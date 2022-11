Poliisin mukaan näyttää vahvasti siltä, ettei teosta aiemmin epäiltynä olleella miehellä ole osuutta asiaan.

VANTAAN Myyrmäessä 17. marraskuuta tapahtuneen henkirikoksen tutkinnassa ei ole tällä hetkellä tiedossa epäiltyä tekijää. Poliisi epäilee teosta ”mustapukuista miestä”, jonka henkilöllisyys ei ole poliisilla tiedossa.

”Vähän yön pimeydessä tässä kuljetaan”, kertoo tutkinnanjohtaja Tero Tyynelä.

Teosta epäiltynä oli aiemmin vangittuna helsinkiläinen mies. Poliisi vapautti hänet viikonloppuna, eikä häntä enää pidetä pääepäiltynä. Tyynelän mukaan näyttää vahvasti siltä, että miehellä ei ole osuutta asiaan.

Henkirikos tapahtui aamuyöllä puoli neljän aikaan. Tekijä kävi postinjakajana työskennelleen nuoren naisen kimppuun Myyrmäentiellä olevan talon edessä. Poliisi ei ole kertonut tarkempia tietoja teosta tai esimerkiksi siitä, käyttikö tekijä jonkinlaista astaloa.

Poliisi on puhuttanut useampia silminnäkijöitä ja muita ihmisiä asiaan liittyen. Silminnäkijöiden mukaan pihassa on liikkunut mustiin pukeutunut mies.

Tämän vahvisti muun muassa roskakatoksessa teon aikaan käynyt silminnäkijä, jota poliisi kuuli viikonloppuna. Hän ei kuitenkaan ollut nähnyt itse tekoa.

”Vihjeitä ja havaintoja kaivataan edelleen hyvin pienellä kynnyksellä koko Myyrmäen alueelta. Lähdemme vahvasti siitä, että kyllä me tämän ratkaisemme”, Tyynelä kertoo.

Epäilty tekijä on tällä hetkellä vapaalla. Poliisi ei ole ottanut ketään kiinni teosta epäiltynä. Sitä, kuinka vaarallinen tekijä on muille ihmiselle, on Tyynelän mukaan vaikea arvioida.

”Tavallinen keskiverto kansalainen ei tällaiseen ryhtyisi ja voi olla että se kynnys [väkivaltaan] on madaltunut.”

Posti tiedotti viikonloppuna järjestävänsä alueen jakelijoille lisäturvaa vartiointiyrityksen kautta.

Poliisi kaipaa havaintoja erityisesti täysin mustiin pukeutuneesta miehestä tapahtuma­paikan eli Myyrmäentie 6 D:n läheisyydestä sekä sieltä poispäin johtavilta reiteiltä. Havainnot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 399 9026.