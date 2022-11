Helsingin Sörnäinen säilyy energiantuotantoalueena, vaikka energiayhtiö Helen sulkeekin kivihiiltä polttavan Hanasaaren voimalaitoksen ensi keväänä.

Helenin polku ulos fossiilisista polttoaineista on vielä valmistelussa, mutta Sörnäisten rantatien ja Vilhonvuorenkadun kainaloon on jäämässä energiakortteli tulevaisuuden haasteita varten.

Energiakorttelin vanhat rakennukset – matala palvelinkeskusrakennus, varavoimana käytetty lämpökeskus ja 110 kilovoltin sähköasema – jäävät pystyyn.

Jatkossa tämä kortteli on pääkaupungin sähkön- ja lämmönjakelun hermokeskus.

Helen Sähköverkko -yhtiön 110 kilovoltin sähköasema on tähänkin mennessä huolehtinut Helsingin sähkönjakelusta. Tulevaisuudessa verkkoyhtiö varautuu rakentamaan kokonaan uuden kaapeliyhteyden Fingridin kantaverkkoon.

Helen Sähköverkon kehitysjohtaja Markku Hyvärinen arvioi, että jo lähivuosina Helsingin sähköntarve kantaverkosta tuplaantuu.

Hanasaaren voimalan sulkeutuessa Helenin sähköntuotannosta jää pois 230 megawattia ja lämmöntuotannosta 420 megawattia.

Helenin on korvattava sähköntuotantoa sähkönsiirroilla kantaverkon kautta. Uutta sähköntuotantoa Helen on ostanut tuulivoimapuistoista muualta Suomesta.

Yhtiö on myös sähköistämässä kaukolämmön tuotantoa. Sähköntarve kasvaa myös siksi, että kaupunki kasvaa ja eri toimijat tarvitsevat lisää sähköä lämpöpumppuihinsa.

Fingridin kantaverkko kulkee nyt Kehä III:n kupeessa, joten kytkentä Sörnäisiin edellyttää noin 15 kilometrin pituista kaapelikaivantoa esimerkiksi Hakunilan suuntaan.

Pelkkä kaapeliyhteys kantaverkosta Sörnäisiin ei riitä, vaan 400 kilovoltin sähköasema on sijoitettava 110 kilovoltin aseman yhteyteen, jotta kantaverkon siirtojännite saadaan muutettua jakeluverkon jännitteeseen.

Energiakorttelin 110 kilovoltin sähköasemalta lähtee tusinan verran johtoja eri puolille Helsingin kantakaupunkia pääosin kaapelijohtoina, osin tunneleissa, joiden solmukohtana Hanasaaren energia-alue myös on.

”Hanasaari on siten eräänlainen hubi sähkön siirtämiseen edelleen helsinkiläisille” Hyvärinen kommentoi.

Energiakorttelin kookkain uudisrakennus voisi olla 200 megawatin sähkökattila, jonka avulla Helen voisi lämmittää kaukolämmön menovettä.

Helenillä on jo käytössään Mustikkamaan maanalainen 320 miljoonan litran vesisäiliö, joka toimii jättimäisen akun tavoin. Veteen säilöttyä kaukolämmön ylijäämälämpöä hyödynnetään uudestaan kaukolämmön tuotannossa.

Lue lisää: Mustikkamaan alla on valtava luola, jota on alettu täyttää vedellä – Hanasta laskemalla operaatio kestäisi 50 vuotta

Sähkökattilaa tarvitaan nostamaan vesivarastoon säilöttyä lämpöä riittävän kuumaksi kaupungin kaukolämmön tarpeisiin. Helenin kaukolämpöverkosta asuintaloihin ja toimitiloihin kulkeva menovesi vaihtelee ulkolämpötilan mukaan 65–115 asteeseen.

Mustikkamaan lämpöluolastossa veden lämpötila vaihtelee 45–100 asteen välillä.

Sähkökattila, jos Helen sellaisen päätyisi tekemään, ei olisi uusinta uutta Suomessa. Muun muassa Fortum ja verkkoyhtiö Caruna kertoivat viime kesänä rakentavansa Espoon Suomenojalle 100 megawatin sähkökattilan kaukolämmön tarpeisiin.

Sähkökattilalaitos sisältää kaksi 50 megawatin kattilaa. Niillä voidaan nostaa veden lämpötilaa kaukolämpöverkkoon sopivaksi ajankohtina, jolloin sähkö on päästötöntä, edullista ja hyvin saatavilla – esimerkiksi öisin.

”Ensimmäisenä Suomessa otamme käyttöön dynaamisen sähköliittymän”, sanoo johtaja Timo Piispa Fortumin Suomen lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnasta.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Caruna voi tarvittaessa rajoittaa sähköntoimitusta sähkökattilalle. Tavanomaiseen toimitusvelvollisuuteen on sopimuksessa saatu joustoa.

Sähkökattilat ovat parhaillaan rakenteilla, ja ne otetaan käyttöön ensi kesänä.

” [Sähkökattiloilla] voidaan nostaa veden lämpötilaa kaukolämpöverkkoon sopivaksi esimerkiksi öisin.

Sekä Fortum Espoossa että Helen Helsingissä kamppailevat samantyyppisten asioiden parissa pyrkiessään irti fossiilisista polttoaineista.

Helen päättää omista investoinneistaan tämän vuoden loppuun mennessä. Silloin selviää, mitä Sörnäisten energiakortteliin mahdollisesti nousee.

”Kaavamuutos mahdollistaa joustavammin eri lämmöntuotantomuotoihin investoinnin, joista sähkökattila on yksi mahdollinen vaihtoehto”, Helenin tuotannon ja omaisuuden johtaja Timo Aaltonen vastaa sähköpostitse.

Nykyinen huippu- ja varalämpökeskus on toiminut kevyellä polttoöljyllä. Polttoöljysäiliöt sijaitsevat nyt kivihiilikasan vieressä, alueella, jolle on hahmoteltu asuinkortteleita.

Sörnäisten energiakortteliin on kaavailtu niiden korvaajaksi kahta 2 500 kuution öljysäiliötä. Tukes on myöntänyt säiliöille kemikaalilainsäädännön edellyttämän luvan, ja myös Hanasaaren voimalaitoksen ympäristölupa on päivitetty uudet säiliöt huomioon ottavaksi.

Helenin mukaan energiakortteliin voidaan tulevaisuudessa rakentaa uusiutuvalla energialla toimiva lämpölaitos, lämpöpumppuja ja sähkövarastoja. Lisäksi siellä voidaan hyödyntää hukkalämpöä, tuottaa aurinkoenergiaa ja kenties geotermistä lämpöä sekä hyödyntää lämmön ja sähkön kysyntäjoustoa.

Kokonaisrakennusoikeus on 50 000 kerrosneliötä. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli korttelin kaavamuutosta tiistaina.