolta.

Julkisivut on maalattu, ja rappauksia on korjattu niin kadun kuin sisäpihan puolelta. Katujulkisivua koristavat kipsisammakot ja -hirviöt eivät alun perin sisältyneet urakkaan, mutta niissä havaittiin niin paljon vaurioita, että nekin on korjattu.

Rakennuksen sisätiloissa on tehty uudistuksia: ullakolle on rakennettu uutta toimistotilaa ja saunaosasto. Ullakko oli aiemmin kylmää tilaa.

Samalla rakennuksen B- ja C-portaiden hissit on uusittu niin, että niillä pääsee nyt sekä ullakolle että kellariin, joihin hissit eivät aiemmin ulottuneet. Hissien uusimisen vuoksi porrashuoneita on jouduttu jatkamaan ja muokkaamaan.

Rakennuksessa on kaukolämpö, mutta nyt se on liitetty myös kaukokylmään.

Kunnostuksessa haasteita ovat aiheuttaneet etenkin kattotyöt, sanoo vastaava mestari Jarmo Laitinen kunnostuksesta vastaavasta yhtiöstä Rakennus oy Antti J. Ahola:sta.

”Peltityöt ovat olleet todella vaativia, ja katot ovat jyrkkiä. Siellä on ollut tosi ikävä tehdä töitä. Olemme joutuneet käyttämään paljon aputelineitä”, Laitinen sanoo.

Jugendhelmeä on myös joiltain osin uudistettu kunnostuksessa: pihan puolelle sallittiin tehdä muun muassa yksi isompi ja kuusi pienempää kattoikkunaa alkuperäisten pienten kattoikkunoiden tilalle.

Pihan puolelle on myös rakennettu kaksi parveketta lisää ja yksi terassi kolmannen kerroksen katolle. Kaikki vanhat parvekkeet on uusittu, mutta ne on toteutettu kaiteita myöten vanhan mallin mukaan.

”Ne oli määrätty kunnostettaviksi, mutta teimme ne uusiksi, koska ne olivat niin huonokuntoisia”, Laitinen kertoo.