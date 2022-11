Sdp ei kuitenkaan ole valmis suorílta käsin luopumaan hitas-järjestelmästä. Eveliina Heinäluoma: Uudet keinot ovat järkeviä työkaluja hitaksen rinnalle.

Helsingin Sanomat uutisoi perjantaina, että Helsingin asuntotuotantoon ehdotetaan suuria muutoksia. Vielä julkaisemattomassa esityksessä hitas-järjestelmästä luovuttaisiin ja se korvattaisiin uusilla keinoilla.

Näitä olisivat kaupungin kalleimmille alueille varatut perheasunnot sekä Vuokralle omaksi -malli, jossa vuokralainen voisi lunastaa asunnon määräajassa itselleen. Lisäksi asumisoikeusasuntojen tuotantoa ja esikaupunkialueiden houkuttelevuutta tulisi lisätä.

Helsingin kaupunginvaltuuston poliittiset ryhmät suhtautuvat esitykseen varovaisen myönteisesti.

Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma ei kuitenkaan olisi suorilta käsin luopumassa hitas-järjestelmästä.

”Me näemme asian niin, että uudet keinot ovat järkeviä työkaluja hitaksen rinnalle. Hitas on omalta osaltaan onnistunut tavoitteissaan, mutta asuntotuotanto on ollut liian pientä, eli noin 600 asuntoa vuodessa”, Heinäluoma sanoo.

”Tarvittaisiin vähintään kaksinkertainen määrä, jotta pystyisimme vastaamaan kysyntään. Tarvitaan myös enemmän asukasvalintaa.”

Heinäluoman mukaan on näyttöä, että hitaksella on pystytty vähentämään asuinalueiden sosiaalista eriarvoistumista sekä kyetty antamaan pieni- ja keskituloisille perheille paremmat mahdollisuudet ostaa oma asunto.

”Asuntojen kova hinta ei mahdollista monillekaan tavallisille ihmisille oman asunnon ostamista, ja markkinat taas ohjaavat rakentamaan pieniä asuntoja, mikä saa lapsiperheet muuttamaan pois Helsingistä. Sillä saralla olemme häviämässä naapurikaupungeille.”

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajan Mia Haglundin mukaan hänen ryhmänsä ei ole ehtinyt keskustella esityksistä, mutta hän ei heti tyrmää niitä.

”Meille on tärkeää, että kohtuuhintainen vuokra- ja omistusasuntojen tuotanto jatkuu. Millä tavalla se tapahtuu, niin keskustelu siitä on vasta alussa”, Haglund sanoo.

Hänen mukaansa hitaksessa on ollut omat ongelmansa: järjestelmä on vanha, ja se on mahdollistanut keinottelun.

”Suurimpana ongelmana olen pitänyt sitä, että omistaja voi vuokrata asunnon eteenpäin, mikä on johtanut ongelmiin. Asunnossa pitäisi asua niiden, joille se on alun perin annettu.”

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajan Reetta Vanhasen mukaan nykyisestä hitas-järjestelmästä on aika luopua. Hänen mukaansa järjestelmä on vanhanaikainen eikä enää vastaa kehitystä, jota rahoitus- ja asuntomarkkinoilla on viime vuosikymmeninä tapahtunut.

”1980- ja 1990-luvuilla keskituloisen oli hyvin vaikeaa saada asuntolainaa ja päästä kiinni omistusasumiseen. Hitas-järjestelmä vastasi silloin hyvin tähän tarpeeseen, mutta nyt tilanne on toinen.”

Vanhasen mukaan vihreiden valtuustoryhmä on vasta aloittanut keskustelut uusista esityksistä, mutta hän pitää niitä hyvänä lähtökohtana keskusteluille.

”Meille on tärkeää, että Helsingissä on jatkossa monipuolisesti tarjolla omistus- ja vuokra-asuntoja, riittävästi perheasuntoja ja että samalla torjutaan sosiaalista eriarvoistumista eri alueilla.”

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Maarit Vierunen sanoo, ettei hän vielä tässä vaiheessa halua ottaa kantaa julkitulleisiin esityksiin kohtuuhintaisista asunnoista. Keskustelut ovat vasta alussa.

Nykymuotoisen hitas-järjestelmän kokoomus haluaa kuitenkin kuopata.

”Meidän mielestämme kohtuuhintaisen asumisen edistämistä ei ole esimerkiksi se, että kaupunki tarjoaa 600 000 euron asuntoja 500 000 euron hintaan arpomalla”, Vierunen sanoo.

”Kohtuuhintaisten omistus- ja vuokra-asuntojen tarjoamisessa on ongelmia, joihin pitää löytää toimivia ratkaisuja. Ja koska ongelmat ovat monimuotoisia, ratkaisujenkin pitää olla monimuotoisia.”

