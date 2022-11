Helsingin poliisilla on tällä hetkellä tiedossa neljä mielenosoitusta Helsingin keskustan alueella itsenäisyyspäivänä.

Helsingin poliisi varautuu useisiin mielenosoituksiin Helsingin keskustassa itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta.

Tähän mennessä poliisilla on tiedossa neljä mielenosoitusta. Näistä kaikista ei ole tehty virallisia mielenosoitusilmoituksia, mutta kyseessä on aiemmilta vuosilta tutut mielenosoitukset, joiden odotetaan jälleen kokoontuvan, kertoo ylikomisario Jarmo Heinonen.

Heinosen mukaan odotettavissa on, että 612-soihtukulkue kokoontuu jälleen Töölöntorilla ja marssii sieltä kohti Hietaniemen hautausmaata. Kulkueen omien sivujen mukaan kyseessä on sitoutumaton. Kulkueessa on aiempina vuosina ollut mukana myös uusnatseja.

Poliisin mukaan samanlaista aatesuuntaa edustaa Suomi Herää -kulkue, joka on ilmoittanut kokoontuvansa Rautatientorilla.

Lisäksi Helsingissä toteutetaan jälleen Helsinki ilman natseja -mielenosoitus, joka on ilmoittanut kokoontuvansa Töölöntorilla.

Aatteellisten mielenosoitusten lisäksi itsenäisyyspäivänä järjestetään myös ylioppilaiden perinteinen soihtukulkue.